La insólita anécdota de Juan Sebastián Verón con dos leyendas de Los Pumas en Manchester: “Arrancaron a las piñas”
El presidente de Estudiantes de La Plata reveló un curioso momento junto a Agustín Pichot y Felipe Contepomi mientras era jugador del Manchester United
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Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata, habló con Agustín Creevy en su canal de YouTube sobre su etapa como jugador de Manchester United y reveló algunas anécdotas imperdibles con compañeros y otros argentinos como Felipe Contepomi y Agustín Pichot, leyendas de Los Pumas.
En una charla que duró aproximadamente una hora en el Country Club de City Bell, el exjugador de la selección argentina recordó algunos momentos imperdibles de su trayectoria como futbolista, entre ellos el día que invitó a sus dos coterráneos a una juntada por la Navidad que incluyó un tour por bares de Manchester.
“En ese momento, era ir de un bar a otro y tomar toda la cerveza que se podía. Y le digo: ‘está esto’. Cayó Agustín con Felipe Contepomi y digo: ‘los meto en el micro’“, relató Verón, entre risas, por la ocurrencia que tuvo en ese momento que terminó en un conflicto impensado.
Dentro del autobús, la mixtura de nacionalidades terminó siendo un cóctel explosivo y los rugbiers, invitados por Verón, protagonizaron una pelea que quedó en el recuerdo.
“En un momento, no sé quién agarra el micrófono y empiezan a cantar ‘England, England’. Y le sacamos el micrófono y empezamos a cantar por Argentina y arrancamos a las piñas. Entre los irlandeses, holandeses, los ingleses… y no sé si Felipe le saca la gorra a uno o no sé qué”, relató la Bruja sobre esta situación que se fue de las manos.
El mediocampista ofensivo, surgido de las divisiones inferiores de Estudiantes, jugó desde 2001 a 2003 en el Manchester United. En total, vistió en 82 partidos la camiseta de los Diablos Rojos, donde anotó 11 goles y brindó 16 asistencias para dejar una imagen que hasta el día de hoy recuerdan los hinchas.
Inmerso en una cultura completamente diferente a la de Argentina, Verón contó que el plantel de Manchester era muy unido y hasta se multaba a quienes no podían asistir a los encuentros.
“Nos juntábamos muchísimo a comer. Incluso era obligación: iba el team manager. Si no ibas, te multaban”, expresó el hoy dirigente que comanda los destinos de la entidad platense.
El nuevo rol de Agustín Creevy
El exjugador de Los Pumas decidió tomar un rumbo diferente una vez que se retiró del deporte profesional. Alejado de cualquier función vinculada a director deportivo o director técnico, Creevy decidió meterse de lleno en los medios de comunicación como periodista y entrevistador.
Desde su nuevo rol, Creevy se animó a entrevistar a figuras del deporte como Julián Álvarez o Gabriela Sabatini, entre otros íconos que abrieron su intimidad y revelaron diferentes situaciones que vivieron a lo largo de su vida.
Entre las declaraciones más punzantes, el exjugador de rugby logró conocer la intimidad de la carrera de Sabatini, quien le huía a la exposición mediática de una manera particular.
“Por ejemplo, si yo jugaba los torneos tenía que hablar si llegaba a la final, entonces perdía en semifinales porque no quería enfrentar esa situación. Si ganaba tenía que decir algo y no quería saber nada”, se sinceró la tenista.
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