Santiago Carreras: un cierre brillante en la Premiership y la incertidumbre sobre su puesto en los Pumas

Las principales ligas europeas de rugby entran en etapas decisivas. Entre ellas, la Premiership, que terminó la rueda regular y definió los semifinalistas que se enfrentarán esta semana: Leicester Tigers recibirá a Northampton Saints, que goleó a Newcastle Falcons y selló su clasificación, mientras que Saracens se medirá con Harlequins, el último campeón. Dos clásicos para definir a los protagonistas de la final, que se desarrollará en Twickenham.

Un argentino fue una de las grandes figuras de la fecha y terminó la temporada en un nivel alto: Santiago Carreras fue el mejor de Gloucester, que hizo un buen trabajo, pero quedó quinto en la tabla final. El último jueves el club ubicado en el oeste de Inglaterra, cerca de Gales, anunció la renovación del contrato del polifuncional back que llegó en enero de 2021. “Santi es un jugador de rugby extremadamente valiente que siempre pone su cuerpo en el juego. Es un verdadero talento y es capaz de hacer cosas en la cancha que no podés enseñar. Es un rugbier talentoso y estoy encantado de haber contratado sus servicios”, expresó el entrenador de Gloucester, George Skivington.

El cordobés Carreras se va al try contra Saracens y ya lo festeja un compañero. Gloucester Rugby

Por su parte, Alex Brown, director de operaciones del club, se mostró entusiasmado con la continuidad del cordobés. “Es uno de los jugadores más emocionantes del rugby y es fácil olvidar lo joven que es. Con sólo 24 años, todavía está desarrollando su juego, y sólo esperamos que mejore. Estamos encantados de que quiera quedarse aquí, en Kingsholm”, se entusiasmó el directivo.

Carreras respondió a la renovación con una de sus mejores producciones en Gloucester, que aplastó por 54-7 a un Saracens que guardó a todas sus figuras para la semifinal. El fullback anotó un try y estuvo intratable cada vez que tocó la pelota: corrió 132 metros con ella, produjo dos quiebres, superó tres tackles e hizo cuatro pases en el contacto. Estuvo firme en defensa, pescando una pelota cerca de su in-goal y salvando un try con un tackle en el segundo tiempo, en una acción que terminó con una conquista de su equipo. Además, se mostró firme en el juego aéreo, una faceta en la que creció mucho esta temporada. “El rey de los cielos”, escribió su compañero Chris Harris, que tal vez se cruce con él en la ventana de julio en los test matches entre los Pumas y Escocia.

La gran producción de Carreras frente a Saracens

La primera lista que Michael Cheika diseñó como entrenador del seleccionado argentino, la semana pasada, incluye a Carreras, pero queda la duda de en qué posición lo utilizará. En 2021 Mario Ledesma lo ubicó como apertura, un puesto no natural para él, y que no tiene un titular indiscutido. El australiano convocó también a Benjamín Urdapilleta y a Nicolás Sánchez para julio, lo cual parece indicar que el cordobés volverá al fondo de la cancha. Sin embargo, en su primera conferencia de prensa Cheika no descartó posicionarlo como 10: “Me gusta como apertura. No juega [en esa función] en su club pero sí en los tests matches, y lo hizo bien. Vamos a necesitar tres, cuatro o cinco aperturas; hay distintas opciones. A Carreras lo tenemos considerado como apertura pero también en el fondo de la cancha. Muchos jugadores han sido grandes números 10 y empezaron como fullbacks, porque esa función les permite tener un panorama general para afrontar el juego desde atrás”, analizó el director técnico.

Carreras provoca una volada del irlandés Jack Conan para detenerlo; el back tiene 19 presencias en los Pumas y queda por ver en qué función lo empleará Michael Cheika. Peter Morrison - AP

Por lo pronto, el formado en Córdoba Athletic participó en 19 encuentros en la temporada. En diez de ellos actuó como wing, en siete como fullback y en dos ingresó como reserva, tampoco como conductor. Junto a Matías Alemanno, de buen rendimiento y también citado para los Pumas, y Santiago Socino, que sumó un nuevo try y será parte de Argentina XV, puso punto final a una buena temporada de Gloucester, que quedó cerca de los mejores cuatro.