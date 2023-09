escuchar

Francia y Nueva Zelanda se enfrentan este viernes en el Stade de France por la primera fecha del grupo A del Mundial de rugby 2023 en el que es, además del inaugural, uno de los duelos más atractivos que ofrece la etapa inicial. El encuentro empieza a las 16.15 (hora argentina) y se transmite en vivo por ESPN y la TV Pública, por lo que también se puede ver online en las plataformas digitales Star+, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

Teniendo en cuenta que los demás equipos que conforman la zona son Italia, Uruguay y Namibia, el encuentro, más allá de ser el primero, es clave para dirimir en el mediano plazo qué selección se queda con el primer puesto y accede a cuartos de final en esa ubicación, por delante de su rival de turno. En la previa, el favorito al triunfo según los pronóstico de las apuestas es el combinado local con una cuota máxima de 1.97 contra 2.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate cotiza 24.0.

Antoine Dupont es la principal figura de Francia, que sueña con ganar el Mundial por primera vez ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

La previa del encuentro inaugural de Francia 2023

Les Bleus están ante una ocasión histórica: ganar su primer título mundial y hacerlo, además, en casa. Solo en una de las tres ocasiones anteriores en las que el torneo pisó suelo galo (aunque como anfitrión compartido), su seleccionado alcanzó la final. Fue en la edición de 1999, cuya definición se jugó en Cardiff y Francia cayó ante Australia por 35-12. Por otro lado, en la única vez que el título se jugó en el Stade de France, se quedaron en las puertas de la final porque perdieron ante Inglaterra en semifinales en 2007.

Los hombres de Fabien Galthié llevan años preparándose para esta cita y solo la lesión reciente de Romain Ntamack, una de las estrellas, puede haber mermado un poco las expectativas. Matthieu Jalibert es el apertura y hace pareja con Antoine Dupont, llamado a ser el líder del conjunto local y quien reconoció que tienen una gran presión: “Necesitamos transformar toda esa energía positiva que se deriva de ella, apoyándonos en nuestro público y con la confianza que hemos creado estos últimos años. Todo el mundo quiere vernos levantar la copa. Es lo que nos motiva, pero hay que centrarse en lo que llevamos haciendo desde hace cuatro años, manteniendo la ambición. Logramos no ‘comernos’ demasiado la cabeza, pero estamos ante una gran competencia y con un gran entusiasmo alrededor”.

El Stade de France, en Saint-Denis, es la sede del partido inaugural y de la final del Mundial de rugby 2023 World Rugby

Los All Blacks, siempre temibles a la hora de la verdad, pero algo menos en los dos últimos años: perdieron ante la mismísima Francia, en su casa frente a Irlanda (que además los desplazó del N° 1 del ranking), y, también, ante la Argentina en un partido que constituyó un hito para Los Pumas el año pasado. Pese a estos traspiés, 2023 empezó a marcar la recuperación del equipo, con once partidos consecutivos sin perder y un nuevo título del Rugby Championship. Sin embargo, contra Sudáfrica fue caída por 35-7 en el último test match de preparación mundialista, a finales de agosto en Londres.

Nueva Zelanda, país en el que le rugby es una religión, tiene varias bajas de peso. A las ya conocidas de Brodie Retallick y Shannon Frizell se sumaron las de Jordie Barrett (si estarán en el XV inicial sus hermanos Beauden y Scott) y el wing Emoni Naraewa, que se pierde el torneo por problemas en la espalda. “Este grupo está muy motivado; no me preocupan demasiado los comentarios (externos). El partido (contra Francia) va a ser muy importante y no creo que el grupo necesite mucho más para mentalizarse”, declaró el capitán Sam Cane antes del debut, en una clara muestra de cómo pretenden aislarse de todo para dar batalla en lo que mejor saben hacer: jugar al rugby.

Datos de Francia vs. Nueva Zelanda

Francia perdió 14 de sus últimos 15 enfrentamientos ante Nueva Zelanda. Sin embargo, el triunfo de Les Blues fue en el cruce más reciente entre ambas naciones (40-25 en noviembre de 2021). En el historial general tienen 13 victorias en 62 partidos ante los All Blacks, más que ningún otro país europeo ante este rival.

Es el octavo cruce entre Francia y Nueva Zelanda en el Mundial de Rugby, convirtiéndose en el enfrentamiento más usual en la historia del torneo -luego lo igualarán Australia y Gales, cuando se midan en la etapa de grupos-. Los All Blacks ganaron cinco de los siete compromisos, entre ellos los últimos tres.