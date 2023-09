escuchar

Los Pumas consiguieron este sábado el primer triunfo mundialista en la edición que se lleva a cabo en Francia 2023. Fue por 19-10 sobre Samoa, por la tercera fecha del grupo D y luego de caer en el debut ante Inglaterra y sufrir una derrota que preocupó más por las formas que por los números (27-10). Sin embargo, el equipo volvió a quedar en el debe por funcionamiento, por lo que la semana que tiene por delante antes de la nueva presentación es clave para seguir ajustando detalles. Como es más fácil edificar sobre triunfos que sobre derrotas, porque en ese caso afloran más dudas, el panorama es positivo para el plantel cuyo próximo oponente será Chile, a priori el más endeble de la zona, el sábado 30 a las 10 en Nantes.

La victoria sobre Samoa le dio oxígeno a los Pumas, que de no haber sido por ello, hoy estarían con un pie y medio afuera de la Copa del Mundo. Incluso, el penal que Nicolás Sánchez hizo efectivo a dos minutos del final le impidió a los samoanos alzarse con bonus (clave para la pelea por el segundo puesto de la tabla, considerando que Inglaterra se encamina para ser primera rumbo a los cuartos de final) y más aún, quedar a tiro de un try y una conversión para invertir las acciones y llevarse la victoria. Sin embargo, todo lo bueno de esta consideración no tuvo impacto en la tabla de posiciones del grupo D en el que la Argentina marcha en el cuarto lugar. Sólo avanzan los dos mejores.

El partido ante Samoa no fue el más cómodo para los Pumas, pero consiguieron una victoria vital SEBASTIEN BOZON - AFP

Igualmente, el panorama es alentador teniendo en cuenta que el seleccionado albiceleste no debería tener inconvenientes para derrotar a su par sudamericano. Luego, le quedará una durísima “final anticipada” en la última fecha de la etapa regular, ante Japón el domingo 8 de octubre a las 8 de la Argentina.

Los Pumas vs. Chile: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023

Día : Sábado 30 de septiembre.

: Sábado 30 de septiembre. Hora : 10 (horario de la Argentina).

: 10 (horario de la Argentina). Estadio : Stade de la Beaujoire, Nantes.

: Stade de la Beaujoire, Nantes. Árbitro: Paul Williams (Inglaterra).

Inglaterra domina la zona con nueve puntos y una diferencia a favor de +39. El segundo lugar lo ocupa Samoa que, hasta el momento, estaría ganando un boleto para los cuartos de final principalmente por la contundente victoria que logró ante Chile en el debut por 43-10. El podio lo completa Japón, que también derrotó a Chile aunque por 42-12, y perdió con La Rosa por 34-12 en su segunda presentación. Luego continúan los Pumas con cuatro unidades, y último aparece el otro seleccionado sudamericano de la zona, que aún no sumó.

Los Pumas están prácticamente obligados a ganar todos los partidos que le restan para clasificarse a cuartos de final. Principalmente por la poca efectividad a la hora de convertir tries (apenas anotaron dos: uno ante Inglaterra y otro ante Samoa). De darse los resultados estimados por el poderío de cada equipo, el encuentro contra los nipones será trascendental para obtener el segundo puesto (Inglaterra se perfila para ser primero) y enfrentar en la siguiente instancia al ganador del grupo C, en el que están Australia, Gales, Fiji, Georgia y Portugal.

GRUPO D

Fixture y resultados del grupo D

Fecha 1

Inglaterra 27-10 Argentina.

Japón 42-12 Chile.

Fecha 2

Samoa 43-10 Chile.

Inglaterra 34-12 Japón.

Fecha 3

Argentina 19-10 Samoa.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.

Mateo Carreras fue importante en los Pumas ante Samoa, complementándose con Emiliano Boffelli FRANCIS BOMPARD - AFP