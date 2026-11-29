Lo midió a la perfección. Unos segundos antes había estado a centímetros de interrumpir la última posesión francesa y luego tuvo su revancha. El tackle de Sebastián Dubuc sobre Antoine Zeghdar recuperó la pelota que le valió a los Pumas 7s el pase a la gran final de Dubái. La selección argentina de juego reducido estará en la definición de Dubái, el primer certamen de la temporada del SVNS 1. A las 13.11 se verán las caras contra Fiji, después del enorme triunfo en semifinales por 15-12.

No fue la mejor producción de los Pumas 7s, aunque sí mostraron el temperamento y la madurez para sacar adelante un encuentro ante un rival complejo como Francia. Una especie de clásico en el seven, con muchos enfrentamientos en instancias decisivas que forjaron una rivalidad palpable, en varias ocasiones con rispideces y partidos jugados al límite.

Luciano González Rizzoni apoya tras una gran corrida por la izquierda ante Francia Zach Franzen

En esta oportunidad los conducidos por Santiago Gómez Cora se impusieron por mínimos detalles, por saber reponerse a los golpes y por tener en su equipo a Luciano González Rizzoni, el jugador más desequilibrante del planeta, que está atravesando uno de sus mejores torneos en sus casi diez años de trayectoria; el riojano está imparable en ataque y volvió a marcar dos conquistas fundamentales para acceder a la final.

González Rizzoni estrenó un parche de oro en la manga, al igual que los otros integrantes del dream team que eligió World Rugby de la temporada pasada. Un reconocimiento a los mejores del mundo y en el primer torneo de la temporada vaya si lo hizo valer. Ya acumula ocho tries en cuatro partidos, la mayoría haciendo uso de su potencia para desparramar rivales y quebrar la línea. Ante Francia, también fue producto del trabajo colectivo.

🇦🇷💥 ARRANQUE INMEJORABLE DE TEMPORADA PARA LUCHO



ℹ️ González fue imparable por la punta izquierda y facturó este gran try en la victoria argentina por 15-12 frente a Francia.



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El encuentro se fue al descanso 5-5 tras un try prácticamente desde el vestuario de Stephen Parez Edo Martin y la igualdad de Marcos Moneta, que encontró espacios en un intervalo y sumó una nueva conquista personal. González Rizzoni, que había marcado un try en el primer tiempo, pero fue anulado por una infracción previa, recibió un pase de Santiago Vera Feld y aguantó el tackle de Parez Edo Martin para poner al frente a su equipo en la segunda etapa.

Los Pumas 7s no lograron imponerse en las salidas de mitad de cancha, una herramienta fundamental en el seven para la obtención. De allí llegó otro try francés para volver a ponerse en ventaja, aunque minutos más tarde el riojano nuevamente golpeó en la punta; en mitad de cancha recibió un pase en el contacto de Santino Zangara y volvió a sacarse de encima a Parez Edo Martin, que no pudo frenarlo ni con el intento de tackle francés.

🇦🇷⚡ ¡MONETA SIEMPRE ENCUENTRA EL ESPACIO!



ℹ️` Tras la apertura de Graziano, El Rayo se cortó por el medio de la cancha para apoyar el primer try argentino, frente a Francia.



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Sin su principal figura en el minuto final, reemplazado por Francisco Calello, los Pumas 7s perdieron la última salida, pero se arremangaron y defendieron de forma escalonada y agresiva. El tackle de Sebastián Dubuc, que ingresó en los minutos finales, desató el desahogo y los abrazos del final, aunque algo medidos. Saben que aún queda una batalla más para coronar.

La temporada pasada fue de recambio para los Pumas 7s; hace un año, en el mismo escenario, debutaron Eliseo Morales, Valentín Maldonado, Juan Patricio Batac, Sebastián Dubuc y Martiniano Arrieta en un torneo que finalizaron en la última posición tras caer ante Gran Bretaña. Estos tres últimos terminaron adentro de la cancha ante Francia y van por su primer título en el circuito.

La potencia de Santiago Álvarez; los Pumas 7s están en la final tras vencer a Francia

Los Pumas 7s buscarán quebrar una racha de 11 torneos sin coronaciones luego de ganar Hong Kong en el 2025. Además, intentarán conquistar Dubái por primera vez en su historia. Uno de los torneos tradicionales del circuito que aún no pudieron ganar y ahora lo tienen al alcance de la mano. Enfrente estará Fiji, con todo su talento natural, que viene de superar una prueba de carácter ante Sudáfrica con una victoria 19-17 para alcanzar la final. El choque arrancará a las 13.11 en el Sevens Stadium.