A qué hora juegan los Pumas vs. Irlanda y cómo se puede ver el partido en vivo

Los Pumas asumen un desafío complicado este viernes en Dublín, Irlanda, pero no por eso menos motivante. Desde las 17.10 (horario argentino) se miden ante un rival que nunca pudieron derrotar como visitante. Y lo hacen por la fecha 4 del Nations Championship 2026, el encuentro anual de selecciones que se incorporó esta temporada. Se disputa en el Aviva Stadium, con arbitraje del inglés Luke Pearce, televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+.

El Trébol, que viene de perder por 40 a 21 como visitante ante Nueva Zelanda, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación general del Hemisferio Norte con 10 puntos, producto de dos victorias y una derrota. En lo que va del certamen, además de la caída ante los All Blacks, los irlandeses vencieron a Australia por 33 a 31 y a Japón por 36 a 20.

La selección argentina, por su parte, está cuarta en el Hemisferio Sur con siete unidades (un triunfo y dos caídas). En la última jornada cayó por 31 a 24 ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De la mano de Felipe Contepomi, el head coach albiceleste, el plantel quiere reponerse y volver al triunfo, algo que solo consiguió en la fecha 2 ante Gales, por 35 a 21 (en el debut cayó con Escocia por 47 a 38).

Así está la tabla de posiciones del Nations Championship, en la previa de la fecha 4

Los Pumas vs. Irlanda: cómo ver online

El partido entre irlandeses y argentinos que se disputa este viernes en Dublín, Irlanda, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

ESPN.

Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Irlanda corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.28 contra los 4.00 que se repagan por un hipotético triunfo de los Pumas. El empate, un resultado poco habitual en el rugby, cotiza cerca de 26.00.

Los Pumas quieren dar el golpe en Dublín ante el Trébol, al que nunca vencieron en su casa Prensa UAR

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