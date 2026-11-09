Lamine Yamal compró la mansión de 3800 metros cuadrados de Shakira y Piqué por 11 millones de euros: tiene cancha de fútbol cinco

Lamine Yamal protagoniza una nueva etapa personal y profesional tras adquirir la emblemática mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué. El delantero del FC Barcelona cerró la operación de compra a finales de 2025 por un valor cercano a los 11 millones de euros. La propiedad, situada en el exclusivo barrio de Ciutat Diagonal en Esplugues de Llobregat, constituye ahora el hogar del futbolista junto a su pareja, la influencer Inés García.

Lamine Yamal e Inés García se mudaron a la exmansión de Shakira y Piqué Instagram (@lamineyamal)

La convivencia entre el deportista e Inés García comenzó durante el verano europeo de 2026, cuando la joven dejó su residencia habitual en Talavera de la Reina para instalarse en la capital catalana junto al jugador. La pareja acapara la atención mediática desde que oficializó su romance en la cena de celebración del título de Liga del Barcelona el pasado mes de mayo. Recientemente, las cámaras de la agencia Europa Press captaron a ambos al ingresar en el inmueble a bordo de una camioneta y bajo la custodia de personal de seguridad privada. Esta aparición pública coincidió con las labores de reforma que el jugador ejecuta en la estructura.

Los 3.800 metros cuadrados de superficie total evidencian el poder adquisitivo de la joven estrella

El inmueble destaca por su diseño minimalista y moderno, concebido originalmente por la arquitecta Mireia Admetller en 2012. La construcción ocupa una superficie total de 3800 metros cuadrados y se distribuye en tres plantas principales con dos niveles subterráneos adicionales. La residencia dispone de seis dormitorios, cinco baños, una cocina con isla central y diversas estancias independientes para invitados. La estructura integra ventanales amplios de vidrio con acabados en madera que garantizan la entrada de luz natural. El interior presenta una decoración contemporánea con sillones de tonos neutros, alfombras de texturas suaves y una escalera central de vidrio y metal.

El diseño minimalista y moderno es una de las principales características de la mansión Instagram (@lamineyamal)

La propiedad conserva instalaciones deportivas de alto rendimiento: el complejo cuenta con una cancha de fútbol privada, una pista de pádel, un gimnasio completo y piletas tanto interiores como exteriores. Lamine Yamal busca adaptar estas áreas para favorecer su recuperación física y su rendimiento deportivo. Además, la casa mantiene el antiguo estudio de grabación que la artista colombiana utilizó durante sus años de convivencia con Piqué.

La nueva mansión de Lamine Yamal tiene su propia cancha de fútbol privada

Otras zonas de la vivienda incluyen una sala de audiovisuales equipada para el entretenimiento, una bodega y jardines de grandes dimensiones que ofrecen privacidad y seguridad. El futbolista también instaló un vestidor amplio revestido con espejos y módulos de guardado, un espacio que refleja su estilo de vida actual.

La mansión de Shakira y Piqué en Barcelona estuvo a la venta por más de dos años, hasta que Yamal la compró en 2025

Esta intervención actual no constituye el primer trabajo de remodelación en la propiedad, sino que Yamal ejecutó diversas reformas de acondicionamiento antes de su mudanza inicial para ajustar el diseño a sus preferencias personales. El objetivo principal del futbolista radica en transformar la antigua residencia familiar en un refugio enfocado en el confort cotidiano y el entrenamiento de élite.

Los cachorros Copito y Coco conviven con Yamal y García hace menos de un mes Instagram (@ineesgaarcia)

La pareja también convive con dos cachorros de raza golden retriever llamados Copito y Coco, presentados en redes sociales por ambos el pasado octubre. El entorno de Ciutat Diagonal resulta clave para el futbolista, dado que la ubicación garantiza los niveles de privacidad requeridos por los integrantes de la plantilla azulgrana. La mansión, símbolo de la nueva etapa del jugador, representa una de las inversiones inmobiliarias más importantes para una joven promesa del deporte internacional en la actualidad.