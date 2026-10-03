CASI, dueño de San Isidro: venció como visitante al SIC por 18-13 y se clasificó a los playoffs

El CASI se clasificó a las semifinales del Top 14 de la URBA al vencer a su clásico rival, el SIC, por 18-13 como visitante. Fue el partido más importante de la fecha 24, y tuvo como figuras a Felipe Hileman y Eugenio Sartori. Con dos fechas por disputarse y diez puntos en juego, le sacó esa diferencia a su rival de este sábado. En caso de empate prima la sumatoria de puntos en los enfrentamientos entre ellos: la Zanja había ganado en la ida por tres, y la Academia lo hizo por cinco en la vuelta, por lo que se mantendrá arriba de su clásico rival pase lo que pase en las últimas dos jornadas.

En el entretiempo, la Academia ganaba por 15-10 ante su rival de toda la vida. Se puso arriba en el marcador gracias a los tries de Felipe Hileman y Juan Akemeier, quien además sumó cinco puntos con el pie (un penal y una conversión). El try de la Zanja, por su parte, fue obra de Ignacio Pietranera, un debutante en el clásico.

Eugenio Sartori, del CASI, tacklea -como durante todo el partido- a Andrea Panzarini Hernán Zenteno - La Nación

La ventaja parcial en el entretiempo se gestó en la defensa: el CASI pescó tres pelotas en su campo en los primeros 40 minutos. También tuvo como aliado a su rival, demasiado indisciplinado: los locales cometieron nueve penales. Y perdieron a Tomás Meyrelles, por lesión.

La tendencia de la primera parte se mantuvo en la segunda, en la que el marcador sólo se movió con los penales de Santiago Pavlovsky para el SIC y de Juan Akemeier para el CASI. El visitante siguió defendiendo con intensidad e impidió que su rival lo vulnerara.

La hinchada del CASI terminó el clásico con una sonrisa: su equipo derrotó por 18-13 al SIC Hernán Zenteno - La Nación

En un partido apretadísimo, el SIC no pudo con el CASI, que aguantó durante los 80 minutos. Defendió como nunca, soportó todas las entradas de la Zanja con los tackles de Ignacio Larrague y la fuerza de los terceras líneas. Todo el equipo visitante jugó con inteligencia, fiel a su ADN de tackle y defensa. Y redondeó una de las mejores actuaciones de los últimos tiempos en el clásico de San Isidro.

⚪⚫ ¡AKEMEIER SIEMPRE APARECE PARA EL CASI!



ℹ️ El salteño apareció por la punta izquierda para apoyar el segundo try de La Academia frente al SIC.



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El triunfo del CASI ante su rival de toda la vida tiene valor doble. Primero, el intrínseco: vencer en la cancha de la Zanja luego de defender y tacklear durante todo el partido. Segundo, por su peso en la tabla de posiciones: con el éxito, la Academia llegó a 86 unidades con dos partidos por jugarse. El SIC, por su parte, bajó un puesto y ahora está quinto, fuera de la zona de playoffs con 76 puntos. Pero, además, SIC no podrá alcanzar a su clásico rival por más que gane los dos próximos partidos con punto bonus, y aunque el CASI pierda ambos. ¿La razón? Los cinco puntos de ventaja que le sacó en el clásico de este sábado: en la ida, la Zanja se había impuesto por tres. Por lo que, en caso de empate en unidades, CASI quedará por encima por la mayor diferencia de puntos entre ambos.

Los resultados de la fecha 24 del Top 14 de la URBA

Buenos Aires C&RC 27 vs. Los Matreros 17

vs. Los Matreros Belgrano 21 vs. CUBA 33

vs. CUBA SIC 13 vs. CASI 18

vs. CASI Newman 43 (B) vs. Los Tilos 25

vs. Los Tilos Alumni 54 (B) vs. Rosario 20

vs. Rosario Champagnat 24 vs. Regatas Bella Vista 57 (B)

vs. Regatas Bella Vista Hindú 63 (B) vs. La Plata 12

Las posiciones del Top 14 de la URBA

Newman, con 104 puntos

CASI, con 86

Alumni, con 81

Hindú, con 79

SIC, con 76

Los Tilos, con 64

Regatas Bella Vista, con 56

CUBA, con 49

Belgrano, con 49

Buenos Aires C&RC, con 40

Rosario, con 39

La Plata, con 37

Los Matreros, con 32

Champagnat, con 15

La fecha 25 del Top 14 de la URBA (10/10)

Los Matreros vs. La Plata

Regatas Bella Vista vs. Hindú

Rosario vs. Champagnat

Los Tilos vs. Alumni

CASI vs. Newman

CUBA vs. SIC

Buenos Aires C&RC vs. Belgrano

(Noticia en desarrollo).