Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Les Bleus se consagraron en la primera edición del certamen que cruza a las mejores selecciones de rugby de los hemisferios Sur y Norte
- 3 minutos de lectura'
Este domingo finalizó el Nations Championship 2026, el certamen que cruza a las mejores selecciones de rugby de los hemisferios Sur y Norte. Francia se consagró campeón de la primera edición de este torneo intercontinental tras derrotar a Sudáfrica por 40 a 34 en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra, donde se jugó la Finals Weekend. Así, les Bleus levantaron el segundo trofeo del año tras la coronación en el Seis Naciones.
A lo largo del campeonato, cada seleccionado disputó seis partidos, todos contra rivales del hemisferio opuesto. Tres fueron de local y otros tres, de visitante. De acuerdo a cómo se ubicaron en las tablas del Norte y Sur, compitieron para definir en qué posición se ubicarían al concluir la temporada. Los líderes de cada zona fueron Francia y Sudáfrica, por lo que se disputaron mano a mano el título en el partido más importante, que se jugó este domingo.
El podio lo completó Nueva Zelanda, que le ganó a Inglaterra por 26 a 8 como visitante en el partido por el tercer puesto. El compromiso por el quinto lugar quedó en manos de Irlanda, que venció a Australia por 38 a 14. Los Pumas, por su parte, culminaron séptimos luego de ganarle a Escocia por 34 a 26. El undécimo lugar se lo quedó Gales, que venció a Japón por 40 a 10, y Fiji terminó último al perder con la Italia del argentino Gonzalo Quesada por 23 a 21.
Otro título que se puso en juego en el Finals Weekend fue el del Desafío Hemisférico, una distinción para el Hemisferio que sume más puntos. Habrá siete puntos en juego, dos por la final y uno por cada uno del resto de los cinco encuentros. El Hemisferio Norte festejó gracias a los triunfos de los franceses, los franceses, los irlandeses, los galeses y los italianos.
El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participaron como invitados en la edición inaugural.
Tablas de posiciones del Nations Championship 2026
Definitiva
- Francia
- Sudáfrica
- Nueva Zelanda
- Inglaterra
- Irlanda
- Australia
- Argentina
- Escocia
- Gales
- Japón
- Italia
- Fiji
Hemisferio Norte - Primera ronda
- Francia: 26 puntos
- Inglaterra: 25
- Irlanda: 24
- Escocia: 20
- Gales: 17
- Italia: 2
Hemisferio Sur - Primera ronda
- Sudáfrica: 22 unidades
- Nueva Zelanda: 22
- Australia: 14
- Argentina: 11
- Japón: 5
- Fiji: 4
Más leídas de Rugby
- 1
Un inicio a puro topetazo: Los tries de Luciano González Rizzoni hacen sonreír a los Pumas 7s
- 2
Así quedó la tabla de posiciones del Circuito Mundial, tras el segundo puesto de los los Pumas 7s en el Seven de Dubái
- 3
Los Pumas 7s perdieron 21-14 ante Fiji en la final del Seven de Dubai
- 4
Los Pumas - Escocia, por el Nations Championship: dar una señal positiva antes de parar por 7 meses