escuchar

PARÍS (Francia).– Dicen que la mejor vista de París se consigue desde la cima de la torre de Montparnasse, esencialmente porque es el único lugar desde donde la propia torre no se puede ver. Un edificio icónico de esta ciudad y único rascacielos, aunque denostado por los locales por cómo su gran tamaño y monolítica concepción contrasta con la arquitectura clásica que lo rodea. El viernes, la bruma era tal que la visibilidad no llegaba a los 210m de su cima. La estadía de los Pumas en París coincidió con dos semanas de un clima horrible, con lluvia insistente y un frío cada día más punzante. Para el equipo, también fueron jornadas sombrías, frustrados el sueño de llegar a la final de Francia 2023 y el hambre de despedirse, al menos, con una medalla en el pecho. Cuando pase el enojo por la derrota, cuando se haya hecho el análisis de las cosas que se podrían haber hecho mejor, cuando se disipen las nubes de ….. se caerá en cuenta de que también hubo muchas cosas que quedarán para siempre.

“Estoy un poco triste por la derrota. Quería irme con la medalla”, dijo Agustín Creevy en los pasillos del Stade de France tras la derrota con Inglaterra, que dejó a los Pumas en el cuarto puesto. “No se pudo, pero a su vez, frenando un poco la pelota y viendo todo lo que viví, obviamente que no dejo de llenarme de orgullo. Me hubiese gustado que fuera distinto. Un partido que pudo haber sido para cualquiera, pero las cosas no se merecen.”

El abrazo de Creevy con sus compañeros; fue tras el triunfo sobre Gales en el Stade Velodrome de Marsella afp - AFP

La actuación de Creevy, precisamente, es de los hechos que sobresalen en el mapa que trazaron los Pumas en este Mundial, casi como la torre de Montparnasse, aunque sin desentonar. El jugador más veterano del equipo, con 38 años, disputó los siete partidos y llegó a 22 en cuatro participaciones mundialistas, igualando en el segundo lugar de la lista nada menos que a dos campeones del mundo como el neozelandés Richie McCaw y el inglés Jason Leonard.

“Pensé que tenía el récord, y después vi a Whitelock… se nos fue a 26″, bromeó. De a poco, el malhumor fue dejando paso a la emoción. “Estoy feliz. Otra marca más. Yo no lo puedo creer. Cuando me van diciendo los récords me cuesta creerlo. Ya voy a tomar dimensión en algún momento. Yo sigo disfrutando del rugby. Esa es una de las cosas por las cuales no me retiro. El día que me cueste ir a entrenar lunes y martes, ahí sí. En este Mundial no dejé de hacer ningún entrenamiento, en todo el Rugby Championship tampoco. O sea, me siento bien. Es parte de la cabeza del jugador y mi balance general está para arriba.”

El himno, la camiseta nacional... un clásico de Creevy en los Pumas; aquí, junto a Santiago Carreras y Juan Martín González Pauline Ballet - World Rugby - World Rugby

En agosto, en el Test Match ante los Springboks en Vélez, Agustín Creevy se convirtió en el primer argentino en llegar a los 100 caps con la camiseta de los Pumas (Castrogiovanni y Parisse lo hicieron con la de Italia). También comparte la marca con otros compatriotas de más Mundiales, con cuatro. Fue capitán entre 2014 y 2019 en 51 cotejos, también un récord con la celeste y blanca. “Jamás soñé algo así. Ni siquiera que iba a jugar en los Pumas”, reconoció el hooker. “No fue un sueño. Mantuve los pies sobre la tierra y fui paso a paso, cada vez avanzando más.”

Para muchos, terminar la carrera en uno de los máximos escenarios del rugby mundial como es el Stade de France habría sido una despedida honrosa, acorde con su trayectoria. Sin embargo, Creevy no se obnubila. Apuesta a seguir jugando y tiene otros objetivos.

“En un Mundial, obviamente fue mi último partido. Voy a tener 43 en el próximo y en Australia el cambio de horario a mí mucho no me ayuda”, dijo entre carcajadas. “Yo firmé un contrato con Sale, que es un equipo de punta, para seguir. Si no, te aseguro que habría firmado con un equipo más tranquilo. Hacer mi movida, porque me voy solo, mi familia se queda en Londres, voy a viajar a Manchester, pero lo hago por esto, por los Pumas. Yo todavía me sigo sintiendo bien. Si veo que pasa el año y estoy mal, digo ‘sí, me retiro’. Por ahora sigo y si veo que en Sale juego, no veo, por qué no, la posibilidad de pelear aunque sea un puesto. Después es decisión de los entrenadores ponerme o no, que voy a estar de acuerdo con lo que hagan. No tiene mucha lógica retirarme hoy. Me encantaría retirarme en Argentina. Es un sueño. Con mi gente, con nuestras cosas. Después si no estoy, entendería. Aunque. ¿Cuánto más puedo estar?”

