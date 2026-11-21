Con objetivos diversos, Francia y Los Pumas se enfrentan este sábado a las 17.10 (hora argentina) en el Stade de France de París con arbitraje de Hollie Davidson en el encuentro correspondiente a la última fecha de la primera etapa del Nations Championship 2026.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La previa de Francia vs. Los Pumas

Les Bleus llegaron a la última jornada como líderes de la clasificación del Hemisferio Norte, pero Inglaterra vapuleó a los All Blakcks 37 a 12 e Irlanda hizo lo propio sobre Sudáfrica 20 a 17 y quedó tercero con la necesidad de ganarle a la Argentina para terminar en la cima y avanzar a la final ante los Springboks. Además, tiene que conseguir el puntos bonus porque la Rosa le lleva cuatro unidades de ventaja (25 contra 21) y tiene una diferencia de goles de +159 contra +80 y en caso de igualdad en tantos, los ingleses se favorecerán de ello.

Las tablas de posiciones del Hemisferio Norte y Sur del Nations Championship

La selección argentina acumula 11 puntos producto de dos triunfos y tres derrotas y llega el encuentro tras superar a Italia. Se ubica tercera en la tabla de posiciones del Sur y depende de sí misma para no caer al cuarto puesto porque la persigue Australia -visita a Gales- a solo dos unidades. En ese contexto, necesita ganar para competir luego por el quinto lugar del certamen.

El head coach Felipe Contepomi hace ocho cambios en la formación inicial con respecto al choque con la Azzurra. Julián Montoya será el hooker y capitán en lugar de Bautista Bernasconi; Tomás Lavanini y Juan Martín González reemplazan a Pedro Rubiolo y Pablo Matera, respectivamente; Facundo Isa ingresa por Joaquín Moro; Lucio Cinti e Ignacio Mendy entran por Justo Piccardo y Mateo Carreras, respectivamente; y Gerónimo Prisciantelli, por Rodrigo Isgró. Además, a último momento fue descartado Santiago Chocobares por una lesión muscular y su lugar lo ocupa Justo Piccardo.

¡Novedades en el plantel de Los Pumas! 🚨



▶️ Justo Piccardo será titular en lugar de Santiago Chocobares, quién sufrió una lesión muscular.



📌 Mateo Carreras quedó desafectado de la concentración tras su lesión en uno de sus hombros. pic.twitter.com/Kkr6ocHlqn — Los Pumas (@lospumas) November 21, 2026

Formaciones

Francia: Rodrigue Neti, Peato Mauvaka, Spilli Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe. HC: Fabien Galthié. Suplentes: Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton.

Rodrigue Neti, Peato Mauvaka, Spilli Falatea, Florian Verhaeghe, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Charles Ollivon, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Louis Bielle-Biarrey, Yoram Moefana, Kalvin Gourgues, Aaron Grangidier-Nkanang y Théo Attissogbe. Fabien Galthié. Maxime Lamothe, Jefferson Poirot, Régis Montagne, Tyler Duguid, Cameron Woki, Grégory Alldritt, Maxime Lucu y Emilien Gailleton. Los Pumas: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Justo Piccardo, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerónimo Prisciantelli. HC: Felipe Contepomi. Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.

Felipe Contepomi hizo ocho cambios en la formación inicial con respecto al plantel que arrancó vs. Los Pumas Juan Gasparini

El historial entre la Argentina y Francia favorece ampliamente a los europeos con 40 victorias en 56 partidos. Los Pumas ganaron 15 veces y hubo un empate. El último triunfo albiceleste de visitante fue el 22 de noviembre de 2014 18-13 en Stade de France, el mismo escenario del test match de este fin de semana.