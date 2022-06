Top 14 de Francia: un final insólito, el tryman argentino que siempre está y la lesión de un Puma

Tras 26 fechas de un campeonato al que muchos de los protagonistas lo describen como “maratónico”, el Top 14 francés culminó su primera etapa, la del todos contra todos, de local y visitante. Con incertidumbre hasta el desenlace del último partido se definieron los clasificados, con sorpresas. Castres y Montpellier, que no se metieron entre los mejores seis en 2021, esta vez se clasificaron directamente a las semifinales, mientras que las llaves de cuartos de final las disputarán cuatro pesos pesados: Bordeaux Begles recibirá a Racing 92 y Toulouse hará lo propio ante La Rochelle, reeditando la última final. El campeón de Europa se clasificó tras superar a Lyon en un final inédito, con un knock-on del fullback Toby Arnold centímetros antes de ingresar al ingoal.

El insólito final entre La Rochelle y Lyon

#TOP14 - J26

"𝙌𝙪𝙖𝙣𝙙 𝙘̧𝙖 𝙣𝙚 𝙫𝙚𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙨, 𝙘̧𝙖 𝙣𝙚 𝙫𝙚𝙪𝙩 𝙥𝙖𝙨..."



Dans une fin de match haletante @LeLOURugby aurait pu s'imposer mais un petit "couac" les prive de la victoire pic.twitter.com/NDrtCQhSXR — TOP 14 Rugby (@top14rugby) June 6, 2022

El gran héroe de la jornada terminó siendo Juan Imhoff, que otra vez fue decisivo para Racing 92. Con optimismo y olfato de try, recogió un rastrón y apoyó en el tramo final para dar vuelta el encuentro ante Toulon, un rival directo. De esta manera llegó a nueve conquistas en el torneo y quedó segundo detrás de los once de Baptiste Couilloud, ya eliminado de la competición. Desde su llegada al club en 2011, el rosarino siempre se clasificó con su equipo entre los mejores seis, aunque sólo en 2016 logró ser campeón. El próximo domingo visitará al Bordeaux Begles de Guido Petti y Santiago Cordero.

🔥 EL HOMBRE TRY DE RACING 92 ATACÓ DE NUEVO



✅ Juan Imhoff dijo presente en el ingoal rival una vez más. Esta vez ante Toulon, en la victoria de su equipo por 21-16.



#Top14 pic.twitter.com/P5DnpVQkbe — ScrumRugby (@ScrumESPN) June 6, 2022

Si se habla de argentinos protagonistas no se puede dejar de soslayar la producción de Benjamín Urdapilleta, una pieza vital en el engranaje del juego de Castres. En la semana que volvió a ser convocado a los Pumas después de tres años, el apertura aportó 13 puntos y dio una asistencia de try en la victoria sobre Pau. Con un presupuesto bajo y pocas figuras de relieve internacional terminaron punteros de la fase regular y esperan en semifinales. Castres fue campeón en 2018 con Urdapilleta como figura y otra vez buscarán colarse entre los grandes. Su rival saldrá de la llave entre La Rochelle y Toulouse, dos de los clubes más fuertes por nombres y jerarquía. Los marítimos contaron con una gran participación argentina el fin de semana, con Joël Sclavi y Facundo Bosch apoyando tries, este último con una definición digna de un wing.

El try de Facundo Bosch

Toulouse, último campeón de Francia, contó con la presencia de Juan Cruz Mallía en la goleada sobre Brive, pero en los últimos días sufrió la baja de Santiago Chocobares. El centro tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo tendrá afuera de las canchas entre seis y ocho meses. Su reemplazante en el seleccionado será Matías Moroni, que había quedado afuera del plantel original.

En una fecha en la que también apoyó un try Marcos Kremer con el Stade Francais, Perpignan quedó relegado a jugar la promoción para intentar mantener la categoría. Se enfrentará a Mont de Marsan en un duelo entre dos clubes plagados de argentinos: Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Joaquín Oviedo, Martín Landajo y Patricio Fernández por el lado del equipo de la primera división, frente a Pablo Dimcheff, Lucas Mensa, Carlos Muzzio, Leandro Cedaro, Santiago Montagner y José Luis González en el conjunto que viene de disputar la final del PRO D2.

El try de Marcos Kremer

Mariano Galarza, el capitán argentino en el ascenso de Bayonne

La segunda división del rugby francés tuvo su definición, con un argentino como protagonista. Mariano Galarza lideró al equipo vasco a su vuelta al Top 14, luego de haber bajado de categoría en 2021. A los 35 años el segunda línea disputó 25 encuentros y fue uno de los puntos altos en el ascenso y en el contundente triunfo en la final frente a Mont de Marsan. En las próximas semanas el formado en Universitario de La Plata definirá si seguirá jugando o se retira del rugby profesional.