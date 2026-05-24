CASI tiene fallas en el juego, pero eso demanda una virtud y la Academia la tiene: es eficiente

El fútbol es un ejercicio colectivo que reclama oficio, concentración, solvencia, madurez y equilibrio, y que además requiere de la cuota de talento para desequilibrar. Esta definición de Juvenal, emblemático periodista de El Gráfico, bien puede ser aplicada al rugby y a la actuación del CASI de este sábado. Exponiendo cada una de las cualidades mencionadas, el equipo dirigido por Oscar ‘Junior’ Murgier derrotó por 39-25 a Buenos Aires Cricket & Rugby y en campo ajeno, por más que los papeles lo ubican como local (su cancha estaba suspendida).

Así, el Atlético sigue encadenando victorias y se mantiene alto en la tabla de posiciones, aunque al cabo de la novena fecha bajó un puesto y quedó escolta de Hindú, líder por un punto, ya que el Elefante sumó extra con la goleada a Champagnat (62-26) y el CASI no lo hizo en su éxito sobre el León de Victoria. “Eso no nos inquieta”, advirtió Facundo Scaiano. “Lo único que nos importa es seguir mejorando y pensar sólo en nosotros”, comentó para LA NACION el pilar izquierdo.

Luis Prieto Martínez no llega a evitar un try de Ignacio Torrado, uno de los mejores del partido; CASI jugó como local en la cancha de Buenos Aires Crciket & Rugby, triunfó y se mantiene arriba en el Top 14 de URBA. Rodrigo Nespolo

El CASI mostró oficio. Se plantó firme en defensa para aguantar la furia que Buenos Aires desató en el comienzo del juego, cuando el ímpetu de sus forwards arrasó con todo. Defendió con paciencia y prolijidad, e hizo su parte para frustrar los buenos intentos ofensivos conducidos por los Mateo, Freire y Capalbo (éste dejó la cancha en el entretiempo por una dolencia en un hombro). El resto fue responsabilidad de Biei, de sus errores de manejo e indisciplina.

La concentración marcó diferencias entre uno y otro. Mientras el León la perdía fácilmente en acciones determinantes, la Academia la sostuvo y le sacó réditos. Por el simple hecho de estar metidos en el partido, en varias ocasiones los de camiseta rayada resolvieron situaciones complejas y pasaron de cuidar su in-goal a poner en riesgo el de enfrente. “Nos conectamos bien varias jugadas y nos llevamos el triunfo”, señaló el ala Joaquín Sáenz de Miera, una de las figuras del ganador.

Alejo Novo se dispone a tacklear a Akemeier, que lo prevé y pasa el balón; el fullback salteño, a quien fueron a ver jugar sus padres este sábado, suele ser figura de la Academia. Rodrigo Néspolo

También exhibió solvencia el equipo de San Isidro. Solvencia en el centro Jerónimo Solveyra, que a partir de la prodigiosa pegada y la impredecible toma de decisiones marcó una distancia contra el oponente. Más de una vez sus quirúrgicos derechazos cambiaron el escenario y el CASI pasó de jugar en sus 22 metros a invadir los 22 del contrario. Y la repentización, en ocasiones al borde de desatar un ataque de nervios entre sus simpatizantes, permitió al equipo transformar una maniobra defensiva en un contraataque letal. Como sucedió en el primer tiempo cuando, parado como fullback, Solveyra tomó la pelota y, bajo presión, amagó a patear, luego a dar un pase y, con fintas hacia para acá y hacia allá, burló tackles y terminó habilitando a Ramón Castillo, el electrizante wing que a pura velocidad estuvo a punto de anotar un try.

La madurez y el equilibrio, asimismo, son atributos del Atlético de 2026. No pierde con sencillez los papeles, sabe capear los temporales. Y si bien comete errores y debe mejorar en varios aspectos, no habitúa perder el equilibrio, por más que por momentos sea superado y pierda el control en algunas formaciones. En Victoria prevaleció en el scrum y a partir de eso sacó pelotas de calidad para atacar o directamente logró penales muy cercanos a la meta. Por último, el equipo cuenta con la cuota de talento necesaria para desequilibrar, para romper esquemas, para imponer la sorpresa, y en eso juega un papel preponderante Solveyra, porque es difícil adivinar sus intenciones cuando toma la pelota.

Compacto de la victoria de CASI

Sin brillar, el CASI, hecho y derecho, redondeó una buena actuación. Y ganó con autoridad. En cambio, Biei está en vías de desarrollo. Así lo analizó Pedro del Carril, el tercera línea que volvió tras una ausencia de ocho meses por una lesión. “Éste es mi segundo partido del año”, apuntó quien el sábado pasado había jugado un rato en intermedia y en éste entró en el segundo tiempo de la primera. “Tenemos desconcentraciones, nos hacen tries fáciles y tenemos que corregir eso. Creo que hemos mejorado un poquito respecto a los dos partidos anteriores. No es lo ideal, pero éste es el camino”, resumió luego de la caída contra un equipo que tuvo oficio, concentración, solvencia, madurez, equilibrio y talento para desequilibrar.

Síntesis de CASI 39 vs. Buenos Aires 20