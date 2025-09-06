Los Pumas no pudieron volver a festejar tras el triunfo histórico de unas semanas antes ante los All Blacks. A pesar de jugar un buen partido, perdieron en la última jugada ante Australia en Queensland y se mantienen en el último lugar de la tabla de posiciones. El resultado final fue de 28 a 24 a favor de los australianos; mientras que en el otro partido, Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica por 24 a 17 en Auckland.

Cinco minutos habían pasado de los 80′ cuando Australia llegó al try y dejó con las manos vacías a la Argentina, que tuvo todo para ganar y no logró resistir al final. A pesar de la ventaja albiceleste por 21 a 7 al término de un gran primer tiempo y de estar 24 a 21 a un minuto del cierre, la insistencia de los Wallabies para conseguir un penal con el tiempo cumplido, que se multiplicó por tres, les permitió sentenciar el 28 a 24 definitivo para mantenerse en el segundo puesto.

Australia se quedó con la victoria ante los Pumas en los últimos instantes de partido Dave Hunt� - AAP Image�

En el otro compromiso de la jornada, los All Blacks impusieron jerarquías en su propia casa, el Eden Park de Auckland, y vencieron a los Springboks para mantenerse en lo más alto. Fue una batalla en la que los dos intentaron sacar a relucir sus mejores armas. Los neozelandeses, golpeados por la derrota en Buenos Aires la semana pasada, salieron con otra energía y con jugadas de pizarrón ejecutadas con precisión. Los sudafricanos, por su parte, apuntaron a lo que marca su ADN: la potencia física. Finalmente, todo quedó en manos del local por 24 a 17.

Tabla de posiciones del Rugby Championship 2025

Así quedó la tabla de posiciones del Rugby Championship 2025, tras la fecha 3 OPTA

El Rugby Championship 2025 se extenderá hasta el 4 de octubre y la Argentina, tras jugar sus dos partidos ante Nueva Zelanda, continuará el periplo con cuatro encuentros fuera del país. Visitó a Australia en Queensland este fin de semana y el próximo el que viene en Sídney. Con Sudáfrica se verá las caras primero en Durban. La localía del seleccionado albiceleste contra los Springboks, por la última jornada, será el mítico estadio de Twickenham en Londres, Inglaterra.

Los partidos que le quedan a los Pumas

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.

- Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney. Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.

- Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban. Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.

El equipo argentino fue, casi siempre, último en el torneo: 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 y 2022. En 2015 terminó tercero gracias a una una victoria ante Sudáfrica, mientras que en 2020 fue escolta de los All Blacks en un torneo que no tuvo a los Springboks por la pandemia de Covid-19. Lo sobresaliente fue que consiguió una victoria contra los Hombres de Negro y dos igualdades ante los Wallabies.

En 2023, en tanto, quedó tercero al superar a Australia en Sídney mientras que la temporada pasada logró la misma ubicación, aunque le ganó un juego a cada rival y coronó su mejor labor histórica.

El seleccionado argentino afrontará, de acá al final del torneo, todos los partidos fuera del país X @los pumas

Tabla de campeones del Rugby Championship

El Rugby Championship se denomina así desde 2012, cuando empezaron a participar los Pumas. Desde entonces hubo 12 torneos -en 2020 se denominó Tri Nations por la ausencia de Sudáfrica- y los All Blacks ganaron diez. Sudáfrica, con la consagración en 2024, tiene dos estrellas (la otra la consiguió en 2019), mientras que Australia ganó una (2015).

Nueva Zelanda - 10

Sudáfrica - 2

Australia - 1

Hasta 2011 el certamen se denominó Tri Nations porque lo jugaban Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. También ocurrió excepcionalmente en 2020, por la ausencia de los Springboks y la presencia de la Argentina (los africanos se bajaron a raíz de la pandemia del Covid-19). El más ganador de esa competencia también fue el seleccionado maorí con 10 vueltas olímpicas por delante de australianos y sudafricanos, que celebraron tres veces cada uno.