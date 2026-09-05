Los Pumas vs. Australia: Nicolás Roger jugó en diez equipos, llega sin continuidad y usará la camiseta 10

MENDOZA.– Con las manos firmes, apoya la pelota en el tee e impacta con el pie zurdo. La pelota cae en el in-goal que da a la popular Sur del Estadio Malvinas Argentinas. Nicolás Roger tiene una forma particular de patear a los palos, similar a aquella de Santiago Mesón, una gloria del rugby de Tucumán: corta la patada para que el balón pique en el in-goal y no viaje más lejos. El apertura santiagueño tendrá su gran oportunidad con la camiseta 10 de los Pumas al enfrentarse con Australia en un test match este sábado a las 18, en Mendoza.

Si bien sus envíos a los palos fueron certeros en el captains run, Roger no asumirá ese rol durante el partido. Santiago Carreras seguirá cumpliendo esa función, en la que mejoró considerablemente luego del retiro de Nicolás Sánchez y de las lesiones que siguen castigando a Emiliano Boffelli. De todos modos, el apertura tendrá el desafío mayúsculo de conducir a unos Pumas que necesitan orden y paciencia para construir el partido frente a un rival, en los papeles, superior.

Roger es una apuesta de Felipe Contepomi, que a pesar de su irregularidad lo prueba para tener una variante más en el puesto de apertura en la selección argentina de rugby. Gaspafotos/MB Media - Getty Images Europe

El camino de Nicolás Roger hasta llegar a lucir la camiseta 10 de la selección argentina de rugby contra Wallabies es infrecuente, atípico. A los 26 años ya jugó en diez equipos entre el rugby amateur y el profesional. Surgió de Santiago Lawn Tennis y pasó por CASI y La Tablada, de Córdoba. Tuvo un largo recorrido en el Súper Rugby Américas y es el único jugador que representó a cinco franquicias: Cafeteros Pro (Colombia), Selknam (Chile), Peñarol (Uruguay), Tarucas y Dogos XV (Argentina). Su periplo incluyó pasos por Cus Torino, de Italia, y su compatriota Benetton, que participa en el United Rugby Championship.

Su consolidación en Tarucas en el 2025 le abrió la puerta a la selección mayor, tras sus etapas en juveniles. En el M-18 (seven) conquistó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y en el Mundial M-20 de 2019 los Pumitas alcanzaron las semifinales con él en el plantel. En julio del año pasado debutó desde el banco contra Inglaterra, jugó como titular frente a Uruguay y volvió a los Pumas hace apenas seis días, en el 21-27 a manos de los australianos en Jujuy.

Santiagueño de 26 años, Roger ha pasado ya por diez equipos; a falta de consolidación en clubes y franquicias, posee una oportunidad envidiable en el seleccionado nacional, que el año próximo afrontará el Mundial de Australia. Gaspafotos/MB Media - Getty Images South America

Más allá del impulso que traía del primer semestre del año pasado, no logró regularidad ni continuidad. Desde aquel duelo con Uruguay hasta su ingreso de la semana pasada jugó apenas ocho partidos: uno en La Tablada, dos en Benetton y cinco en Dogos XV, que lo pescó para el tramo final del Súper Rugby Américas por una lesión de Julián Hernández. Roger no consiguió imponerse en Benetton, pero Felipe Contepomi, el entrenador nacional, volvió a citarlo.

Ante una consulta para LA NACION, el preparador de los Pumas expresó su postura para estos casos: prioriza la preparación de los jugadores en los entrenamientos bajo su órbita sobre el rendimiento en los clubes. “Yo no sé qué les piden en los clubes. Yo interpreto desde fuera como vos podés interpretar desde fuera lo que hacemos nosotros. En esas interpretaciones te perdés algunas cosas. No sé si el entrenador piensa otra cosa, como que le pidan que patee, y ese no es su estilo de juego...”, argumentó. “A veces es muy difícil tener minutos de juego. Tenemos mucha suerte de que los jugadores de la selección hayan sido figuras y estén teniendo muchos minutos en sus clubes. Obviamente, es importante que el jugador se destaque en su club, pero no es determinante. Nosotros confiamos mucho en ver el potencial de un jugador y desarrollarlo. Cuando está con nosotros evaluamos mucho el día a día. Tenemos métricas, vemos la parte física. Hay datos objetivos que nos muestran si ese jugador está progresando o no”.

El mellizo comentó que no lo incomoda esa situación de elegir a rugbiers que no sobresalen cotidianamente en sus equipos. “No me preocupa. Nosotros lo vemos entrenarse. Primero, si lo convocamos lo hacemos porque creemos que tiene un potencial y capacidad de representarnos de la mejor manera. Segundo, nosotros tenemos la posibilidad de verlos día a día. Puede darnos una variante muy interesante como 10 natural”, aludió a Roger.

Último del año en casa. ¡Siempre juntos! 🫶🇦🇷 pic.twitter.com/39o8q6k69F — Los Pumas (@lospumas) September 4, 2026

Con Tomás Albornoz como fijo cuando está sano y la opción de Santiago Carreras, que en los últimos dos años respondió con soltura en ese puesto, el entrenador procura ampliar el abanico de opciones. En junio llamó a Domingo Miotti, de brillante temporada en Montpellier, para esta serie de partidos, pero lo hizo demasiado tarde: el tucumano ya se había comprometido con la selección de Italia, conducida por Gonzalo Quesada. Gerónimo Prisciantelli es otra variante en el tándem apertura-fullback, pero esta vez quedó fuera del grupo de 23 convocados.

Roger estará acompañado por Simón Benítez Cruz en la pareja de medios. Ambos se conocen bien y construyeron una química especial en Tarucas. Como primer centro estará Faustino Sánchez Valarolo, compañero del santiagueño en Dogos XV hace unos meses. Esas combinaciones, más la categoría de Carreras como segundo lanzador, pueden ayudar a Roger a desenvolverse con frescura.

El Malvinas Argentinas de Mendoza ha sido testigo de distintos hitos de aperturas de los Pumas. En el primer test en ese estadio, celebrado en el 2007, debutó con el número 10 Marcelo Bosch, un exquisito jugador que más adelante se convertiría en un férreo centro. La selección tardó cinco años en regresar a la capital mendocina, y cuando lo hizo se dio el estreno de Nicolás Sánchez con esa camiseta emblemática. Abrazado por Julio Farías Cabello, el Cachorro salió a la cancha para empezar a escribir su leyenda en el primer encuentro como local para Argentina en la historia del Rugby Championship.

Compacto de Argentina 21 vs. Australia 27 en Jujuy

El propio Sánchez, que en el 2014 aportó 11 puntos en el primer triunfo de los Pumas en el torneo del hemisferio Sur, tuvo una actuación descollante contra Sudáfrica en el 2018, anotando puntos de todas las maneras posibles. Pasaron ocho años y los argentinos no volvieron a acertar un drop en un partido.

Después, la selección tardó cuatro años en volver a ese escenario, con otro novato: a falta de un minuto por jugar, Michael Cheika mandó a la cancha a Tomás Albornoz por Santiago Cordero. Y así nació el ciclo de otro tucumano que años más tarde se adueñaría de la camiseta 10, aquella que este sábado vestirá Nicolás Roger.

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