Michael Cheika, el entrenador australiano de los Pumas, cantó el Himno Nacional Argentino junto al resto de los jugadores desde el palco donde está ubicado en el Stade de France, antes del inicio del partido contra Nueva Zelanda por las semifinales del Mundial de rugby Francia 2023. A la característica pasión que aportaron los jugadores durante aquel momento, que entonaron las estrofas de manera enfática, se les sumó el ex head coach de los Wallabies y Stade Français.

Durante su etapa en el cargo, Cheika se caracterizó por responder en español en la mayor parte de sus entrevistas, conferencias de prensa y charlas técnicas, a pesar de que su lengua materna es el inglés, y sostuvo esa postura durante toda la Copa del Mundo. No obstante, en algunas ocasiones sus limitaciones con el idioma le han impedido expresar conceptos del juego con la profundidad con la que lo hace en la lengua con la que se siente más cómodo. Como ejemplo, la más clara explicación pospartido con Inglaterra fue en inglés, cuando aseveró: “Todo lo que no tenía que salir mal, salió mal”. Si bien trató de hacerse entender en castellano, dejó dudas –por el idioma, claro- de si había dimensionado el flojo encuentro que había disputado su equipo.

Desde que se hizo cargo de los Pumas Cheika destacó la pasión del público argentino, y lo hizo especialmente evidente después del histórico triunfo argentino sobre Gales, para asegurar el lugar en la semifinal del torneo. En el Stade Vélodrome de Marsella, la euforia de la gente se hizo sentir en los momentos clave y explotó en el emotivo final. Una fiesta similar a la que se vive en el fútbol.

“Quiero cambiar de lugar y estar con ellos en la tribuna”, dijo Cheika, mitad en castellano, mitad en inglés. “No soy argentino, pero es unreal [irreal] lo que pasa en las tribunas. El movimiento, la pasión… es algo increíble”.

Los Pumas comenzaron su recorrido en Francia 2023 precisamente en esta ciudad, pero con una dolorosa derrota ante Inglaterra. Se repusieron, superaron un grupo accesible y explotaron ante los galeses. “No es que hayamos tenido que revertir nada”, aclaró Cheika. “En un torneo como éste uno va aprendiendo. Depende del sorteo que te haya tocado, de cómo se vaya armando el equipo. Tuvimos una preparación extensa, con muchos partidos. Pero no es una recuperación, es construir a partir de lo que uno aprende. Tampoco es algo lineal. Hay altos y bajos. Lo que importa es aprender de lo que sucedió”.

Michael Cheika fue muy elogioso del apoyo de los hinchas argentinos en el Mundial THOMAS SAMSON - AFP

Cuando llegó a Francia, Cheika mencionó que uno de los objetivos que traía la delegación al Mundial era inspirar a toda una nación. Lo hecho contra Gales en Marsella salda una parte de esa apuesta. Pero no se acaba todo en eso. “No queremos inspirar para obtener resultados”, aclaró Cheika. “Queremos hacerlo con nuestra ambición, nuestra capacidad de volver de las dificultades, jugando con excelencia cuando podemos. Son muchas cosas. No basta decir las cosas; lo que importa es el comportamiento, las acciones, la capacidad de estar listos, de volver de momentos difíciles. Tenemos que tomar las oportunidades, porque no hay muchas en la vida. Estamos acá para saltar al próximo nivel”.

Cheika llegó a los Pumas con pergaminos de ser un gran motivador. Tuvo que hacer gala de ellos luego de la dura derrota en el debut a manos de Inglaterra. La fórmula: tomar cada partido como a uno eliminatorio. Cuando esa condición efectivamente llegó, ante Japón y Gales, se comprobó que dio resultado. Con el objetivo cumplido, el trabajo mental está puesto en otro lado.

