La tercera fecha de la etapa de grupos del Mundial de Rugby Francia 2023 finalizó este domingo con dos partidos en los que Escocia se impuso a Tonga 45-17 y Gales vapuleó Australia 40-6. Con su segunda caída en el certamen, los Wallabies quedaron a un paso de la eliminación y sería la primera vez que no acceden a cuartos de final en una Copa del Mundo. En el grupo C, los oceánicos tienen seis puntos y son escoltas junto a Fiji, pero disputaron un partido más. Con los galeses ya en la próxima etapa, deben derrotar a Portugal y esperar que los fiyianos no superen a Georgia y a los portugueses, dos seleccionados, a priori, débiles.

En la zona A manda Francia con 13 puntos gracias a las tres victorias que logró y lo persigue Italia con 10. Nueva Zelanda, por su parte, tiene cinco unidades y está tercero. En la B, Irlanda doblegó a Sudáfrica 13-8 y quedó cómo único líder con 14 puntos, cuatro más que los Springboks. Los escoceses, en tanto, suman 5 tantos. El grupo D, Inglaterra domina con 14 unidades mientras que Samoa y Japón suman cinco cada uno. Detrás de ello están los Pumas con cuatro gracias a la alegría vs Samoa.

La cuarta fecha de la cita ecuménica se disputará entre el miércoles 27 de septiembre y domingo 1 de octubre con ocho partidos que decidirán la suerte de más equipos. La Argentina enfrentará el próximo sábado a Chile con el anhelo de lograr su segundo triunfo.

Fixture, resultados y posiciones del Mundial de Rugby

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia 27-13 Nueva Zelanda.

Italia 52-8 Namibia.

Fecha 2

Francia 27-12 Uruguay.

Nueva Zelanda 71-3 Namibia.

Fecha 3

Italia 38-17 Uruguay.

Francia 96-0 Namibia.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

GRUPO A

Grupo B

Fecha 1

Irlanda 82-8 Rumania.

Sudáfrica 18-3 Escocia.

Fecha 2

Irlanda 59-16 Tonga.

Sudáfrica 76-0 Rumania.

Fecha 3

Sudáfrica 8-13 Irlanda.

Escocia 45-17 Tonga.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

GRUPO B

Grupo C

Fecha 1

Australia 35-15 Georgia.

Gales 32-26 Fiji.

Fecha 2

Gales 28-8 Portugal.

Australia 15-22 Fiji.

Fecha 3

Georgia 18-18 Portugal.

Gales 40-6 Australia.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

GRUPO C

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra 71-0 Chile.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

GRUPO D