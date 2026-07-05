Alumni no tuvo piedad de CUBA, vuela con sus refuerzos y no se baja de la pelea en el Top 14

Arrancó la segunda mitad del URBA Top 14 y hay tendencias que se mantienen; Alumni continúa en alza, acecha a los de arriba y crece en el juego. La contracara de CUBA, que bajó la guardia, se derrumbó como local y quedó décimo en la tabla. Los de Tortuguitas disfrutaron los regresos de Tobías Wade y Santiago Montagner, que se sumaron a Santiago Pernas, luego de participar del Súper Rugby Américas.

Un arsenal ofensivo presentó Alumni en Villa de Mayo para ganar por 66-31. El visitante le puso calor a una tarde helada, con el fuego de sus backs: cada vez que abrió la cancha, encontró grietas en una defensa pasiva, que retrocedió en todo momento y no pudo imponerse. Con el ritmo que le imprimió Rocco Testoni, una de las gratas apariciones en esta temporada, fue arrollador y no dejó dudas.

Casi una escena de fútbol: Santiago Pernas va rumbo a su primer try, ante la marca de Valentín Mastroizzi; Alumni fue muy superior, sobre todo en la segunda mitad. Rodrigo Néspolo

Alumni ganó cinco de sus últimos seis encuentros, con una sola caída ante el CASI, con polémica sobre el final por el try que le anularon en la última jugada. El impulso que traía a nivel juego se elevó con los refuerzos que se sumaron tras el Súper Rugby Américas. “Era un partido clave para arrancar la segunda rueda, hicimos mucho énfasis en eso. Duelen los puntos que perdimos la semana pasada en el CASI, es un torneo muy competitivo y nos dolió. Pero no nos bajamos de la pelea”, advirtió Santiago Pernas, que regresó ante el conjunto de San Isidro y ayer fue una de las grandes figuras. Se despachó con dos tries, el primero de ellos fue una maravilla que arrancó detrás de mitad de cancha e incluyó un desborde sobre Joaquín Ezcurra y dos kicks para terminar en una palomita.

Convocado a los Pumas en el 2025 (debutó ante Uruguay), Pernas esta vez no fue incluido en el plantel de Felipe Contepomi. Más allá de sostener su nivel en Pampas, perdió la pulseada ante Mateo Soler, otro de los destacados del Súper Rugby Américas. Su nivel le dio un plus a un equipo en alza. “Nos encanta volver al club y compartir más momentos con nuestra gente. Es un equipo que tiene herramientas para jugar y lo vamos a pelear hasta la última fecha”, agregó el Loco, que acumula 27 tries en 47 encuentros en el rugby de Buenos Aires.

Santiago Alduncín escapa hacia el in-goal para anotar uno de los nueve tries de Alumni en Villa de Mayo; el equipo de Manuel Alberti es desde hace varias fechas "el mejor del resto" en el torneo de URBA. Rodrigo Néspolo

El encargado de abrir el tanteador fue Santiago Montagner, de gran temporada en Selknam, la franquicia de Chile. En esa acción participaron Pernas y Tobías Wade, otro de los campeones con Pampas que marcó la diferencia; el exjugador de los Pumas 7s tiene una marcha más con sus condiciones atléticas, sus destrezas técnicas y su capacidad para atacar espacios. Además de marcar una de las conquistas en la segunda mitad, fue una rueda de auxilio de Bautista Canzani en la conducción. “Fue un tremendo partido, lo laburamos bien. Sacamos una buena diferencia con nuestro ataque, fuimos verticales y cuando tuvimos la pelota hicimos mucho daño”, destacó el back que está bajo la órbita de Felipe Contepomi. “Ahora me toca jugar en Alumni y trato de poner el foco acá. Me encantó la experiencia de Pampas, pero hoy mi foco está puesto en el club. No pienso en más que eso”, añadió.

Alumni venía dando señales positivas, tras un arranque de temporada en el que navegó en la irregularidad. Fue encontrando funcionamiento con el correr de los partidos, con nombres propios de peso. Los hermanos Ignacio y Tomás Cubilla son fundamentales, Juan Patricio Anderson es una garantía en la tercera línea y Manuel Mora en la segunda, en un pack bien conducido por el perspicaz Rocco Testoni. “Hay un equipazo y muchos jugadores que vienen trabajando desde principio de año. Nosotros nos acabamos de acoplar, el laburo es de ellos. Nos integramos a un equipo muy competitivo”, admitió Wade. “Miramos la tabla, nos queremos meter en la pelea. Pero con mirar no alcanza, el foco está en mejorar en la semana y plasmar el juego los sábados”. Bautista Canzani fue implacable a los palos: acertó sus diez envíos y totalizó 26 puntos, récord personal en la primera de su club.

Compacto de la victoria de Alumni en Villa de Mayo

CUBA fue una sombra del nivel competitivo que suele mostrar. En ocho de las nueve derrotas anteriores había sumado punto bonus defensivo, pero en esta oportunidad se desmoronó ante el primer golpe y sufrió una derrota dolorosa: no recibía más de 60 puntos en Villa de Mayo desde el 2008, en la goleada 65-7 ante Belgrano Athletic. No solo quedó lejos de los semifinalistas, sino que deberá estar atento abajo: se encuentra décimo, 12 puntos arriba de Champagnat, su próximo rival.

Con un largo camino por recorrer, Alumni quedó a tres del SIC, el último que se estaría metiendo en las semifinales. Entonado, tiene la premisa clara: luchar hasta el final.

Síntesis de CUBA 31 vs. Alumni 66 (B)