escuchar

Tras un 2023 donde el Mundial acaparó la atención de los todas las selecciones de rugby, esta temporada vuelven a tomar trascendencia los campeonatos de cada Hemisferio y en el Norte el Seis Naciones es el principal anhelo para Irlanda, Francia, Inglaterra, Gales, Escocia e Italia. El campeonato más trascendente para los europeos se disputará desde este viernes y hasta el 16 de marzo con tres partidos por jornada, un total de 15 para definir el campeón.

Los encuentros se transmitirán en vivo a través de la plataforma digital Star+. Además, es probable que los juegos de mayor relevancia también se emitan por alguna de las señales de ESPN. El formato del campeonato que reúne a seis países de Europa es el habitual: se enfrentan todos contra todos a una rueda y el que más puntos obtenga, será el campeón. El último vencedor fue Irlanda de manera contundente y, en la previa al Mundial Francia 2023, ratificó su gran momento.

Fixture del Seis Naciones 2024

Fecha 1

Francia vs. Irlanda - Viernes 2 de febrero a las 17.

Italia vs. Inglaterra - Sábado 3 de febrero a las 11.15.

Gales vs. Escocia - Sábado 3 de febrero a las 13.45.

Fecha 2

Escocia vs. Francia - Sábado 10 de febrero a las 11.15.

Inglaterra vs. Gales - Sábado 10 de febrero a las 13.45.

Irlanda vs. Italia - Domingo 11 de febrero a las 12.

Fecha 3

Irlanda vs. Gales - Sábado 24 de febrero a las 11.15.

Escocia vs. Inglaterra - Sábado 24 de febrero a las 13.45.

Francia vs. Italia - Domingo 25 de febrero a las 12.

Fecha 4

Italia vs. Escocia - Sábado 9 de marzo a las 11.15.

Inglaterra vs. Irlanda - Sábado 9 de marzo a las 13.45.

Gales vs. Francia - Domingo 10 de marzo a las 12.

Fecha 5

Gales vs. Italia - Sábado 16 de marzo a las 11.15.

Irlanda vs. Escocia - Sábado 16 de marzo a las 13.45.

Francia vs. Inglaterra - Sábado 16 de marzo a las 17.

Todos los horarios corresponden a la Argentina.

En el último Seis Naciones el campeón fue Irlanda, con una contundente actuación Peter Morrison - AP

Para las seis selecciones este es el certamen más importante de la temporada y, por ello, lo afrontarán con el objetivo de hacer el mejor papel posible en lo que es, para todos, el arranque de un nuevo ciclo luego del Mundial del año pasado. Irlanda no contará con Johnny Sexton, quien se retiró del seleccionado tras perder los cuartos de final de la Copa del Mundo ante All Blacks, ni los lesionados Dave Kilcoyne, Mack Hansen y Jimmy O’Brien. Aún así, son favoritos al título junto a Francia, que no pudo ganar la cita ecuménica en su casa y no tendrá a su figura, Antoine Dupont. El símbolo y capitán de Les Blues se está preparando para competir en la modalidad seven de los Juegos Olímpicos porque su país será anfitrión en París 2024.

El resto de los combinados también tienen bajas de peso. Inglaterra no dispone de Owen Farrel, Escocia de Stuart Hogg y Gales prescindió de Louis Rees-Zammit (decidió hacer una prueba para ingresar al fútbol americano), Alun Wyn-Jones y Dan Biggar. Italia, el más débil del certamen, tiene como head coach al argentino Gonzalo Quesada y buscará no quedar en la última posición.

Antoine Dupont no jugará el Seis Naciones con Francia porque se prepara para los JJOO FRANCK FIFE - AFP

La tabla de campeones del Seis Naciones

El certamen se denomina Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. El máximo campeón es Inglaterra con siete títulos, uno más que Francia y Gales. Irlanda completa el podio con dos estrellas mientras que los combinados italiano y de Escocia no saben lo que es ganar el trofeo.

Inglaterra - 7

Francia / Gales - 6

Irlanda - 5

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.