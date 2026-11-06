Los Pumas quieren quebrar el encanto irlandés, ante una oportunidad inmejorable

La última imagen de un equipo argentino en Lansdowne Road es la de 23 guerreros festejando una victoria memorable, de esas que alimentan el mito de los Pumas. Aunque aquella noche de mayo de 2025 representó el primer triunfo del conjunto nacional en ese estadio, cuando con un plantel remachado vencieron a British & Irish Lions por 28-24, derrotar a Irlanda como visitante sigue siendo una cuenta pendiente. De hecho, el Trébol es la única selección a la que nunca venció Argentina en esa condición. La oportunidad que se presenta ahora es tan alentadora como demandante.

Este viernes, desde las 17.10 (ESPN), los Pumas iniciarán la gira por Europa enfrentándose con Irlanda en el Aviva Stadium, tal la designación comercial de ese verdadero templo del rugby. Será el primero de los cuatro partidos que comprenden el segmento final del Nations Championship, el nuevo certamen que llegó para potenciar las ventanas de mitad y fin de año.

Gonzalo García regresa tras perderse los partidos ante Sudáfrica y Australia, al igual que la mayoría del plantel Juan Gasparini

Los Pumas reposan su oportunidad sobre el hecho de que llegan en una situación, si no ideal, mucho mejor que las que contextualizaron el resto de su año hasta ahora. Por primera vez, Felipe Contepomi cuenta con el plantel casi completo. Los jugadores están en plena competencia en sus clubes y hasta compartieron una concentración en Londres la semana pasada. Excepto por un par de bajas de último momento, especialmente la de Santiago Carreras, y porque muchos tuvieron acción en sus clubes el sábado y hasta el domingo previos a esta semana corta, las condiciones son óptimas. Después de un año de rendimiento irregular signado por lesiones y bajas por descanso, es momento de amalgamar el crecimiento de este ciclo y comenzar a lograr la sintonía fina rumbo al Mundial Australia 2027.

La adversidad, en todo caso, está del lado de enfrente. Aunque un paso atrás del equipo que fue en los cuatro años previos a Francia 2023, Irlanda se mantiene como una de las mayores potencias del mundo, siempre entremezclada entre las cuatro primeras del ranking.

Más que aquella victoria sobre Lions, forjada con muchas bajas y tres debutantes, cabe recordar el último test match en ese estadio. Fue en noviembre de 2024. Con el tiempo cumplido, los Pumas remontaron toda la cancha y llegaron a 10 metros del in-goal ajeno, hasta que el árbitro cobró un knock-on inexistente y sentenció la derrota por 22-19. Pocas veces habían estado tan cerca de, por fin, romper la maldición de Dublín.

La bronca de Oviedo, Molina, Mallía y Rubiolo tras la victoria que se escapó en el último enfrentamiento, en 2024 Peter Morrison - AP

Un encuentro que se apila sobre los incontables duelos feroces que sostuvieron estas dos selecciones y configuraron una rivalidad acérrima con tintes de clásico; desde los sucesivos cotejos mundialistas (1999, 2003, 2007 y 2015, todos eliminatorios) hasta los cruces dialécticos previos a los partidos en los años 2000, y más allá de ese límite en algún tercer tiempo también. Cosas del pasado que el transcurrir del tiempo y la indeleble estadía de Contepomi en Leinster, como jugador y entrenador asistente, se encargaron de atemperar. “Dublín es parte de mi vida, es mi segunda casa”, dijo en la semana el director técnico argentino.

Sin olvidar que el 3-3 de 1952 en GEBA fue el primer resultado positivo frente a una potencia en la historia de la selección argentina, las 12 veces que se enfrentaron en territorio irlandés los argentinos terminaron con derrotas.

