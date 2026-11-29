Se cerró este domingo el Seven de Dubái, que correspondió a la primera etapa del Circuito Mundial 2026-2027, con el título de Fiji sobre los Pumas 7s, resultado con el que los oceánicos quedaron en lo más alto de la tabla de posiciones seguido de los argentinos.

En la final, los fijianos le ganaron a la albiceleste 21 a 14 con un try convertido con el tiempo ya cumplido y celebraron en la apertura de la temporada. Así, obtuvieron los 20 puntos que otorga ganar una fecha y lideran la clasificación con dos unidades más que la Argentina.

The kings of Dubai 👑



Fiji are champions of Emirates/HSBC SVNS Dubai 🇫🇯#HSBCSVNS #HSBCSVNSDXB pic.twitter.com/l3YJ5Kyf6u — HSBC SVNS (@SVNSSeries) November 29, 2026

El podio lo completó Sudáfrica, que en el último juego le ganó a Francia 19 a 14. Del quinto puesto hacia atrás quedaron, en orden, Nueva Zelanda (12), España (10), Australia (8) y Estados Unidos (6).

Calendario del Circuito Mundial 2026-2027, resultados de los Pumas 7s y tabla de posiciones

SVNS Series

Seven de Dubái - 2°

5 y 6 de diciembre de 2026 - Seven de Ciudad del Cabo

30 y 31 de enero de 2027 - Seven de Singapur

6 y 7 de febrero de 2027 - Seven de Perth

6 y 7 de marzo de 2027 - Seven de Vancouver

13 y 14 de marzo de 2027 - Seven de Nueva York

SVNS World Championship

9 al 11 de abril de 2027 - Seven de Hong Kong

21 al 23 de mayo de 2027 - Seven de Valladolid

28 al 30 de mayo de 2027 - Seven de Bordeaux

La tabla de posiciones del Circuito Mundial 2026-2027, tras la primera etapa en Dubái

El plantel de los Pumas 7s en el Seven de Dubái lo conformaron: Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Francisco Calello, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Luca Juliano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. Con esa misma plantilla, la Argentina afrontará la próxima etapa en Ciudad del Cabo.

En la primera etapa del Circuito Mundial de Seven 2026-2027, el SVNS Series, se disputan seis torneos en los que los equipos suman puntos para la tabla de posiciones: Dubái, Ciudad del Cabo, Singapur, Perth, Vancouver y Nueva York. Al cabo del fixture, se incorporarán los cuatro mejores de la segunda división para el SVNS World Championship, que constará de tres certámenes más en Hong Kong, Valladolid y Hong Kong- y definirá al campeón.

El aliciente para el torneo es que los cuatro primeros de la tabla de posiciones del SVNS World Championship se clasificarán a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, donde por ahora el único confirmado es Estados Unidos como anfitrión. Otras seis plazas se repartirán en clasificatorios regionales y el último boleto se dirimirá en un repechaje internacional.

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (20) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; Hong Kong 2026 y Dubái 2026.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; Hong Kong 2026 y Dubái 2026. Bronce (25): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024; Singapur 2025; Nueva York y Valladolid 2026.

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 31 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

19/04/2026 - Argentina 7-35 Sudáfrica - Seven de Hong Kong.

29/11/2026 - Argentina 14-21 Fiji - Seven de Dubái.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).