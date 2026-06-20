Así quedó la tabla de campeones del Súper Rugby Américas, tras el título de Pampas XV

La franquicia bonaerense se impuso en la final a Dogos XV por 26 a 17 y logró su primer título en la historia del certamen
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El Súper Rugby Américas (SRA) tiene un nuevo e inédito campeón porque Pampas XV derrotó en la final a Dogos XV como visitante en el estadio de Córdoba Athletic por 26 a 17 y logró su primer título en la historia del certamen que reúne a franquicias de todo el continente.
El equipo bonaerense, dirigido por Juan Manuel Leguizamón, jugó un gran partido frente a un rival que mayoritariamente se impuso en los duelos entre sí y se dio el lujo de celebrar por primera vez en la edición del torneo con más participantes porque incursionaron ocho conjuntos a partir del ingreso de Capibaras XV.
Pampas XV se sacó la espina de la definición perdida anteriormente y entró a la tabla de ganadores, donde comparte el segundo lugar con otros dos elencos que también festejaron una vez. Se trata de Jaguares XV, primer campeón en 2021 y Dogos XV, vencedor en 2024 y que no pudo repetir en esta edición.
El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó a disputarse en 2020, aunque la primera vesión se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El máximo ganador de la historia es Peñarol Rugby de Uruguay, vencedor en 2022 de la por entonces Súper Liga Americana y bicampeón en 2023 bajo el nombre de Súper Rugby Américas. El equipo charrúa volvió a ganar en 2025 y tiene tres estrellas, con las que le lleva una buena ventaja al resto de los participantes.
Tabla de campeones del Super Rugby Américas
- Peñarol Rugby - 3
- Jaguares XV / Dogos XV / Pampas XV - 1
Los campeones del SRA, año por año
- 2020: Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19.
- 2021: Jaguares XV (Argentina).
- 2022: Peñarol Rugby (Uruguay).
- 2023: Peñarol Rugby (Uruguay).
- 2024: Dogos XV (Argentina).
- 2025: Peñarol Rugby (Uruguay).
- 2026: Pampas (Argentina).
La edición 2026 del Súper Rugby Américas tuvo ocho competidores, de los cuáles cuatro fueron argentinos. Además de Pampas XV, Dogos XV y Capibaras XV, incursionó Tarucas XV. El resto de los equipos que jugaron por el título fueron Cobras Brasil, Yacaré XV de Paraguay, Selknam de Chile y Peñarol.
Los conjuntos disputaron una primera etapa de todos contra todos a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones avanzaron a las semifinales, de donde decantaron los dos finalistas que se enfrentaron por el título.
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