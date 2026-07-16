Steve Borthwick: “Desde el punto de vista de la experiencia, los Pumas están un paso por delante”

Steve Borthwick nació en Carlisle y de chico se mudó a Preston, dos localidades próximas a la fabril Manchester, al noroeste de Inglaterra. Una zona donde el fútbol golea en popularidad al rugby, más concentrado en el sur y el centro del país. Su sueño era jugar en Preston North End, que actualmente milita en la segunda división (el EFL Championship). Hasta los 10 u 11 años, su única relación con la ovalada era ver a algunos parientes jugar para el Carlisle Rugby Club, una parada que hacía antes de ir a alentar al Carlisle United. El idilio con la ovalada nació en el living de su casa, cuando quedó hipnotizado con los himnos previos a un partido del Cinco Naciones entre Inglaterra y Escocia. “No sabía nada de rugby, pero recuerdo esa emoción, el entusiasmo y la expectativa”. Tocado por esa inspiración, se volcó al rugby en la secundaria.

El resto de la historia es conocido. Segunda línea y capitán de Bath, Saracens y el seleccionado inglés, sacó campeón a Leicester Tigers como entrenador (con Julián Montoya y Matías Moroni en la cancha), fue asistente de Eddie Jones en Japón y luego en Inglaterra, hasta que lo reemplazó como entrenador principal a fines de 2022, cargo que conserva desde entonces.

De chico, el sueño de Borthwick era ser futbolista de Preston North End Santiago Filipuzzi

El sueño de ser futbolista quedó sepultado, pero no su afición por el deporte. En una semana tan trascendental para Inglaterra y Argentina en la historia del fútbol, vivir este momento en este país es todo un acontecimiento para él.

“Es una ocasión increíble. Hablamos dos equipos de fútbol muy, muy buenos, con muchísimas superestrellas. Soy un gran aficionado del fútbol y tenemos muchísimos fanáticos en el equipo”. Borthwick recibe a LA NACION en el hotel Marriott, a metros del Obelisco, en un alto de su estadía en Buenos Aires, donde se prepara para el Test Match ante los Pumas del sábado en Santiago del Estero, por la tercera fecha (última de este segmento en el hemisferio sur). Una visita que incluyó un encuentro con los Espartanos de la cárcel de San Martín y clínicas de rugby con los chicos de Buenos Aires Cricket & Rugby Club, donde se entrenan. El miércoles adelantaron la práctica planificada y todo el plantel se reunió a ver el partido en un salón celosamente reservado.

"Esperamos otro partido cerrado", dijo Borthwick sobre el duelo del sábado en Santiago del Estero Santiago Filipuzzi

Borthwick ignoraba que el perdedor -Inglaterra- jugará el sábado por el tercer puesto casi en el mismo horario que el partido en Santiago. “Disfrutemos de otro gran encuentro entre estas dos naciones. Sabemos lo buenos que son los Pumas y estamos muy concentrados en dar nuestra mejor versión.”

Siempre parece estar bajo presión, criticado por los medios especializados, cuestionado por los fanáticos. Aun en la victoria, su equipo ha salido de Twickenham envuelto en escepticismo. Pero siempre encuentra la forma de resurgir. El tercer puesto en Francia 2023, conseguido ante los Pumas, fue un bálsamo. Las dos victorias en julio del año pasado en la Argentina, otro. Lo mismo que el ajustado triunfo en noviembre último. De los últimos 16 enfrentamientos, Inglaterra ganó 15 (Twickenham 2022, la única excepción). Los Pumas no los vencen en casa desde junio de 2009 en Salta, cuando Borthwick era el capitán inglés.

“Creo que la clave está en lo reñidos que son estos partidos”, dijo Borthwick atenuando la contundencia de la evidencia, una constante en sus declaraciones. “Fue así en San Juan y en Twickenham el año pasado. Así que esperamos otro partido cerrado. Argentina es de primer nivel, pero los equipos han cambiado. Por ejemplo, nosotros no contamos con Maro Itoje este fin de semana, así que es un contexto completamente distinto.”

"El mayor desafío para nosotros son los viajes: estamos jugando tres Test Matches en tres continentes en tres semanas", se ataja Borthwick Santiago Filipuzzi

–Las últimas cuatro veces que Inglaterra vino a la Argentina coincidieron con la gira de los Lions, así que siempre lo hicieron sin sus principales figuras. Ahora cuentan con la mayoría de sus jugadores. El año pasado, hablando aquí mismo, dijo que los Pumas eran favoritos por esta situación. ¿Cómo es ahora?

