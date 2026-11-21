La llegada del tercer milenio profundizó una tendencia en el rugby internacional. Las potencias pasaron a incluir en sus formaciones a forwards graníticos y backs cada vez más altos y musculosos. Francia, la que este sábado recibirá a los Pumas en Saint-Denis en la última fecha regular del Nations Championship, era –y es– una de ellas. Y un grandote, barbado con cara de malo, apodado “Cavernícola”, era a principios del siglo un símbolo de ese juego más friccionado. Un hombre capaz de responder a las flamantes demandas: un jugador fuerte, casi salvaje, incapaz de transmitir sentimientos.

Sébastien Chabal era una figura ideal de ese tiempo del rugby que cambiaba burbujas por energía. Una bestia de 1,91 metros y 113 kilos. Bigote y barba prominentes, pelo largo, mirada de hielo, ceño fruncido. No era el más rápido ni el más inteligente. Pero tenía carisma, coraje, corazón… Era una máquina programada para tumbar adversarios sin piedad, sin culpa. Eso bastaba. Sus cualidades técnicas y sus destrezas como tercera línea podían ser discutidas, pero lo otro no. El gran Jonah Lomu, tres cuartos neozelandés, llegó a decir de él: “Cuando Chabal está sobre el campo, la mirada de los adversarios cambia”.

Aquel topetazo de Juan Manuel Leguizamón a Chabal

Los Pumas de Bronce lo tuvieron frente a sí en la Copa del Mundo Francia 2007. El equipo capitaneado por Agustín Pichot y dotado de Juan Martín Hernández y Mario Ledesma, entre otras figuras, logró la mejor actuación argentina en la historia de los mundiales. Y en aquella competencia los franceses, principales candidatos a alzar el trofeo William Webb Ellis, se enfrentaron dos veces con los albicelestes. En ambas se impusieron los visitantes: 17-12 en el partido inaugural, en el Stade de France, y casi un mes y medio más tarde, 34-10 por el tercer puesto, con el Parque de los Príncipes como escenario.

Aquellos héroes del rugby nacional no olvidan a Chabal y Chabal no olvida a los argentinos. Fueron dos tremendas batallas. El tercera línea no sólo tiene presentes los partidos y al equipo albiceleste. Su recuerdo va mucho más allá, como dejó en claro hace con un conjunto de frases que impactaron, en una entrevista con la serie Gueles du Rugby, que se entrenvista con estrellas de su deporte. “Ha pasado el tiempo y no juego más, pero me he habría gustado jugar con los sudafricanos y me habría encantado ser un All Black... Sin embargo, habría preferido vestir otra camiseta, la de Argentina. Todavía recuerdo esa pasión, esa unidad que tenían y transmitían los argentinos. Sí... Las tengo muy presentes”, destacó, ya canoso, el Cavernícola que hoy anda por los 48 años.

El ex jugador del seleccionado bleu no guarda mentalmente muchas imágenes de aquel certamen, pero una nunca se le borró. “Todavía recuerdo esa pasión, esa unidad que tienen los argentinos. Una vez que perdimos el partido inaugural de 2007, cuando estábamos en la zona de los pasillos del Stade de France hacia el ómnibus, y el colectivo de ellos estaba detrás de nosotros, los argentinos bailaban tanto que nos dejaron azorados. Pero tenían razón. Eran un grupo grupo divertido. Y es duro enfrentarse con ellos”, relató. Y cerró con una revelación: “Diablos; debe de haber sido grandioso estar en ese equipo. Realmente. Ellos eran verdaderamente increíbles. Me habría encantado ser argentino por solamente eso, para jugar un partido con ellos”.

Un tacke de Mario Ledesma detiene al 'Cavernícola', el llamativo jugador que era una figura del marketing; Chabal jugó dos mundiales.

Chabal nació en Valence, sur de Francia, el 8 de diciembre de 1977. Su trayectoria profesional acredita pasos por equipos de su país y uno inglés: Bourgoin-Jallieu (1998-2004), el británico Sale Sharks (2004-2009), Racing Metro 92 (2009-2012) y Lyon Olympique (2012-2014). La primera aparición como jugador internacional data del 4 de marzo de 2000 (triunfo como visitante sobre Escocia por 28-16), y la última se registró el 12 de marzo de 2011 (derrota en Italia por 22-21), también en el Seis Naciones. El forward protagonizó 62 partidos en el seleccionado y anotó 6 tries (dos a Italia en el Seis Naciones de 2007, uno a Inglaterra el mismo mismo año, dos a Namibia en el Mundial 2007 y otro a Italia en el Seis Naciones de 2009). Disputó la Copa del Mundo también en Australia en 2003.

Entre los clubes en los que jugó Chabal está Racing Metro 92, de camiseta similar a la de los Pumas; al tercera línea le habría gustado ser argentino para compartir aquella selección albiceleste de 2007.

Después de que Chabal se retirara de su selección, a los 33 años, Francia recuperó las burbujas en su juego. Pero hoy el Cavernícola bien podría integrar el equipo tricolor. Y si no, podría probar suerte en el argentino...