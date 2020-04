Fuente: Archivo

23 de abril de 2020 • 12:24

LONDRES (ANSA).- Agustín Pichot , ex capitán de la selección argentina y actual vicepresidente de World Rugb y, confió en que vencerá al actual titular de la entidad, Bill Beaumont, en las elecciones de la entidad de este domingo. "Creo que será duro, pero soy optimista", afirmó Pichot en diálogo con Rugby Union Weekly a cuatro días de la votación, cuyo resultado se conocerá recién el 12 de mayo.

El ex capitán de los Pumas, de 45 años, asumió como vicepresidente de Beaumont en 2016, pero se mostró como un constante crítico por la falta de exposición y la inequidad en la World Rugby que provocó deterioro en diversos países. "Realmente creo que puede ocurrir. Pero hago esto porque amo el deporte. Si está bien, está bien. De lo contrario, no hay problema y seguiré en el rugby de alguna otra manera", aseguró Pichot, quien confía en "redefinir el futuro" de la disciplina.

El optimismo de Pichot desafía la fórmula que Beaumont comparte ahora con el francés Bernard Laporte y que, según la cadena BBC, contará con el respaldo de los países que integran la unión de las Seis Naciones, que reúne 18 de los 51 votos que serán emitidos el domingo. La previsión también otorga el respaldo de Europa a Beaumont, de 68 años y ex capitán de la selección inglesa, mientras que Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina (Sanzaar) se inclinarán por Pichot con otros países emergentes.

Un punto a favor de Pichot fue la controversia registrada en el rugby de Fiji, cuyo presidente Francis Kean manifestó su respaldo a Beaumont antes de renunciar al cargo tras ser acusado de homofobia y discriminación. "Empiezo con 20 votos contra 14. Si tomas los votos del Sanzaar con los otros votos de Sudamérica son 14, contra las Seis Naciones y Europa, que dan 20. Entonces será un escenario duro para revertir", reconoció Pichot.

El ex medio scrum argentino lamentó que en el rugby se habla de valores "pero después hay 30 de 51 votos divididos entre 10 países". "Eso no es democracia en el Siglo XXI. Fiii tiene un voto y Argentina tiene tres. ¿Por qué?. Cualquier niño del mundo preguntaría ¿por qué?'. Confrontaré eso", prometió Pichot. "No digo que todos deben tener tres votos, digo que ese tipo de progreso debe hacerse para hacer un juego equitativo", completó Pichot, quien negó ser "un anarquista que quiere revolucionar todo".

"Miren la NBA, la NFL, el fútbol. Cuando vas a India o Vietnam ves casacas por todos lados. Eso es un deporte global", argumentó Pichot al comparar al rugby con el básquetbol o el fútbol americano estadounidense, respectivamente, o al fútbol.