Este domingo finalizó el Nations Championship 2026, el certamen que cruza a las mejores selecciones de rugby de los hemisferios Sur y Norte. Francia se consagró campeón de la primera edición de este torneo intercontinental tras derrotar a Sudáfrica por 40 a 34 en el Twickenham Stadium de Londres, Inglaterra, donde se jugó la Finals Weekend. Así, les Bleus levantaron el segundo trofeo del año tras la coronación en el Seis Naciones.

A lo largo del campeonato, cada seleccionado disputó seis partidos, todos contra rivales del hemisferio opuesto. Tres fueron de local y otros tres, de visitante. De acuerdo a cómo se ubicaron en las tablas del Norte y Sur, compitieron para definir en qué posición se ubicarían al concluir la temporada. Los líderes de cada zona fueron Francia y Sudáfrica, por lo que se disputaron mano a mano el título en el partido más importante, que se jugó este domingo.

Francia derrotó a Sudáfrica en la final y se consagró campeón del Nations Championship 2026 ADRIAN DENNIS - AFP

El podio lo completó Nueva Zelanda, que le ganó a Inglaterra por 26 a 8 como visitante en el partido por el tercer puesto. El compromiso por el quinto lugar quedó en manos de Irlanda, que venció a Australia por 38 a 14. Los Pumas, por su parte, culminaron séptimos luego de ganarle a Escocia por 34 a 26. El undécimo lugar se lo quedó Gales, que venció a Japón por 40 a 10, y Fiji terminó último al perder con la Italia del argentino Gonzalo Quesada por 23 a 21.

Otro título que se puso en juego en el Finals Weekend fue el del Desafío Hemisférico, una distinción para el Hemisferio que sume más puntos. Habrá siete puntos en juego, dos por la final y uno por cada uno del resto de los cinco encuentros. El Hemisferio Norte festejó gracias a los triunfos de los franceses, los franceses, los irlandeses, los galeses y los italianos.

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar, por sus siglas en inglés (South African, New Zealand, Australia y Argentina Rugby) y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los British and Irish Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participaron como invitados en la edición inaugural.

Los Pumas y Escocia compitieron por el séptimo puesto en el Nations Championship y la Argentina se quedó con el triunfo UAR

Tablas de posiciones del Nations Championship 2026

Definitiva

Francia

Sudáfrica

Nueva Zelanda

Inglaterra

Irlanda

Australia

Argentina

Escocia

Gales

Japón

Italia

Fiji

Hemisferio Norte - Primera ronda

Francia: 26 puntos

Inglaterra: 25

Irlanda: 24

Escocia: 20

Gales: 17

Italia: 2

Hemisferio Sur - Primera ronda