¿Por qué puede ser diferente esta vez? En parte, por lo dicho: los Pumas tienen una alineación titular que bien puede ser la ideal. Por tercera vez, Contepomi junta a Santiago Chocobares con Justo Piccardo, que pasa al puesto menos natural para él, el de número 13. Un centro del campo muy potente. Boris Wenger, que debutó en el partido contra Lions, y Francisco Moreno, que lo hizo hace dos meses, configuran un dúo de pilares inexpertos, pero que junto al capitán Julián Montoya tendrá posibilidades en la dura misión de enfrentarse con el trío Porter-Sheehan-Furlong, una de las primeras líneas de mayor continuidad y experiencia conjunta del rugby actual.

Felipe Contepomi debate con Shaun Edwards, que hará su estreno como entrenador de scrum de los Pumas Juan Gasparini

Aunque algo pronto, se podrá hacer una primera evaluación al trabajo de Mario Ledesma como flamante entrenador de scrum. También, un examen al especialista en defensa inglés Shaun Edwards, aunque la brecha que este debe salvar es más estrecha.

En el banco de enfrente estará Andy Farrell, el mismo que condujo a Lions un año y medio atrás. Lejos de ser discutido, firmó una reciente extensión de su contrato hasta fines de 2031 (asumió en 2019), pero en Irlanda hay cierta preocupación por la falta de consistencia del equipo, particularmente en el costado defensivo. Aunque se mantiene competitivo ante los mejores, empezó a perder con mayor asiduidad y no encuentra recambio en algunos puestos importantes. Particularmente, el apertura Sam Prendergast exuda talento pero no termina de ser consistente, y la tercera línea sufre las bajas de Caelan Doris y Jack Conan, más la marginación de Josh van der Flier.

Así y todo, se espera que haya gradas completas en Lansdowne Road. Hasta este jueves habían sido vendidas 48.800 de las 51.700 entradas disponibles. ¿Verán esos espectadores la historia repetirse o será el inicio de otra era, más favorable a los Pumas en Dublín? Más fácil es predecir que será un partido vibrante, el más atractivo de esta primera fecha del segmento europeo del Nations Championship.

Las formaciones de Irlanda vs. los Pumas

Irlanda: Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Mack Hansen; Sam Prendergast y Craig Casey; Nick Timoney, Sean Jansen y Ryan Baird; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan (c) y Andrew Porter.

Hugo Keenan; Robert Baloucoune, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey y Mack Hansen; Sam Prendergast y Craig Casey; Nick Timoney, Sean Jansen y Ryan Baird; Tadhg Beirne y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan (c) y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell.

Andy Farrell. Suplentes: Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley y Bundee Aki.

Rónan Kelleher, Tom O’Toole, Sam Illo, James Ryan, Josh van der Flier, Jamison Gibson-Park, Ciaran Frawley y Bundee Aki. Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Boris Wenger.

Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Tomás Albornoz y Gonzalo García; Marcos Kremer, Pablo Matera y Juan Martín González; Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal; Francisco Moreno, Julián Montoya (c) y Boris Wenger. Entrenador: Felipe Contepomi.

Felipe Contepomi. Suplentes: Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti.

Leonel Oviedo, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Juan Martín Scelzo, Simón Benítez Cruz, Gerónimo Prisciantelli y Lucio Cinti. Inicio: 17.10 (Argentina)

TV: ESPN

Cancha: Aviva Stadium, Dublín

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra)

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Argentina XV, reforzado ante su mayor desafío

En estadio que tiene una de las postales más cautivantes del rugby inglés, The Rec (ex Recreation Ground), en Bath, Argentina XV jugará uno de los partidos más significativos de su historia reciente, cuando se mida este viernes a las 16.45 de Buenos Aires con Inglaterra A (televisará Disney+). A la altura de la exigencia, el equipo albiceleste contará con varios jugadores de actividad reciente en los Pumas, como Pedro Delgado, Benjamín Grondona y Juan Penoucos, y con muchos que están en el radar de Felipe Contepomi, casos Agustín Fraga, Tobías Wade, los dos medio-scrums y el regresado Matías Osadczuk. También el combinado inglés presenta nombres rutilantes, como los del wing Noah Caluori, el centro Max Ojomoh y el apertura Charle Atkinson.