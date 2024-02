escuchar

Este fin de semana comenzó el Seis Naciones de rugby 2024. En la primera jornada no hubo sorpresas significativas, aunque la Italia dirigida por Gonzalo Quesada estuvo al borde de hacer historia ante Inglaterra (de hecho, el head coach lo hizo, ya que se convirtió en el primer argentino en participar del certamen como entrenador principal), pero cayó 27 a 24 en condición de local. Por otro lado, Irlanda, el seleccionado defensor del título, superó a Francia como visitante por 38 a 17; mientras que Escocia dio la nota ante Gales, cuartofinalista en el último Mundial, y lo derrotó 27 a 26.

La próxima fecha se disputa entre el sábado 10 y el domingo 11 de febrero con los siguientes enfrentamientos: Escocia vs. Francia, Inglaterra vs. Gales e Irlanda vs. Italia. Luego, el fin de semana del 24 de febrero se llevará a cabo la tercera jornada; en tanto que la cuarta y la última serán en marzo, cuando se defina al nuevo campeón. La Rosa es el máximo ganador de la historia con 34 coronaciones, seguido de Gales con 32.

En un partidazo, Escocia superó a Gales como visitante y arrancó el torneo con el pie derecho ADRIAN DENNIS - AFP

Resultados de la primera fecha del Seis Naciones

Francia 17 - 38 Irlanda.

Italia 24 - 27 Inglaterra.

Gales 26 - 27 Escocia.

Los favoritos al título

Como todos los años, los seis países más importantes del rugby del Viejo Continente -Francia, Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia e Italia- se dan cita en el Seis Naciones, un certamen que se extiende por poco más de un mes y en el que se enfrentan todos contra todos con más o menos posibilidades de lograr el título, según las apuestas. De acuerdo a los pronósticos, el que menos paga por su consagración es el equipo galo, apenas por encima de los irlandeses.

Más atrás figura Inglaterra, el máximo ganador del trofeo y el conjunto mejor ubicado de Europa en la última Copa del Mundo. Escocia es cuarto y, sorpresivamente, Gales quinto. Si bien los galeses tuvieron una cita ecuménica aceptable en la que se despidieron en cuartos de final ante la Argentina luego de haberle ganado a Australia en la primera etapa, están en un proceso de recambio de jugadores. Italia es el conjunto de menor jerarquía y su consagración, algo poco probable, multiplica ganancias por casi 300 en la antesala del torneo.

Tabla de posiciones

Irlanda: Cinco unidades / +21 diferencia de puntos.

Inglaterra: Cuatro unidades / +3 diferencia de puntos.

Escocia: Cuatro unidades / +1 diferencia de puntos.

Gales: Dos unidades / -1 diferencia de puntos.

Italia: Una unidad / -3 diferencia de puntos.

Francia: Cero unidades / -21 diferencia de puntos.

Tabla de campeones del Seis Naciones

Inglaterra: 34 títulos.

Gales: 32.

Francia: 26.

Irlanda: 19.

Escocia: 13.