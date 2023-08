Argentina XV goleó a Chile con varias figuras que quieren convencer a Michael Cheika de llevarlas al Mundial

escuchar

Cuando Michael Cheika termine de analizar el triunfo de Argentina XV sobre Chile por 40-13 en Antofagasta, se juntará con el resto del staff y, café por medio, definirá el plantel de 33 jugadores que integrarán los Pumas en la Copa del Mundo. Con un primer tiempo irregular y una segunda parte convincente, el seleccionado al que conduce Carlos Ignacio Fernández Lobbe derrotó con contundencia a los Cóndores, el tercer rival de los Pumas en Francia 2023, torneo en el que se cruzarán el 30 de septiembre en Nantes.

Argentina XV dominó a partir de los forwards en la mitad inicial. Contra Namibia siete días atrás habían marcado la diferencia los backs; en esta ocasión fue el pack el que impuso condiciones, con una primera línea experimentada y un alto nivel de Rafael Iriarte, que abrió el marcador a la salida de un maul. Facundo Bosch, el más grande del plantel, fue inteligente para desprenderse de otro maul. Por su parte, Joaquín Oviedo se filtró a la salida de un ruck y apoyó en la última jugada del período inaugural, para irse al descanso arriba por 21-13. El octavo volvió a sobresalir con su potencia y fue uno de los puntos más destacados de la noche. Por la cantidad y la calidad de terceras líneas en los Pumas, el cordobés aún no tuvo oportunidades en el ciclo de Cheika.

En la segunda etapa el visitante mantuvo el dominio con el pack y ajustó el juego de backs. Hubo otro try de Bosch y Sebastián Cancelliere y Rodrigo Isgró apoyaron en las puntas, tras buenos movimientos y secuencias. Chile, que venía de perder por la mínima desventaja ante Uruguay, guardó a varias figuras y rotó en algunos puestos en pos de dar rodaje a la mayoría del plantel. Dentro de un mes afrontará el primer mundial de su historia, y sus objetivos son ganar experiencia y ser lo más competitivo posible. Hoy está lejos de sus rivales en el grupo D, que comparte con Inglaterra, los Pumas, Japón y Samoa.

Habrá que ver las conclusiones que sacará Cheika de este partido y de las individualidades. El australiano siempre resaltó la importancia de Argentina XV para que los jugadores se mostraran y sumaran minutos frente a adversarios de menor envergadura pero que no dejan de ser seleccionados mundialistas. Este sábado hubo nueve Pumas en la cancha de Antofagasta que estarán atentos al llamado del seleccionador de la UAR.

Uno de los mejores fue Bosch, autor de dos tries y muy protagonismo en ataque, defensa y formaciones fijas. El jugador de 32 años fue campeón de Europa por La Rochelle en el 2022 y esta temporada resultó una de las figuras de Bayonne en el Top 14 francés. Siendo Julián Montoya y Agustín Creevy fijas en el puesto de hooker, compite con Ignacio Ruiz, un jugador de buena proyección pero en la actualidad ubicado un escalón debajo de lo que ofrece Bosch. En Antofagasta también regresó Santiago Socino, mundialista en Japón 2019, pero corre desde atrás tras una inactividad de seis meses por una lesión en una rodilla.

Otra buena noticia para Argentina XV fue el nivel de los pilares Lucio Sordoni y Mayco Vivas. El primero está detrás de Francisco Gómez Kodela, Joel Sclavi y Eduardo Bello en la consideración de Cheika. Vivas, castigado por lesiones en el ciclo mundialista, depende de la composición de la lista: si son elegidos tres pilares izquierdos, tiene buenas chances de viajar. Este sábado, por ejemplo, Sclavi ingresó en esa posición en los Pumas 13 vs. Sudáfrica 24, y eso puede perjudicar al rafaelino.

El fondo de la cancha es donde más interrogantes hay. Mateo Carreras, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía tienen garantizados sus lugares entre los 33. En este amistoso de Argentina XV jugaron tres que han actuado en los Pumas y conservan chances: Isgró, Bautista Delguy y Cancelliere. Después de su debut frente a los Wallabies en Sydney, Isgró no fue convocado para el cruce con los Springboks. Cuenta con potencia física y destreza en el juego aéreo, facetas en las que saca diferencia al resto, pero todavía está a prueba en el rugby de 15, tras brillar cuatro años en el seven. Delguy fue uno de los mejores ante Chile y levantó la mano. Se paró como fullback y mostró destellos y un desequilibrio que entusiasman. Cancelliere es el que corre desde más atrás y no terminó de aprovechar sus oportunidades después de una excelente temporada en Glasgow Warriors.

Otro que puede ganarse un espacio miró desde fuera la victoria de Argentina XV. Gonzalo García integró el plantel y está cerca de volver a las canchas luego de una lesión de ligamentos de rodilla. El tucumano es muy bien considerado por el staff en un puesto que tiene escasas opciones, el de medio-scrum, pero no juega desde diciembre. ¿Lo esperarán?

Las respuestas estarán el lunes al mediodía, cuando Cheika anuncie a los 33 argentinos mundialistas.

Encara Bautista Delguy, uno de los más destacados frente a los Cóndores, que no pierde la esperanza de ser convocado para el Mundial de Francia.

Síntesis de Chile 13 vs. Argentina XV 40

