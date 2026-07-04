A qué hora juegan los Pumas vs. Escocia y por dónde se puede ver el partido en vivo

Los Pumas y Escocia se enfrentan este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el test match correspondiente a la primera fecha del Nations Championship, el nuevo certamen que cruza a los mejores equipos de los hemisferios Sur y Norte.

El test match está programado a las 16 (hora argentina) y transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

¡Captain’s Run en el Kempes! 🇦🇷 pic.twitter.com/xCG6Jh78tP — Los Pumas (@lospumas) July 3, 2026

La previa de Los Pumas vs. Escocia

El equipo dirigido por Felipe Contepomi quiere arrancar el nuevo torneo con el pie derecho, sobre todo porque debuta ante su gente y en un escenario que le sienta bien. “Estamos muy contentos de volver a encontrarnos con el equipo y de arrancar el año jugando con nuestra gente. Se nos viene un nuevo desafío con el Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación”, manifestó en la previa el head coach.

Contepomi anunció que la formación inicial de la albiceleste es con Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras. Serán suplentes Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Felipe Contepomi definición con antelación el XV de los Pumas para enfrentar a Escocia Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

El equipo europeo también anunció este jueves su formación con Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills, Jonny Gray, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Tom Jordan, Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn y Kyle Rowe. Serán sustitutos Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.

El Nations Championship es un nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta. Fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebrará cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions.

Escocia es uno de los representantes del Hemisferio Norte en el Nations Championship Jane Barlow - PA

La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres serán de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.

Los Pumas debutan con tres partidos seguidos como local en el Nations Championship Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

Fixture de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas vs. Escocia – Sábado 4 de julio a las 16 en Córdoba.

– Sábado 4 de julio a las 16 en Córdoba. Los Pumas vs. Gales – Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan.

– Sábado 11 de julio a las 16 en San Juan. Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París

En caso de clasificar a las Finales, los Pumas competirá el 27, 28 y 29 de noviembre en el estadio de Twickenham en Londres.