–Creo que no hay dudas de que Argentina es favorita otra vez. Si miras nuestro recorrido: jugamos un partido en Sudáfrica, luego volamos de regreso a Inglaterra y jugamos otro partido, y luego volamos hasta aquí y llegamos el lunes al mediodía. Perdimos a Alex Mitchell [medio-scrum] por lesión y a Inglaterra le faltan unos 10 jugadores o más que podrían estar en este grupo. El contexto es muy diferente. Felipe [Contepomi] está haciendo un trabajo brillante. En Julián Montoya tienen a un capitán increíble, y desde el punto de vista de la experiencia colectiva, están un paso por delante de nosotros; tienen unos 250 caps más que nosotros, tal vez más, y esa es una diferencia sustancial en este nivel.

–Uno de los factores de muchas de estas victorias de Inglaterra fue George Ford, que está en el plantel pero no jugó los últimos dos partidos. ¿Lo considerarías para el sábado en función de esos antecedentes?

–Somos muy afortunados de tener a un jugador de la calidad de George Ford. Es un jugador excepcional, un líder brillante y una influencia magnífica para el plantel. Está constantemente ayudando a otros compañeros. Como jugador, tiene una comprensión del rugby inigualable. Como he dicho muchas veces, creo que es el futuro entrenador de Inglaterra, pero le quedan todavía muchos años jugando a gran nivel.

–Mencionaste que tuvieron que viajar a Sudáfrica, regresar a Inglaterra y ahora aquí. ¿Qué tanto te gusta este nuevo sistema de competencia?

–Creo que es el comienzo de una competencia excelente. Sabemos que el mayor desafío para nosotros son los viajes: estamos jugando tres Test Matches en tres continentes en tres semanas. Ese es otro motivo por el cual estoy seguro de que en el búnker argentino estarán esperando vencernos; deben estar hablando de la fatiga acumulada. Y aún nos queda otro vuelo a Santiago del Estero. Para nosotros es un desafío que disfrutamos. Se ha jugado un rugby muy bueno en las últimas semanas entre equipos de gran nivel.

–Del otro lado, en los últimos dos partidos la Argentina ha rendido un poco por debajo de las expectativas…

–Yo creo que Argentina ha jugado muy bien en ambos partidos. Es difícil cuando un equipo no juega junto desde noviembre. En ese contexto, me pareció que jugaron muy bien contra un equipo muy fuerte como Escocia. Durante mucho tiempo fue un partido reñido y Argentina anotó varios tries excelentes. Luego dieron un paso al frente contra Gales. Me encantó la forma en que jugaron, cómo jugó Oviedo, muy bien. Lo que tiene Argentina es un gran pack de forwards con muchos ball-carriers: Montoya, Kremer, Matera entrando desde el banco, Oviedo, Grondona... es un pack muy grande, y si a eso le sumas la velocidad de los tres cuartos, estamos hablando de un muy buen equipo argentino.

"Queremos un juego que los aficionados disfruten y quieran ver, y creo que lo estamos logrando", dijo Borthwick en una entrevista con La Nación Santiago Filipuzzi

–Ha habido muchos partidos con marcadores altos. ¿A qué se debe esto?

–Creo que en este momento estamos viendo un gran juego de ataque y el deporte se está volviendo más rápido. La forma en que se está arbitrando favorece al ataque, por lo que vemos resultados abultados. Queremos un juego que los aficionados disfruten y quieran ver, y creo que lo estamos logrando. Los fanáticos se están enganchando con el rugby internacional. Apenas aterrizamos en Buenos Aires, vi a un grupo de aficionados cantando y hablando de rugby en el aeropuerto. Adonde vamos vemos pasión por este deporte; se nota que el rugby en este país se está desarrollando muy bien y espero que suceda lo mismo en muchos otros países, porque queremos que siga creciendo.

–Hoy en día, Sudáfrica lidera el camino en cuanto a qué hacer para ser exitoso. ¿Es un modelo que los demás equipos deberían imitar?

–Sudáfrica se ha convertido en el punto de referencia en el rugby mundial durante varios años. Lo que hacen, cómo han construido su sistema y la profundidad de su plantel es sobresaliente. Sin embargo, también veo que Argentina juega de una manera distintiva. Creo que los países crecen jugando en función de su propia identidad y sus puntos fuertes. Si no me equivoco, Argentina le ganó a Sudáfrica en Santiago del Estero hace unos años, ¿verdad? Fue un resultado fenomenal. Ganarle a Sudáfrica, que siempre es fuerte y tiene grandes jugadores, es un mérito inmenso para Argentina. Tienen un buen historial en ese estadio.