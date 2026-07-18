A qué hora juegan los Pumas vs. Inglaterra y por dónde se puede ver el partido en vivo

Los Pumas e Inglaterra se enfrentan este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta, con el objetivo en común de lograr una segunda victoria antes del receso.

Los Pumas disputarán su último partido del año como local en la Argentina este sábado frente a Inglaterra y será en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero por la tercera fecha del Nations Championship, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta.

El partido inicia a las 16.10 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

🔜🇦🇷



🏉 Nations Championship

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📅 18 de julio

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades

🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/s9AR57DHhe — Los Pumas (@lospumas) July 17, 2026

La previa de los Pumas vs. Inglaterra

La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió en Córdoba con Escocia 47 a 38 y después doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.

De cara el compromiso con los europeos, el head coach Felipe Contepomi hace dos modificaciones en la alineación inicial con respecto a la que comenzó ante los galeses: Mayco Vivas por Boris Wenger y Matías Moroni por Lucio Cinti. Es así que comienzan Vivas, el capitán Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperan en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.

Matías Moroni vuelve a ser titular en los Pumas, frente a Inglaterra Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR

La Rosa, por su parte, también perdió en su debut ante Sudáfrica 45 a 21 y, luego, le ganó a Fiji 73 a 8. Así, marcha cuarta en la tabla de posiciones del Hemisferio Norte con cinco unidades, por detrás de Irlanda, Francia y Escocia.

Inglaterra anunció su formación inicial con Ellis Genge, el capitán Jamie George, Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith. Son relevos Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Inglaterra perdió con Sudáfrica en su debut en el Nation Championship Themba Hadebe - AP

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en noviembre pasado en Twickenham, donde prevaleció el equipo inglés 27 a 23 en un juego vibrante. El historial tiene 31 partidos con apenas cinco victorias albicelestes, 24 de la Rosa y dos empates.

Específicamente en Santiago del Estero, los Pumas jugaron dos veces y ganaron: en 2022 superaron a Escocia 34 a 31 y en 2024 a Sudáfrica 29 a 28.

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.

Así están las tablas de posiciones de los hemisferios Norte y Sur del Nations Championship, con los Pumas

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.