River vs. Internacional, en vivo, por la Copa Libertadores

20.41. La terna arbitral para el partido de esta noche

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Asistente 1: Jorge Urrego (Venezuela).

Asistente 2: Tulio Moreno (Venezuela).

Cuarto árbitro: Ángel Arteaga (Venezuela).

VAR: Juan Lara (Chile).

20.33. El presente de cada uno de los titulares del último partido entre River e Internacional

En River, dos jugadores de los que iniciaron el encuentro en el empate 2 a 2 ante Internacional, por la última fecha del grupo A de la Copa Libertadores 2019, repiten titularidad: Franco Armani y Nicolás De la Cruz. Además, Robert Rojas, quien acompañó a Luciano Lollo aquella noche, integra el banco de suplentes este martes. En contrapartida, Inter cambió a los once jugadores titulares y, sorprendentemente, todos los que iniciaron el último duelo ante el Millonario, ya no están en el plantel.

Formaciones del último partido entre ambos

River Plate

Franco Armani: Sigue en River.

Camilo Mayada: Hoy en Libertad de Paraguay.

Robert Rojas: Sigue en River.

Luciano Lollo: Hoy en Estudiantes de La Plata.

Fabrizio Angileri: Hoy en Getafe de España.

Bruno Zuculini; Sigue en River.

Exequiel Palacios: Hoy en Bayer Leverkusen de Alemania.

Nicolás De la Cruz: Sigue en River.

Cristian Ferreira: Hoy en Newell’s.

Lucas Pratto: Se encuentra sin club.

Julián Álvarez: Hoy en Manchester City de Inglaterra.

20.26. Cómo ver online River vs. Internacional

El encuentro está programado para este martes a las 21 en el estadio Más Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

20.18. Internacional, con formación confirmada: Gabriel Mercado regresa al Monumental

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet confirmó a sus once titulares con una publicación en sus redes sociales. El defensor Gabriel Mercado, de histórico paso por River como lateral derecho, será el segundo central del equipo brasileño. Además, también estará desde el comienzo el argentino Fabricio Bustos. Por último, el ecuatoriano Enner Valencia y el chileno Charles Aránguiz aparecen como las figuras más destacadas.

Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitao, Gabriel Mercado, Rene; Carlos de Pena, Johnny, Charles Aránguiz, Alan Patrick; Wanderson y Enner Valencia.

20.10. El plantel completo de River sale a hacer la entrada en calor

Los once titulares confirmados y el resto de los convocados para el cotejo de este martes, ya se encuentran en el campo de juego para realizar el calentamiento. Se vive un clima de fiesta en el estadio Monumental, a pesar de que gran parte de los espectadores aún no ingresaron a las tribunas. Los hinchas de Internacional, que hasta el momento solo recibieron a los tres arqueros, se hacen presentes con aplausos y cánticos.

20.02. Enner Valencia: la última contratación estelar de Internacional

El delantero ecuatoriano de 33 años fue la gran contratación del equipo brasileño de cara a los octavos de final de la Copa Libertadores. Llegó en condición de libre luego de un paso más que fructífero en Fenerbahce de Turquía, equipo en el que convirtió 29 goles para consolidarse como el máximo goleador de la liga local que coronó al Galatasaray de Mauro Icardi.

A pesar de esto, desde su llegada a Brasil, aún no pudo convertir ningún tanto. “Enner Valencia, que es la principal contratación del equipo, no hizo ni un gol en los cuatro partidos que disputó”, le afirmó a LA NACION Tomás Hammes, enviado del diario Globo para cubrir el partido en Buenos Aires. De no mediar inconvenientes, será titular y conformará la dupla de ataque junto con el brasileño Wanderson.

Enner Valencia, el día de su presentación como nuevo jugador de Internacional de Porto Alegre. Eurasia Sport Images - Getty Images South America

19.55. Formación confirmada para River: ‘Nacho’ Fernández le ganó la pulseada a Pablo Solari

El Millonario confirmó a sus once titulares para esta noche, mediante una publicación en sus redes sociales. Finalmente, el enganche con pasado en Gimnasia La Plata y Atlético Mineiro, le sacó una ventaja al ex Colo Colo y se metió en el esquema inicial. De esta manera, el equipo dirigido por Martín Demichelis buscará iniciar la serie con el pie derecho con los siguientes futbolistas:

Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández; Esequiel Barco y Lucas Beltrán.

📋 ¡Así forma el Millonario frente a Inter en el Mâs Monumental! ✅#Libertadores | #VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/0KvummscMw — River Plate (@RiverPlate) August 1, 2023

19.46. ¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.47 contra los 7.00 que se repagan por un triunfo de Internacional. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.

19.39. River y sus buenos resultados con el arbitraje de Jesús Valenzuela

El combinado de Núñez fue dirigido cinco veces por el árbitro Jesús Valenzuela y cuenta con un historial favorable, aunque el antecedente más reciente marca una derrota 3 a 1 ante The Strongest en el comienzo de esta edición. Sin embargo, contando dicho encuentro, River solo perdió dos partidos y ganó los tres restantes que afrontó con el venezolano como juez principal. ¿El triunfo más recordado? 8 a 0 vs. Binacional de Perú, en la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2020.

19.22. El duro presente de Internacional

El presente del equipo de Porto Alegre no es el mejor y ejemplo de ello es que recientemente Eduardo ‘Chacho’ Coudet asumió las riendas del mismo. Aún así, es un rival de temer para River porque cuenta con jugadores de renombre como Bruno Henrique, Charles Aranguiz, Luiz Adriano y Enner Valencia. Entre los defensores sobresalen Gabriel Mercado, con grato pasado por el Millonario, y Fabricio Bustos. En el Brasileirao marcha 12° con 23 puntos gracias a seis victorias, cinco empates y seis derrotas y hace cinco cotejos que no consigue triunfos, con tres igualdades y dos caídas.

Gabriel Mercado, el ex River que comanda la defensa de Internacional de Porto Alegre. Fernando Alves - Getty Images South America

19.14. El historial entre River e Inter

Ambos clubes se enfrentaron en dos ocasiones, por la etapa de grupos de la Libertadores de 2019, y los partidos terminaron 2 a 2. En Brasil los goles del local fueron de Nicolás López y Edenílson, y los millonarios, de Lucas Pratto y Nicolás De la Cruz. En el Monumental, en tanto, Julián Álvarez debutó como goleador en el torneo y Pratto anotó el restante del anfitrión; Rafael Sóbis hizo un doblete para el conjunto gaúcho.

19.08. ¿Pablo Solari o Ignacio ‘Nacho’ Fernández?

Martín Demichelis tiene confirmados a diez de los once titulares. La única duda en el equipo inicial es si adoptará un 4-4-2 o se inclinará por un 4-3-3 con dos extremos rápidos. En el caso de optar por la primera alternativa, jugará Ignacio ‘Nacho’ Fernández; de lo contrario, Pablo Solari acompañará a Esequiel Barco y Lucas Beltrán en la delantera.

Pablo Solari y un gran presente; el ex Colo Colo tiene grandes chances de ser titular esta noche. Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

19. La cobertura minuto por minuto de River Plate vs. Internacional (Brasil)

Bienvenidos al liveblog del partido entre River Plate e Internacional, de Porto Alegre, ida de la serie de octavos de final por la Copa Libertadores 2023. El encuentro, que será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela, se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21, y se podrá mirarlo por Fox Sports. Aquí seguiremos las incidencias en vivo.