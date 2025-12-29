Gaby Sabatini, a corazón abierto: qué fue lo más difícil de su infancia y por qué decidió retirarse a los 26 años

Gabriela Sabatini fue la protagonista de una nueva entrevista de Agustín Creevy. El exjugador de rugby cambió completamente su faceta de deportista y migró sus conocimientos hacia el plano periodístico.

Al conocer el detrás de escena del deporte de alto rendimiento, Creevy indagó, en profundidad, sobre la vida y obra de Sabatini, quien se destacó desde muy chica en el tenis y se retiró a los 26, una edad donde, por lo general, los deportistas comienzan a encontrar una madurez para perdurar en los ambientes donde se desarrollan.

Gabriela Sabatini se retiró a los 26 años Bettmann - Bettmann

En una extensa entrevista, la ganadora de 27 títulos en el circuito de la WTA hizo un profundo repaso de cómo fueron sus primeros pasos en el tenis y de qué forma moldeó su introvertida personalidad para trascender en el deporte.

La devoción que despertó en los fanáticos

En la introducción de la nota, Creevy le consultó a Sabatini sobre la repercusión que generó a lo largo de su carrera en los fanáticos, quienes tienen una imagen positiva de su persona.

Gaby Sabatini contó cómo moldeó su carácter para triunfar en el tenis

“Es un proceso, uno va a pasando por muchas etapas. Cuando estas compitiendo te metes como en una burbuja y no te das cuenta lo que provocas. Una vez que dejé de jugar me di cuenta de todo lo que había significado”, destacó, con la sencillez que la caracteriza.

A su vez, afirmó que se “emociona” cuando algunas personas le recuerdan que se quedaban hasta tarde o se reunían con su familia para ver sus partidos.

La transformación personal que le valió perderse finales de torneos

La timidez de la extenista fue su talón de Aquiles durante sus primeros años de vida. Sin relacionarse con sus compañeros del colegio, Sabatini encaró una transformación para dejar atrás esta conducta, pero sin perder su esencia.

“Era tímida e introvertida y en el colegio me costaba mucho hablar, pararme, no me gustaba la tensión ni ser el centro de atención. En ese sentido el tenis me ayudó un montón para poder expresarme y hablar más”, contó.

La transformación que llevó a cabo Sabatini

Acto seguido, exteriorizó una particularidad acerca de cómo su forma de relacionarse condicionó su progreso en el tenis: “Por ejemplo si yo jugaba los torneos tenía que hablar si llegaba a la final, entonces perdía en semifinales porque no quería enfrentar esa situación. Si ganaba tenía que decir algo y no quería saber nada”.

Ante esta situación, Sabatini acudió a profesionales que puedan paliar este defecto que perjudicaba su progreso profesional: “Trabajé con psicólogos deportivos que me ayudaron en un montón de cosas. En la cancha era muy cascarrabias, tiraba la raqueta diciendo malas palabras. Había algo más allá”.

El día que salió en los diarios y se enteró su colegio

Mientras resolvía su manera de actuar y relacionarse con sus compañeros de colegio, Sabatini escalaba considerablemente en el plano nacional del tenis. Para sorpresa de todos -incluida la protagonista de esta historia-, la extenista comenzó a salir en los diarios deportivos y eso trajo en consecuencia que sea reconocida por todo el ambiente escolar.

El inusitado reconocimiento que recibió en su adolescencia

“Mi madre venía a retirarme del colegio para llevarme a entrenar o a los torneos. Yo no decía nada que jugaba al tenis, los únicos que sabían eran los profesores. En un momento empecé a salir en el diario y no quería saber nada con que me pregunten”, lanzó, entre risas, ante la atenta mirada de Creevy que moderó la entrevista.

Gabriela Sabatini reveló cuándo hizo un click y dejó de jugar al tenis Fabian Marelli

Otro momento importante de su juventud fue cuando retornó de Europa tras jugar un torneo y su imagen comenzó a aparecer asiduamente en los medios de comunicación, cambiando por completo su vida. “Cuando vuelvo a la Argentina veo a un mundo de gente y cuando le pregunto a mi papá qué pasa me dice que es por mí. Había cámaras de televisión, estaban mis vecinas, amigas, me quería morir”.

“Empecé a odiar el tenis”, el revelador testimonio de por qué se retiró a los 26 años

“Me retiré porque no me daba más la cabeza”, sintetizó Sabatini acerca del fin de su carrera a una temprana edad. “Físicamente estaba super bien, pero ya lo venía procesando”, argumentó acerca de un momento cúlmine de su vida, donde dejó de lado las exigencias del deporte.

“El tema del retiro comenzó en el año 1994 cuando empiezo a trabajar con un psicólogo deportivo para ver qué me pasaba. En un momento de la carrera entras en un bache y decís ‘no quiero estar acá’. A los 17 me sucedió, pero después me volví a enganchar. Y ya a los 26 me pasó lo mismo. Fue ahí cuando me exigí al máximo, pero me di cuenta de que era el final”, sostuvo.

Gaby Sabatini contó cómo tomó la decisión de finalizar su carrera a los 26

Como a varios colegas que decidieron bajar la persiana, Sabatini aclaró que el entorno nocivo que rodea al tenis la llevó a abandonar las exigencias desmedidas del deporte de alto rendimiento: “No es el deporte en sí, sino todo el alrededor que te lleva a saber manejar la fama, el contacto con la prensa, las exigencias, las expectativas y no te vas dando cuenta y te empieza a quemar la cabeza”.

Tiempo después, sin estar en la órbita profesional, la deportista volvió a conectarse con sus orígenes en una exhibición. “Volví a jugar de grande y disfruté otra vez el juego, era como aquella nena que jugaba a los 13. Después esto se convierte en un trabajo, aparecen las presiones, exigencias, te vas metiendo hasta que en un momento ya no podía seguir. Llegó a un punto en que odiaba al tenis y no quería que eso pase. Respeté lo que sentía”, cerró.