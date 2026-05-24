Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 12

Este fin de semana se disputó la duodécima fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Dogos XV se mantiene como único líder tras derrotar de manera ajustada a Peñarol, como visitante, en un partido en el que fue superior, por 33 a 31. Además, Pampas goleó a Cobras Brasil Rugby por 59 a 0, Capibaras le ganó 34 a 17 a Selknam y Tarucas venció por 43 a 14 a Yacaré.

La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Capibaras vs. Dogos, Pampas vs. Selknam, Yacaré vs. Peñarol y Cobras Brasil Rugby vs. Tarucas.

Resultados de la fecha 11

Pampas 59 - 0 Cobras Brasil Rugby

Peñarol 31 - 33 Dogos

Capibaras 34 - 17 Selknam

Tarucas 43 - 14 Yacaré

Cronograma de la fecha 12

Capibaras vs. Dogos - Viernes 29 de mayo a las 18.

- Viernes 29 de mayo a las 18. Pampas vs. Selknam - Viernes 29 de mayo a las 20.01.

- Viernes 29 de mayo a las 20.01. Yacaré vs. Peñarol - Viernes 29 de mayo a las 20.01.

- Viernes 29 de mayo a las 20.01. Cobras Brasil Rugby vs. Tarucas - Sábado 30 de mayo a las 14.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Dogos XV, finalista de la última edición, es el líder de la tabla de posiciones del Super Rugby Américas SRA / Gaspafotos

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

Dogos XV: 50 puntos

Pampas: 44

Capibaras: 41

Selknam: 34

Tarucas: 33

Peñarol: 28

Yacaré: 16

Cobras Brasil: 9

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.