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CASI, dueño de San Isidro: venció como visitante al SIC por 18-13 y se clasificó a los playoffs
Con la defensa como puntal, la Academia se llevó un gran triunfo y estará en la definición del Top 14
- 4 minutos de lectura'
El CASI se clasificó a las semifinales del Top 14 de la URBA al vencer a su clásico rival, el SIC, por 18-13 como visitante. Fue el partido más importante de la fecha 24, y tuvo como figuras a Felipe Hileman y Eugenio Sartori. Con dos fechas por disputarse y diez puntos en juego, le sacó esa diferencia a su rival de este sábado. En caso de empate prima la sumatoria de puntos en los enfrentamientos entre ellos: la Zanja había ganado en la ida por tres, y la Academia lo hizo por cinco en la vuelta, por lo que se mantendrá arriba de su clásico rival pase lo que pase en las últimas dos jornadas.
En el entretiempo, la Academia ganaba por 15-10 ante su rival de toda la vida. Se puso arriba en el marcador gracias a los tries de Felipe Hileman y Juan Akemeier, quien además sumó cinco puntos con el pie (un penal y una conversión). El try de la Zanja, por su parte, fue obra de Ignacio Pietranera, un debutante en el clásico.
La ventaja parcial en el entretiempo se gestó en la defensa: el CASI pescó tres pelotas en su campo en los primeros 40 minutos. También tuvo como aliado a su rival, demasiado indisciplinado: los locales cometieron nueve penales. Y perdieron a Tomás Meyrelles, por lesión.
La tendencia de la primera parte se mantuvo en la segunda, en la que el marcador sólo se movió con los penales de Santiago Pavlovsky para el SIC y de Juan Akemeier para el CASI. El visitante siguió defendiendo con intensidad e impidió que su rival lo vulnerara.
En un partido apretadísimo, el SIC no pudo con el CASI, que aguantó durante los 80 minutos. Defendió como nunca, soportó todas las entradas de la Zanja con los tackles de Ignacio Larrague y la fuerza de los terceras líneas. Todo el equipo visitante jugó con inteligencia, fiel a su ADN de tackle y defensa. Y redondeó una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos en el clásico de San Isidro.
⚪⚫ ¡AKEMEIER SIEMPRE APARECE PARA EL CASI!— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 3, 2026
ℹ️ El salteño apareció por la punta izquierda para apoyar el segundo try de La Academia frente al SIC.
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El triunfo del CASI ante su rival de toda la vida tiene valor doble. Primero, el intrínseco: vencer en la cancha de la Zanja luego de defender y tacklear durante todo el partido. Segundo, por su peso en la tabla de posiciones: con el éxito, la Academia llegó a 86 unidades con dos partidos por jugarse. El SIC, por su parte, bajó un puesto y ahora está quinto, fuera de la zona de playoffs con 76 puntos. Pero, además, SIC no podrá alcanzar a su clásico rival por más que gane los dos próximos partidos con punto bonus, y aunque el CASI pierda ambos. ¿La razón? Los cinco puntos de ventaja que le sacó en el clásico de este sábado: en la ida, la Zanja se había impuesto por tres. Por lo que, en caso de empate en unidades, CASI quedará por encima por la mayor diferencia de puntos entre ambos.
Los resultados de la fecha 24 del Top 14 de la URBA
- Buenos Aires C&RC 27 vs. Los Matreros 17
- Belgrano 21 vs. CUBA 33
- SIC 13 vs. CASI 18
- Newman 43 (B) vs. Los Tilos 25
- Alumni 54 (B) vs. Rosario 20
- Champagnat 24 vs. Regatas Bella Vista 57 (B)
- Hindú 63 (B) vs. La Plata 12
Las posiciones del Top 14 de la URBA
- Newman, con 104 puntos
- CASI, con 86
- Alumni, con 81
- Hindú, con 79
- SIC, con 76
- Los Tilos, con 64
- Regatas Bella Vista, con 56
- CUBA, con 49
- Belgrano, con 49
- Buenos Aires C&RC, con 40
- Rosario, con 39
- La Plata, con 37
- Los Matreros, con 32
- Champagnat, con 15
La fecha 25 del Top 14 de la URBA (10/10)
- Los Matreros vs. La Plata
- Regatas Bella Vista vs. Hindú
- Rosario vs. Champagnat
- Los Tilos vs. Alumni
- CASI vs. Newman
- CUBA vs. SIC
- Buenos Aires C&RC vs. Belgrano
(Noticia en desarrollo).
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