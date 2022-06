Análisis con lupa: nombres, chances y posibles razones de la primera (y sorpresiva) lista de Michael Cheika para los Pumas

Entre la abundancia de sorpresas y la escasez de explicaciones, Michael Cheika dejó librado un amplio espacio para el análisis. Su primera acción efectiva como entrenador de los Pumas fue la convocatoria para la ventana de julio. Entre Pumas y Argentina XV, son 63 los jugadores llamados a vestirse de celeste y blanco. En los dos equipos hubo sorpresas, ausencias, apuestas y confirmaciones. Algunas responden a cuestiones lógicas; otras requerirán una justificación del flamante seleccionador. Todo con miras al Mundial Francia 2023, la meta de este corto proceso.

La cercanía de los tres test matches ante Escocia con el fin de las ligas europeas y el inicio del Rugby Championship hacían pensar que el plantel para estos partidos (2, 9 y 16 de julio) estaría integrado por una mezcla de jugadores experimentados que no hubieran tenido un gran desgaste en sus ligas con otros más jóvenes. No obstante, salvo excepciones, entre los 33 que estarán en Jujuy, Salta y Santiago del Estero se encuentran los mejores.

Los asistentes Andrés Bordoy y Juan Martín Fernández Lobbe y el presidente de la Unión Argentina de Rugby, Gabriel Travaglini, escuchan a Cheika en la presentación del cuerpo técnico de los Pumas. Fabián Marelli - LA NACION

La vuelta de Agustín Creevy, la baja de Matías Moroni, la falta de recambio entre los aperturas, las novedades entre los medio-scrums detrás de Tomás Cubelli y las ausencias de Domingo Miotti, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Ramiro Moyano permiten inferir hacia dónde apunta Cheika.

Los regresos

El nombre más saliente, sin dudas, es el de Creevy. El ex capitán no había sido de la consideración de Mario Ledesma luego del Mundial Japón 2019 y se ganó un lugar gracias a su gran presente en London Irish. A los 37 años, es de los que más actuaron en la temporada: 25 partidos (24 como titular) y 18 tries anotados entre Premiership y Challenge Cup.

Regresos sonoros al seleccionado argentino: Juan Imhoff, Agustín Creevy y Benjamín Urdapilleta. Collage

Los otros dos indultados por Cheika también son veteranos: Juan Imhoff (34 años) y Benjamín Urdapilleta (35). La presencia del wing rosarino se explica por su jerarquía. La del apertura de CUBA, además, por las carencias en el puesto. ¿Llegan al Mundial? Si están en un alto nivel hoy, bien podrían estarlo dentro de un año.

El extraño caso Moroni

Entre las bajas, la más saliente es la de Moroni, que fue incluido en el plantel de Argentina XV y no en el de los Pumas. Se desconoce si es por rendimiento, disciplina o descanso. Moroni es uno de los jugadores más representativos del equipo por la entrega que brinda en cada partido y es mayormente titular en el poderoso Leicester Tigers, puntero de la liga inglesa. Y no tuvo un gran desgaste como para ser preservado: 14 encuentros en la Premiership (nueve desde el inicio) más tres de la Champions Cup (dos). En su puesto figuran Matías Orlando, que por una lesión no jugó en 2021, y Lucio Cinti, una de las gratas apariciones recientes.

Matías Moroni: un descenso por ahora no explicado de los Pumas a Argentina XV.

El apertura

La presencia de Urdapilleta responde en parte a su calidad intacta y en parte a la falta de variantes en el puesto de apertura. Pese a no estar en su mejor momento, Nicolás Sánchez merece el voto de confianza por todo lo que le dio a la camiseta celeste y blanca. El tercero en cuestión es Santiago Carreras, que usó el número 10 en los últimos partidos del ciclo de Ledesma, aunque en su club (Gloucester) es 15 o wing. En el segundo equipo aparecen Tomás Albornoz (Benetton) y Gerónimo Prisciantelli (Jaguares XV), dos hombres nuevos.

Santiago Carreras, de gran cierre de temporada en Gloucester, de Inglaterra, puede actuar como apertura, wing y fullback. Gloucester Rugby

Los ausentes

Entre los aperturas no fueron tenidos en cuenta Miotti ni Díaz Bonilla, que disponen de pocos minutos en sus respectivos clubes. Otro jugador que tuvo nutrida participación en los últimos años y resultó totalmente omitido es el medio-scrum Ezcurra. Al contrario de lo que ocurrió con Creevy, no recibieron una nueva oportunidad Moyano, de buen presente en Escocia, ni Santiago García Botta, pieza importante de Harlequins en un puesto, pilar izquierdo, en el que no sobra experiencia; su último partido en los Pumas fue en noviembre de 2018.

El tucumano Ramiro Moyano, que tuvo altos desempeños en Jaguares, no fue incluido ni siquiera en la lista de Argentina XV, equipo al que dirige Ignacio Fernández Lobbe. AFP

Recambio para el 9

Detrás de Cubelli aparecen nuevos nombres. Sin Ezcurra, con Gonzalo Bertranou relegado a Argentina XV, las alternativas son Gonzalo García, de gran presente en la liga italiana, y Lautaro Bazán Vélez, una de las figuras de Pumas 7s, que en los últimos cinco años, luego de finalizar su etapa en Pumitas, apenas jugó nueve partidos internacionales de rugby de 15 (en Argentina XV). En el segundo equipo también hay novedades: atrás de Bertranou está Eliseo Morales, salteño que se destacó en Cafeteros Pro en la reciente Superliga Americana.

El medio-scrum mendocino Gonzalo Bertranou, otro postergado del seleccionado principal al secundario. Tertius Pickard - AP

Batallas por seguir

Hay algunos puestos que presentan batallas interesantes en ambos planteles y que vale la pena seguir de cerca. El tercer hooker de los Pumas, detrás de Creevy y Montoya, es un tema desde 2016. Facundo Bosch, campeón de Europa por La Rochelle, está en Argentina XV, lo mismo que Santiago Socino, que estuvo en Japón 2019. En los Pumas recibe una nueva oportunidad de debutar Ignacio Ruiz (21 años), uno de los mejores de Jaguares XV, luego de integrar el plantel en el Rugby Championship y en la gira por Europa de 2021, sin pisar la cancha. También en la segunda línea aparecen integrantes nuevos con posibilidades de pelear por un lugar en Francia: Lucas Paulos (Pau) en los Pumas y Rodrigo Fernández Criado (Jaguares), Franco Molina (Selknam) y Federico Lavanini (Cafeteros Pro) en Argentina XV.