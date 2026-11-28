La fiesta está preparada para otros. Los rincones y los pubs de Londres aledaños a Twickenham se inundarán de camisetas verdes y azules. Sobre todo, francesas; un gran caudal de gente cruzará el Canal de la Mancha el domingo con la ilusión de volver a derrotar a los Springboks, conquistar el primer Nations Championship y dar otro paso al frente en la construcción del equipo de Francia camino al Mundial Australia 2027. El choque entre Escocia (4º de la zona Norte) y Argentina (4º de la Sur), que tendrá lugar este domingo a partir de las 10.10 de Buenos Aires en el mismo escenario y pondrá en juego el 7º puesto global, asoma como una suerte de entrada para el plato principal. Británicos y sudamericanos serán teloneros del desenlace del año internacional, en un partido que será una oportunidad para los Pumas de dar una señal positiva en un año en el que retrocedieron varios casilleros.

El final tendrá el mismo rival que el del punto de partida. El cierre se une con el principio. La amenazante Escocia es un adversario a la medida, aunque hoy aparenta estar algunos peldaños por arriba en juego y en espíritu. La compostura de este equipo argentino es absolutamente distinta al de la víspera del cruce entre ambos de julio en Córdoba. Tras un cierre del 2025 en el que mostró entusiasmo y rebeldía para jugar de igual a igual con cualquiera, en el de 2026 el seleccionado luce hundido en una espiral negativa de la que no puede salir y en la que en cada partido cae más.

El pilar Pierre Schoeman, que en el Kempes anotó un try a mediados de año, no estará esta vez, pero aun sin él Escocia está hoy por hoy algunos escalones arriba de los Pumas. DIEGO LIMA - AFP

El calendario del Nations Championship en noviembre es cruel para todos, con cuatro fines de semana consecutivos de competencia con los mejores conjuntos del mundo, cuando en general eran tres (a veces, con un rival del Tier 2 colado). La amplitud de los planteles pasó a tener un papel preponderante y por eso Francia e Inglaterra fueron los más exitosos en el cierre del año, junto a Irlanda, el que menos bajas sufrió y que este viernes concluyó 5º. Hasta a Sudáfrica le costó asentarse en la gira europea, con el mejor plantel de todos, pero con secuelas físicas y mentales palpables que dejó la brutal serie de cuatro choques con los All Blacks. Habrá que ver cómo responde ahora ante Francia, tras dos derrotas sucesivas.

Los Pumas no son ajenos a ese contexto y llegan a lo último con un plantel diezmado por lesiones y golpeado anímicamente. A eso se suma al forcejeo permanente que existe con clubes franceses; este sábado se reanudó el Top 14 y la mayoría de los argentinos va a jugar el próximo fin de semana. Una rueda sin fin. De hecho, Facundo Isa fue liberado para jugar este sábado por Pau, frente a Racing 92 en París. Su ausencia en el plantel de 23 ante Escocia es una extrañeza luego de las buenas impresiones que dejó en el primer tiempo ante Francia. Es un forward de características que no abundan, con una potencia inusual en un jugador argentino para ganar la línea de ventaja y conseguir inercia en ataque.

Acción en un entrenamiento de los Pumas en Teddington, Londres, la ciudad donde este domingo concluirán su participación en el primer Nations Championship.

El rol de octavo será ocupado por Juan Martín Scelzo, de rasgos similares a los de Isa, aunque de menor recorrido y no tan buena actualidad. Así como contra Francia Felipe Contepomi apostó por un pack pesado, en esta ocasión optó por uno ágil, de más movilidad. Más acorde con el ritmo que propone Escocia. Así se explica la introducción de Joaquín Moro, cuya contribución se asemeja a lo que puede aportar Juan Martín González: más despliegue físico y más actividad, y también una alternativa interesante en el line. Pero se pierde el componente físico de Isa, en un plantel que tampoco contará con Pablo Matera, que volvió a Argentina por motivos personales.

Pedro Rubiolo recupera un lugar en la segunda línea, por Tomás Lavanini, mientras que Rodrigo Martínez será el pilar izquierdo titular dadas las bajas de Boris Wenger (lesión) y Mayco Vivas (suspensión). Será una buena medida para el scrum, luego de los avances conseguidos contra Francia en esa formación, aunque ahora actuarán diferentes intérpretes y un pack más liviano. Escocia no tendrá a Pierre Schoeman, mientras que Zander Fagerson, su mejor pilar derecho, estará en el banco de reservas.

Tomás Albornoz seguirá siendo el apertura de los Pumas; el tucumano es titular indiscutido en su posición. DIEGO LIMA - AFP

Entre las enormes diferencias que hay en un paralelismo entre el inicio y el cierre del 2026 ante Escocia, se cuela alguna similitud. La camiseta 12 será utilizada por Faustino Sánchez Valarolo, uno de los jóvenes emergentes que intentan consolidarse en el nivel internacional. Su mejor rendimiento fue contra Sudáfrica, cuando tuvo que aguantar la frontalidad de los Springboks. Los equipos que tienen más variantes, que mueven la pelota, lo complicaron. El cordobés es uno de los que más se juegan en este tipo de partidos; aún no consiguió un contrato en el extranjero y necesita el roce de las mejores ligas del mundo para pelear seriamente por un lugar en la Copa del Mundo.

Otros dos que tienen una chance de oro son Rodrigo Martínez y Facundo Bosch. El primero se incorporó a último momento por urgencia, y un buen rendimiento lo metería en la conversación por un puesto que carece de grandes exponentes. También el segundo también recibió un llamado de último momento, antes del encuentro con Italia, y más allá del regreso de Ignacio Ruiz se mantiene en el plantel de 23. Con 35 años y un largo recorrido en la liga francesa, no deja de ser una variante interesante de recambio a diez meses del Mundial. El posible debut de Tobías Wade es una prueba cabal de que el seven sirve como plataforma de desarrollo de jugadores.

El último sábado Felipe Contepomi prefirió no referirse al arbitraje de Francia 45 vs. Argentina 17, un partido en el que la indisciplina de sus dirigidos costó muy cara. Gustavo Garello - AP

Luego del pitazo final del francés Pierre Brousset, los Pumas estarán siete meses separados, más allá de alguna concentración aislada. Esta vez necesitan ese tiempo para terminar la malaria y refrescarse con miras a la temporada más importante en cuatro años. Pero antes, precisan una actuación a la altura y dar alguna señal de reacción.

Las formaciones de los Pumas y Escocia