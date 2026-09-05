A los Pumas no les quedan muchas pruebas de cara al Mundial: todo lo que se juegan ante Australia

MENDOZA.– Bajo un sol radiante, en las calles de Mendoza se vislumbran muchas camisetas de Boca. En la quinta sección y en el centro de la ciudad, los hinchas caminan dispersos y se agrupan alrededor del hotel Sheraton para saludar al plantel. A poco más de 2 kilómetros del Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, donde jugará el Xeneize ante Gimnasia de Mendoza, el Estadio Malvinas Argentina albergará el último test de los Pumas como local en el 2026. Durante varios minutos ambos eventos se interpondrán; a partir de las 18, los conducidos por Felipe Contepomi buscarán cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la revancha ante Australia. Transmite ESPN 2.

En los días previos no hay alusiones en las calles a la presencia de los Pumas, aunque seguramente el elegante Parque San Martín se inundará de banderas y camisetas celeste y blanca en las inmediaciones del estadio. En un captains run distendido, con chicos invitados que se agruparon en la platea sur y luego ingresaron al terreno de juego para pedirle fotos a sus ídolos, los Pumas ultimaron detalles para un choque en el que necesitan cambiar la cara: desde el juego, lo actitudinal y también buscar el resultado para salir del embrollo de derrotas. Cinco caídas en las últimas seis presentaciones es una cifra que incomoda, más allá de cualquier circunstancia.

Pablo Matera lidera a un grupo que busca mejorar: con él, Nicolás Roger, Santiago Carreras, Lucio Cinti y Agustín Moyano Prensa UAR

Mientras que en Francia, Marcos Kremer, Justo Piccardo, Bautista Delguy, Gonzalo García serán titulares el sábado en el arranque del Top 14, y Julián Montoya, Joaquín Oviedo y Tomás Albornoz seguramente lo sean en la segunda jornada, la realidad de los Pumas dista de ser la ideal, con los que se desempeñan en Inglaterra (la liga arranca más adelante), jugadores locales y algunos experimentados con un calendario más amigable, como Pablo Matera: el tercera línea se perdió un solo partido del ciclo de Felipe Contepomi, ante Italia en el 2024, por suspensión. En Mendoza liderará un plantel con escaso rodaje, pero con muchas semanas juntos, un punto clave para afinar el juego. De todos modos, no es una garantía; en Jujuy, en el primer choque (derrota por 27-21) hace una semana, lucieron erráticos con la pelota y desordenados para atacar.

El segundo test de la serie presentará un desafío más espinoso que el de siete días atrás. Algunos factores: Australia ya dejó atrás definitivamente cualquier rezago del jet lag, se aclimató al país y acumuló un partido más en el incipiente ciclo de Les Kiss, que apenas lleva tres encuentros en el cargo. Además, hoy presentará una artillería más pesada. Regresará el capitán Harry Wilson, un tercera línea fundamental por sus embestidas, al igual que Taniela Tupou, el robusto pilar derecho que se caracteriza por su potencia para romper tackles.

Nicolás Roger, el sustituto de Tomás Albornoz con la 10, también zurdo Prensa UAR

El peligroso Filipo Daugunu reaparecerá en una de las puntas y las principales novedades subyacen en el centro de la cancha, con una de las mejores parejas del mundo: Len Ikitau y Joseph-Aukuso Suaalii. “Es una dupla tremenda. Ya tienen 13 partidos juntos o algo así. Individualmente los dos son muy desequilibrantes, muy picantes, y se entienden bien. Va a ser un gran desafío enfrentarlos”, aseguró Lucio Cinti, tras el captains run. El 10 será Ben Donaldson, el jugador que acertó un penal en el minuto 80´ en el triunfo australiano en La Plata, en el 2024, el último de los Wallabies en el país.

A los Pumas no les quedan muchas pruebas para el Mundial. Los cuatro tests de noviembre, presumiblemente con un plantel completo, y los seis encuentros del Rugby Championship 2027, con un equipo enfilando la recta final de la preparación, sumado algún amistoso menor. El partido en Mendoza quizá sea una de las últimas chances para levantar la mano. Uno de ellos es Nicolás Roger, el apertura santiagueño que llevará la 10 por primera vez ante una potencia. Con un perfil similar al de Tomás Albornoz (también es zurdo), pero sin rodaje en sus equipos. De hecho, hoy está fichado en La Tablada, club amateur de Córdoba. Una buena producción lo podría relanzar. Ignacio Mendy y Faustino Sánchez Valarolo cumplieron ante los Springboks, pero no estuvieron a la altura hace siete días. Para ellos también puede ser decisivo para sostenerse en el plantel cuando estén los mejores a disposición.

Santiago Carreras como back, una garantía Prensa UAR

En el pack de forwards, Pedro Delgado es el que más se juega, en una carrera que compite con Francisco Moreno, Tomás Rapetti y el recientemente recuperado Eduardo Bello para ser las opciones de pilar derecho junto a Joel Sclavi, el único que, estando sano, tiene un lugar asegurado entre los 23. Otro es Efraín Elías, de los grandes prospectos del rugby argentino, en su primer partido como titular. Inteligente, dúctil y técnico, pero sin el peso que pueden aportar, por ejemplo, Pedro Rubiolo o Tomás Lavanini. Entre los reservas, que tendrán a Facundo Cardozo y Mateo Soler como posibles debutantes, reaparece Gonzalo Bertranou, de opacos rendimientos en sus últimos años en los Pumas, pero, ante la irregularidad de los medioscrums actuales, una buena actuación lo podría volver a poner en la órbita.

Camino a Australia 2027, las formaciones fijas son la mayor preocupación. Los Pumas están estancados y no encuentran soluciones, más allá de los cambios de intérpretes. Además, sin Rubiolo ni Lavanini pierden peso en la segunda línea. Al menos, en el line tendrán cuatro opciones de calidad para saltar: Franco Molina, Guido Petti Pagadizábal, Joaquín Moro y Efraín Elías, que estará en la tercera línea. El juego en el piso fue una de las debilidades en Jujuy y esta vez presentan una tercera línea más lenta.

Juan Martín Scelzo, una de las cartas de relevo que tiene Felipe Contepomi Prensa UAR

Existe una paridad marcada entre Argentina y Australia en los últimos seis años. Con excepción del 2021 igualaron todas las series que se midieron desde el 2020, el año que empataron sus dos compromisos en Newcastle y Sídney. Las últimas tres veces que se enfrentaron se repartieron triunfos, aunque en esta oportunidad los visitantes llegan como favoritos. En su despedida como locales, los Pumas imploran una reacción.

Las formaciones