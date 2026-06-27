CASI superó a Alumni, cortó la serie de derrotas y retuvo el cuarto puesto en el Top 14 de URBA

La tensión atravesaba la tarde en San Isidro. Los nervios y la ansiedad se palpaban en cada saludo, en cada comentario al pasar. Y si bien no se mira la tabla de posiciones, según las declaraciones –un poco de circunstancia– de los propios jugadores de CASI, el duelo con Alumni no era uno cualquiera. Estaban en juego valiosos puntos. Para el local, tan necesarios como el agua, como el aire. Sucede que tres derrotas consecutivas (40-43 frente a Belgrano, 23-26 en la última pelota ante SIC, y 28-37 a manos de Newman) colocaban a la Academia en una posición incómoda en el Top 14 de URBA. Impensada un mes atrás.

La acumulación de traspiés venía erosionando fuertemente la confianza en San Isidro y crecían las dudas donde antes había solamente certezas. De liderar el campeonato, Atlético pasó a caer en barranca hasta el cuarto lugar, que incluso ya peligraba, porque el adversario, en franca levantada, marchaba quinto a apenas dos unidades y pretendía rebasarlo en la propia Catedral la última fecha de la rueda inicial.

Tomás Phelan anota el primer try de CASI; no llega a evitarlo Bautista Canzani, apertura y capitán de Alumni. Santiago Filipuzzi

El campeonato es largo –quedan trece jornadas de esta etapa–, pero la coyuntura comenzaba a preocupar, por los puntos perdidos y el funcionamiento extraviado. Para las cebras no existía alternativa: ganar era imperativo. “No importaba cómo; había que ganar y se ganó”, expresó Facundo Scaiano, pilar de CASI, una vez consumada la victoria que cortó la serie negativa y llevó algo de calma a los turbados ánimos. “Se nos dio y es una linda manera terminar la primera ronda. Y más, porque vencimos a Alumni, que venía pisándonos los talones”, afirmó el forward.

Con pasajes buenos, sobre todo en la etapa inicial, y repitiendo viejos errores en la segunda, la Academia volvió a sonreír. Sufrió, pero se llevó los puntos: 28-23, señaló la pantalla ubicada en el rincón que da a la cancha de hockey.

Facundo Andreotti tacklea a Juan Patricio Anderson, que retiene el balón; el 28-23 en la Catedral cortó dos series de resultados. Santiago Filipuzzi

Cambió Atlético. Mejoró. Recuperó el line-out, se afirmó en el contacto, obtuvo la pelota en el scrum y pulió bastante el traslado del balón. Ganó consistencia con dos esperados regresos: el del wing Santiago David y el del centro Benjamín Belaga. Al primero lo sacó de las canchas una lesión: “Fueron casi dos años, pero volví y de la mejor manera”, comentó David. Y al segundo lo ausentó un viaje por Europa programado con bastante anticipación: “Estoy muy contento de volver y jugar en nuestra cancha. Lástima cómo se dio, ¿no? Sufriendo, porque siento que hicimos un muy buen partido”, señaló Belaga.

Y ambas figuras coincidieron en que el cruce con Alumni era urgente para el equipo, o casi. “Sí. Era un poco límite, porque veníamos de un par de partidos malos”. El incisivo extremo tuvo esta explicación para el desarrollo: “Corrimos más que ellos en la mayor parte del partido, salvo al final. Por eso se nos vinieron”. Y el incansable inside tackleador agregó: “Nos complicamos solos, con errores no forzados que nos metieron cerca de nuestro in-goal. Pero me quedo con las cosas positivas que hicimos. Hay que poner el foco ahí. Estoy muy contento por el resultado: ganando es mucho más fácil construir”.

Tomás Phelan escapa de un tackle pasado de Rocco Testoni; atrás, Sebastián Fauve e Ignacio Cubilla. Santiago Filipuzzi

También Scaiano analizó el imperioso éxito, en su caso, con euforia. “Hoy fuimos un equipo durante los ochenta minutos, aunque es cierto que tuvimos alguna laguna. Creo que corrimos un montón, los titulares y quienes entraron. Y nos animamos a jugar más”, destacó.

En efecto, CASI se largó a jugar, con mayor precisión que en encuentros anteriores. Este sábado mostró mayor eficiencia en ataque y más orden y paciencia en la defensa. Los tackles y la presión cuando Alumni le rodeaba el in-goal en busca del try de la victoria salvaron al local y aseguraron los porotos, a diferencia de lo que sucedió en la tarde del superclásico, cuando la marca no dio seguridad. Aquella vez, SIC le dobló el brazo en la última jugada; esta vez, Alumni no lo logró.

Abre la pelota Rocco Testoni, medio-scrum de Alumni, y observa Benito Paolucci, el capitán de CASI; el partido fue parejo y cambiante. Santiago Filipuzzi

Estuvo cerca el equipo de Manuel Alberti. Apeló al corazón de todos para arrollar al oponente, pero un par de knock-ons le impidió encandenar un quinto éxito, tras los conseguidos frente a Los Tilos, Atlético del Rosario, Regatas Bella Vista y La Plata. A los 39 minutos, con la Catedral convertida en una caldera, Juan Patricio Anderson desaprovechó una situación inmejorable. Cuando ‘Jarra’ se lanzaba al in-goal se le cayó la pelota. Y acto seguido, a los 40, Tomás Cubilla perdió sobre la línea de meta el control del balón justo al momento de cederlo a Rocco Testoni para que él anotara el try del triunfo.

Compacto de la victoria de CASI

No pudo ser. A Alumni le quedó cerca la victoria pero fuera de las manos, y CASI, con apremio y coraje, acabó festejando. Codo con codo forwards y tres cuartos.

Síntesis de CASI 28 vs. Alumni 23