La imagen de Marcus Smith patinando al ejecutar el intento de conversión, fallida, del único try de Inglaterra fue un fiel reflejo de la actuación de su equipo, que, desdibujado y errático, equivocó los caminos y recibió de su propia medicina. Los All Blacks se tomaron revancha de lo sucedido siete días atrás y en Twickenham, el mismo escenario, se desquitaron con un 26-8. Cerraron el 2026 con una victoria y el tercer puesto en el Nations Championship y, aun irregulares, llegan con buenas perspectivas al año del Mundial.

El componente emocional juega un papel vital en el rugby. Algunos signos de debilidad y la falta de foco son detectados rápidamente por el rival de turno. Lo sufrió Nueva Zelanda hace una semana y lo padeció este sábado Inglaterra, que tenía todo como para dar otro golpe sobre la mesa y cerrar el año en alza, pero estuvo errático, sin la lucidez con la que aplastó al mismo adversario y a Australia en el inicio de la serie de noviembre. Esta vez falló por impericias propias y por virtudes de un oponente que jugó con el orgullo tocado y logró salir adelante con su ferocidad física y adaptándose mejor a una tarde fría y lluviosa, de pelota mojada.

Dos tackles ingleses para detener a Leicester Fainga'anuku; All Blacks tuvo mejor actitud y se tomó revancha de los ingleses en casa ajena. Kirsty Wigglesworth - AP

En este primer año en el cargo como entrenador de los All Blacks, Dave Rannie se caracterizó por imprimir un mayor volumen de juego a su equipo, con el ADN neozelandés: pases rápidos de punta a punta y buenas líneas de carrera para romper las defensas. Así fue evolucionando, recuperando rasgos de su identidad, hasta el mazazo que sufrió a manos de Gales en Cardiff. Un coletazo que retumbó y del que no se levantó la semana siguiente, frente a Inglaterra. La reacción llegó ahora, ante la propia Rosa, aunque sin el estilo de rugby que le dio su entrenador. En esta ocasión los oceánicos se acomodaron a las condiciones climáticas y fueron construyendo el triunfo con base en un juego frontal y una defensa que apareció en el segundo tiempo.

En el rugby actual la tendencia en los penales por delante de la mitad de cancha es no patear a los palos, sino elegir jugar. Los All Blacks rompieron con esa norma no escrita y en sus incursiones en campo ajeno eligieron sumar a partir del preciso pie de Richie Mo’unga. El 10, sereno pero sin su magia habitual, acertó cuatro penales y dos conversiones esquinadas para que el visitante fuera alejándose en el marcador. Nueva Zelanda fue clínico y construyó la victoria jugada por jugada. Fue desmoralizando a un rival que repitió viejos vicios, como que en lugar de lanzarse a jugar como venía dándole sus frutos, utilizó excesivamente el pie en ataque. Se preocupó más en forzar los errores ajenos que en generar algo propio.

Richie Mo'unga y Peter Lakai se saludan con la victoria neozelandesa consumada, un aliciente antes de la pausa previa al año del Mundial de Australia. Kirsty Wigglesworth - AP

Los tries llegaron gracias al trabajo de los forwards. El primero fue conseguido por Wallace Sititi, uno de los más incisivos en ataque, y el segundo, por Cameron Roigard, que se desprendió de un maul y dejó en el camino a Jack van Poortvliet para definir junto a una bandera. El medio-scrum, que hace siete días fue uno de los puntos más bajos de su equipo, esta vez ingresó desde el banco por un golpe en la cabeza que sufrió Cortez Ratima y tuvo un rendimiento sobresaliente. Tanto es así que lo distinguieron como el mejor jugador del partido, aunque el premio bien podría haber sido para Jordie Barrett, un centro todoterreno. En su primer partido como capitán el menor de los hermanos fue el líder que necesitaban sus compañeros, contagiando desde la defensa y con agresividad para jugar cada duelo. Además, aportó seguridad en las alturas, una de sus principales virtudes. El jugador de 29 años integra la nómina de candidatos al mejor rugbier del año junto al francés Louis-Bielle Biarrey y los sudafricanos Malcolm Marx y Ox Nche.

No es sencillo sacar conclusiones tajantes en un rugby internacional tan cambiante y tan condicionado por el factor mental colectivo. Hace una semana los All Blacks lucían desgastados y este sábado rindieron acorde con su rica historia. A la inversa de Inglaterra, que de todos modos tiene motivos para soñar con llegar bien plantado al Mundial, con otras herramientas de juego y un plantel rico en cantidad y en calidad. Similar al de Nueva Zelanda, que tiene una dotación más corta pero también figuras que van a convertirlo en uno de los favoritos. En esta serie de noviembre se ausentó por lesión Ardie Savea, su capitán y mejor hombre.

Compacto del éxito neozelandés en Londres

Fue la primera victoria del hemisferio Sur en la fecha de definiciones del Nations Championship, luego de las de Italia sobre Fiji, Irlanda contra Australia y el 40-10 que más temprano consiguió Gales ante Japón (el seleccionado nipón es considerado del bloque del Sur en el rugby). Este domingo, a partir de las 10.10 de Buenos Aires, Argentina se medirá con Escocia por el séptimo puesto, en la antesala de la final entre Francia y Sudáfrica, que empezará a las 13.40. Será el desenlace del rugby internacional en el 2026.

Síntesis de Inglaterra 8 vs Nueva Zelanda 26