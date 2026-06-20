Así quedó la tabla de campeones del Súper Rugby Américas, tras el título de Pampas XV

El Súper Rugby Américas (SRA) tiene un nuevo e inédito campeón porque Pampas XV derrotó en la final a Dogos XV como visitante en el estadio de Córdoba Athletic por 26 a 17 y logró su primer título en la historia del certamen que reúne a franquicias de todo el continente.

El equipo bonaerense, dirigido por Juan Manuel Leguizamón, jugó un gran partido frente a un rival que mayoritariamente se impuso en los duelos entre sí y se dio el lujo de celebrar por primera vez en la edición del torneo con más participantes porque incursionaron ocho conjuntos a partir del ingreso de Capibaras XV.

Pampas XV se sacó la espina de la definición perdida anteriormente y entró a la tabla de ganadores, donde comparte el segundo lugar con otros dos elencos que también festejaron una vez. Se trata de Jaguares XV, primer campeón en 2021 y Dogos XV, vencedor en 2024 y que no pudo repetir en esta edición.

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó a disputarse en 2020, aunque la primera vesión se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El máximo ganador de la historia es Peñarol Rugby de Uruguay, vencedor en 2022 de la por entonces Súper Liga Americana y bicampeón en 2023 bajo el nombre de Súper Rugby Américas. El equipo charrúa volvió a ganar en 2025 y tiene tres estrellas, con las que le lleva una buena ventaja al resto de los participantes.

Pampas XV hizo un partido perfecto en Córdoba y ganó el Súper Rugby Américas 2026 Prensa UAR (Gonzalo Prados)

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

Peñarol Rugby - 3

Jaguares XV / Dogos XV / Pampas XV - 1

Los campeones del SRA, año por año

2020: Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19.

2021: Jaguares XV (Argentina).

2022: Peñarol Rugby (Uruguay).

2023: Peñarol Rugby (Uruguay).

2024: Dogos XV (Argentina).

2025: Peñarol Rugby (Uruguay).

2026: Pampas (Argentina).

Peñarol de Uruguay es el máximo ganador del Súper Rugby Américas con tres títulos SRA

La edición 2026 del Súper Rugby Américas tuvo ocho competidores, de los cuáles cuatro fueron argentinos. Además de Pampas XV, Dogos XV y Capibaras XV, incursionó Tarucas XV. El resto de los equipos que jugaron por el título fueron Cobras Brasil, Yacaré XV de Paraguay, Selknam de Chile y Peñarol.

Los conjuntos disputaron una primera etapa de todos contra todos a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones avanzaron a las semifinales, de donde decantaron los dos finalistas que se enfrentaron por el título.