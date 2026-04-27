Rugby Championship: los Pumitas sufrieron el dominio sudafricano

La imagen de Ethan Adam desparramando rivales en el minuto uno fue una premonición. El anticipo de una tarde en la que los Pumitas estuvieron lejos de su rival: en el estreno del Rugby Championship M-20 perdieron 48-21 ante Sudáfrica. La reacción en el tramo final maquilló una diferencia por momentos arrolladora, sin equivalencias. El domingo se enfrentarán a Nueva Zelanda.

El encuentro protagonizado en el Nelson Mandela Bay Stadium de Puerto Elizabeth tuvo marcadas diferencias en el aspecto físico. El dominio local fue abrumador durante los primeros 40 minutos, en los que Argentina repitió una de las principales falencias que padeció durante todo 2025: la escasa efectividad en los tackles individuales y la reorganización defensiva. Sudáfrica marcó puntos con demasiada facilidad, sin la necesidad de construir fases.

Conducidos por Nicolás Fernández Miranda por segundo año consecutivo, los Pumitas no pudieron contener la potencia de Ethan Adam, la gran figura de la cancha. Con un tren inferior fuerte y una contextura ideal para romper tackles (1,75m y 104 kg), el jugador de 18 años impuso su presencia en el centro de la cancha y fue incontenible. Al minuto de juego dejó a seis rivales en el camino para abrir el tanteador y empezar a marcar el rumbo. A los 33 minutos de la primera etapa el local ya ganaba 36-0 por demolición, sumando puntos cada vez que ingresó en la zona de 22 metros. Una antítesis de lo que fueron los Pumitas; en la primera etapa ingresaron en cinco oportunidades a la última zona de la cancha y en ninguna se volvieron con puntos. Tres de ellas por pelotas pescadas (malos apoyos de conservación), otra por un drop fallido y en la restante por un line mal ejecutado.

La reacción de los Pumitas llegó en segundo tiempo, pero Sudáfrica ya había aplastado al equipo argentino en la primera mitad. Photo by Michael Sheehan/Gaspafo - Photo by Michael Sheehan/Gaspafo

“Nos encontramos con un equipo de Sudáfrica que vino con todo el tiempo. No estábamos yendo a buscar el contacto y eso hizo que Sudáfrica jugara muy cómodo, yendo para adelante. No supimos manejar bien las formaciones fijas e hicimos muchos penales”, analizó Tomás Dande, uno de los más destacados y con más roce en el Súper Rugby Américas. Los Pumitas finalizaron el encuentro con un 70% de tackles efectivos, una cifra inadmisible a nivel internacional.

En el segundo tiempo cambió la tónica del juego, en parte por el buen impacto que generaron los argentinos que ingresaron desde el banco y también porque el local bajó el pie del acelerador. Los Pumitas tuvieron mayor posesión y pelotas para atacar y apoyaron tries en tres de sus cinco incursiones en las 22. Federico Torre, el que mejor ingresó, marcó dos y el restante fue obra del capitán Tomás Dande en su rol de carrilero. “Pudimos mejorar un poco. Si bien faltan pulir algunos detalles, la cabeza con la que lo afrontamos fue otra. A pesar del resultado fue importante que el equipo demostrara ese carácter para jugar el segundo tiempo”, destacó el jugador de Huirapuca. Los ingresos de Fabrizio Cebrón, Manuel Cuneo, Jerónimo Sorondo y el propio Torre le dieron un impulso al pack de forwards. Juan Preumayr le imprimió otra dinámica al equipo, que logró fluidez ante un rival que ya había marcado una diferencia enorme y se relajó.

Los Pumitas escuchab el himno, antes de debutar Photo by Michael Sheehan/Gaspafo - Photo by Michael Sheehan/Gaspafo

“Nos costó mucho el contacto a nivel defensivo y también en ataque, proponer lo que habíamos preparado. Nos costó hacer pie para arrancar y estar en partido”, puntualizó Carlos Mohapp, uno de los entrenadores asistentes, tras un inicio de torneo en el que no estuvieron a la altura. A diferencia de los últimos dos años, en los que habían sido superiores a sus rivales en las formaciones fijas, esta vez no pudieron aferrarse al scrum (concedieron tres penales) ni al line (sufrieron seis pérdidas en 14 lanzamientos propios).

En el primer turno, Nueva Zelanda derrotó a Australia 34-29 con un final apretado. Los Kiwis serán los rivales de los Pumitas el próximo domingo a las 9 (horario de la Argentina) en el mismo escenario. Una de las selecciones a las que aún no superaron en la categoría de menores de 20 años, desde la unificación de las juveniles en el 2008. Deberán aferrarse a la reacción y a la enjundia del segundo tiempo, pero durante los 80 minutos. Ese será el desafío ante un rival de la misma envergadura.

El resumen del partido

Sudáfrica: Alzeadon Felix; Jack Benade, Samuel Badenhorst, ⁠Ethan Adams y ⁠Lindsey Jansen; yaqeen Ahmed y Hendré Schoeman; Thomas Beling, Kebotile Maake y ⁠Luke Canon; ⁠Riley Norton (capitán) y Heinrich Theron; ⁠Danie Kruger, ⁠Liam van Wyk y Rambo Kubheka.

Ingresaron: Mahle Sithole, Oliver Reid, Kai Pratt, JD Hattingh, Risima Khosa, Jayden Brits, Vusi Moyo ⁠Khuthadzo Rasivhaga.

Argentina: Luciano Avaca; Constantino Keller, Ramón Fernández Miranda, Pedro Coll y Mateo Tanoni; Manuel Giannantonio e Ignacio Zabella; Joaquín Pascual Viale, Basilio Cañas y Tomás Dande (capitán); Agustín Ponzio y Jeremy Annand; Bautista Salinas Mealla, Nicolás Cambiasso y Benjamín Farías Cerioni.

Cambios: ST: 8’ Jerónimo Sorondo por Annand y Simón Pfister por Tanoni, 13’ Federico Torre por Cañas y Juan Preumayr por Zabella, 28’ Manuel Cuneo por Cambiasso y Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni, 28’ Federico Narváez por Salinas Mealla y Benjamín Ordiz por Fernández Miranda.

Primer tiempo: 1 minuto try de Adams (S), 8’ gol de Ahmed por try de Schoeman (S), 16’ gol de Ahmed por try del mismo (S), 18’ try de Benade (S), 25’ gol de Ahmed por try de Adams (S), 33’ try de Benade (S). Resultado parcial: Sudáfrica 36-0 Argentina.

Segundo tiempo: 10’ gol de Ahmed por try de Reid (S), 14′ try de Benade (S), 22’ gol de Giannantonio por try de Torre (A), 33’ gol de Giannantonio por try de Dande (A), 40’ gol de Giannantonio por try de Torre (A). Resultado parcial: Sudáfrica 12-21 Argentina.

Árbitro: Gonzalo de Achaval (Argentina)

Estadio: Nelson Mandela Bay Stadium.