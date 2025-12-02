A qué hora es el sorteo del Mundial de Rugby 2027

El Mundial de Rugby Australia 2027 se empezará a jugar casi dos años antes, este miércoles con el sorteo de la etapa de grupos en la que los 24 seleccionados conocerán a sus rivales para el certamen que comenzará el 1° de octubre.

La ceremonia, cuyos anfitriones serán el presidente de World Rugby, Brett Robinson; la ex estrella de los All Blacks Dan Carter y a los representantes de las selecciones locales James Slipper y Alicia Lucas; está programada a las 6 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN y en las plataformas digitales Disney+ Premium, RugbyPass TV y la cuenta de YouTube de World Rugby.

Bombos del sorteo del Mundial de Rugby 2027 World Rugby

Para el sorteo, a los combinados se les asignó un orden del 1° al 24° de acuerdo al ranking internacional. En base a ello, se dividieron en cuatro copones. En el primero están los seis conjuntos que serán cabeza de serie de sus respectivas zonas: Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia, Inglaterra y los Pumas. En el segundo están Australia, Escocia, Fiyi, Italia, Gales y Japón; en el tercero Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile y Tonga; y en el cuarto Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue y Canadá.

Por ser locales, los Wallabies quedarán en el grupo A y jugarán el partido inaugural el 1° de octubre en el estadio de Perth. Como los australianos son parte del segundo copón, se sorteará un equipo del primer bombo para que comparta la zona con ellos. Los demás integrantes de cada grupo y el orden de los partidos se dirimirán de manera absolutamente aleatoria, sin importar tampoco el origen de los países.

Primero se hará la distribución de los integrantes del bombo 4 en cada zona y continuará en orden decreciente hasta el bombo 1. El fixture definitivo se conocerá el 3 de febrero.

El torneo sumó cuatro equipos más con respecto a la última edición, Francia 2023. En ese contexto, habrá seis grupos de cuatro integrantes cada uno y cada combinado disputará tres encuentros en la primera etapa.

¿Los Pumas? Pueden caer en una zona “ideal” con Japón, Chile y Hong Kong, por ejemplo; o, el otro extremo, tener una primera fase muy compleja frente a Australia, Georgia y Samoa. Debe contemplarse, no obstante, que cualquier predicción debe pasar por el filtro de la relatividad, ya que el funcionamiento de los equipos puede cambiar radicalmente de aquí a fines de 2027.

El sorteo del Mundial de Rugby 2027 será en Sydney, una de las siete ciudades sede del certamen World Rugby

Los dos líderes de cada grupo más los cuatro mejores terceros se clasificarán a los octavos de final, instancia que se agrega con respecto al formato anterior de 20 participantes. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del 13 de noviembre de 2027 en la que se pondrá en juego la Copa Webb Ellis. En total se jugarán 52 partidos en siete sedes: Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaida, Newcastle y Townsville.