Agustín Creevy firma autógrafos a los fanáticos durante un entrenamiento abierto de los Pumas

¿Qué le faltó? “Salir campeón del mundo y ganarles a los All Blacks”, reconoció Creevy, que después del Mundial de Japón 2019 no fue tenido en cuenta por Mario Ledesma y se perdió la primera victoria en la historia ante Nueva Zelanda, en el Tri Nations 2020. Tampoco estuvo en la de Christchurch en 2022 por rotación.

Creevy empezó su carrera en los Pumas como tercera línea en dos Tests en Biei ante Samoa y Japón, en 2005. Pasó de hooker, puesto en el que se afianzó luego de liderar a Pampas XV en la Vodacom Cup. Estuvo en el Mundial 2011 como suplente de Ledesma, asumió la capitanía con Hourcade y fue indiscutido hasta 2019, cuando primero la cinta recayó en Pablo Matera y, tras la caída en el debut en Japón ante Francia, también la titularidad a manos de Julián Montoya. Luego no volvió a ser convocado.

Creevy junto a Michael Cheika, el head-coach de los Pumas que volvió a confiar en él JUAN MABROMATA - AFP

“Fue duro. Le agradezco a London Irish que pude firmar ahí”, admitió Creevy. “Mientras no me llamaban me iba alimentando a mí mismo y cada vez estaba jugando mejor, fue un poco lo que me impulsó a seguir queriendo. En ese momento lo único que me iba poner en la cancha era el juego. Yo eso lo tenía bien claro. Tenía que jugar bien y ganarme el puesto. Y eso fue lo que hice. Después llega Cheika, ve los años que había tenido con London Irish y me llama.”

Junto con su amigo Nicolás Sánchez, Creevy es uno de los favoritos de la hinchada argentina. Se notó en Marsella, Saint-Étienne, Nantes y París cada vez que anunciaron su nombre en los altoparlantes. Por más que ya no porte la cinta, sigue siendo uno de los líderes del equipo.

Agustín Creevy es el primer jugador de los Pumas que llega a 100 caps; aquí, el homenaje tras alcanzar esa cifra contra los Springboks Santiago Filipuzzi

-¿Qué pasó en el vestuario tras la derrota?

-Como siempre, se habló. Habla el jugador que quiere, habló el capitán, habló Felipe, habló Cheika, habló el presidente en esta ocasión.

-Hablaste vos?

-Esta vez no. A veces hablo, a veces no. Creo que estaba todo dicho.

-Más allá del dolor de la derrota, se van con un cuarto puesto, que no es poco…

-No, por supuesto. Obviamente que me hubiese gustado ganar una. Me llevo algo mucho más fuerte que es este grupo, que siempre fue increíble. Lo disfruté mucho a este Mundial, lo disfruté demasiado.

-¿Qué análisis hacés del partido?

-Hicimos un buen partido. Inglaterra ganó bien, pero creo que cometimos pequeños errores que en este tipo de partidos son decisivos y lamentablemente no lo pudimos dar vuelta al final. Vos veías Inglaterra que lo que quería hacer era meter presión, penal y palos. Y en un momento se fueron 16-3. Ahí realmente el equipo se levantó, nos fuimos 16-10 el primer tiempo. Nos pusimos arriba, le tapan la pelota a Santi [Carreras] y a lucharla de nuevo. Esas pequeñas cosas. Esa salida es la que nos marca la diferencia. Con bronca, con tristeza, pero orgulloso. Jugar una semifinal no es fácil. Entiendo la expectativa de la gente, pero con los monstruos que teníamos arriba, estar peleando ahí no está para nada mal.

-¿Qué balance hacés de la actuación de los Pumas en Francia 2023?

-Se empezó de menor a mayor. Tuvimos un partido no muy bueno contra Inglaterra, pero a partir de ahí empezamos a jugar, a veces jugamos bien, otras mal. Los equipos te analizan mucho, hay muchas cosas en juego. Inglaterra casi llega a una final haciendo su juego.