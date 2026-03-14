Roja directa: un jugador del Getafe pellizcó a Alexander Sorloth en sus partes íntimas en pleno partido

El marcador central Abdel Abqar agredió este sábado al delantero Alexander Sorloth en el Estadio Metropolitano con un pellizco en la zona genital. El incidente se produjo en el segundo tiempo del partido entre Atletico de Madrid y Getafe, que el local ganó por 1-0 con un golazo del argentino Nahuel Molina. El árbitro expulsó al futbolista tras revisar la repetición de la jugada en el monitor del VAR, pero Abqar negó más tarde que haya sido intencional.

El incidente ocurrió después de algunas diferencias previas entre los jugadores. La tensión terminó con un encontronazo físico en el centro del campo, cuando el defensor realizó un tironeo en la entrepierna de Sorloth. El jugador del Atlético de Madrid reaccionó ante la agresión, sujetó el brazo de Abqar y lo empujó contra el piso.

El juez de campo no notó lo ocurrido en un principio, hasta que frenó el juego por el aviso de Pulido Santana, árbitro de VAR, desde la cabina técnica. La revisión de las imágenes demoró varios minutos, pero más tarde se mostraron la conducta del central africano con claridad y Ortiz Arias sancionó al marroquí con una tarjeta roja directa.

¡INSÓLITA EXPULSIÓN EN GETAFE! Abdel Abqar dejó a su equipo con un jugador menos ante Atlético de Madrid por este agarrón a Sorloth, donde más duele...



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“Quiero dejar claro que no fue mi intención tocar en esa zona al jugador. En el fútbol nos tocamos, chocamos, pero no he pensado tocarle esa zona. En el video se ve claro que no estaba mirando para tocarle ahí. Juró que no pensé en tocarle, quería chocarle como pasa en el fútbol. Lo que ha visto el árbitro, ha visto que quería tocarle ahí, pero no fue mi intención. Juro por mi familia que no quería tocarle ahí”, declaró mas tarde el jugador.

De todos modos, el defensor sancionado quedó inhabilitado para el próximo compromiso oficial ante el Espanyol y queda por determinarse si la acción califica como conducta antideportiva, lo que podría extender este período de suspensión.

El árbitro Miguel Angel Ortiz Arias le muestra la tarjeta roja a Abdel Abqar Soccrates Images - Getty Images Europe

El atacante noruego también recibió una tarjeta amarilla por la respuesta violenta. Los integrantes del banco de suplentes del Getafe manifestaron su disconformidad con la resolución.

La extraña situación recordó algo similar que pasó hace más de 30 años, cuando José Miguel González Martín del Campo, conocido como Míchel, decidió tocar los testículos del Pibe Carlos Valderrama para provocarlo y no lo hizo una sino dos veces. Lo de hoy fue un déjà vu de aquel partido también por la Liga de España.

El desarrollo del encuentro

El marcador del encuentro finalizó 1-0 a favor del Atlético de Madrid. El lateral argentino Nahuel Molina anotó el único tanto a los siete minutos del período inicial, cuando pateó desde afuera del área y lo ubicó en el ángulo del arco, defendido por David Soria.

Nahuel Molina marcó el gol que le permitió al Atlético de Madrid recuperar la tercera posición. PIERRE-PHILIPPE MARCOU� - AFP�

Con este resultado, el equipo dirigido por Diego Simeone alcanzó los 57 puntos en la tabla de posiciones, que le hizo recuperar el tercer puesto de LaLiga. Superó por dos puntos al Villarreal, que empató frente al Deportivo Alavés el viernes. El Getafe quedó en la novena posición con 35 puntos. En el cierre del partido, el arquero argentino Juan Musso evitó un empate al contener un cabezazo de Adrián Liso en el minuto 97.

El gol de Molina y lo mejor del partido