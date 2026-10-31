CASI vs. Hindú, EN VIVO: el minuto a minuto de la segunda semifinal del Top 14 de la URBA
La Academia y el Elefante se enfrentan en San Isidro por el segundo boleto a la definición del Top 14 de la URBA, en la que ya espera Newman, vigente campeón
Akemeier descuenta de penal y CASI se acerca 13-9
Juan Akemeier convierte un penal tras una infracción en ataque de Hindú y reduce la diferencia a cuatro puntos. CASI busca la remontada en la Catedral, mientras el Elefante mantiene la ventaja en la semifinal del Top 14 de la URBA.
¡Comenzó el segundo tiempo en la Catedral!
CASI e Hindú disputan la segunda etapa de la semifinal del Top 14 de la URBA. Hindú gana 13-6 y, por ahora, se queda con el boleto a la final frente a Newman.
¡Final del primer tiempo! Hindú se va al descanso arriba 13-6
Terminó la primera etapa en la Catedral. Hindú se impone por 13-6 ante CASI gracias a un try de Santino Amaya, convertido por Bautista Farisé, que también acertó dos penales. Juan Akemeier anotó los seis puntos de la Academia, que sufrió la amonestación de Juan Bautista Torres Obeid.
CASI no pudo aprovechar la última del primer tiempo y termina abajo por siete puntos el primer tiempo contra Hindú.— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 31, 2026
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🦓 6-13 🐘🇺🇦
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Farisé falla desde lejos y el marcador no cambia
Bautista Farisé no pudo acertar a los postes desde larga distancia. Hindú mantiene la ventaja por 13-6 ante CASI en la Catedral.
¡Akemeier descuenta de penal! CASI se acerca 13-6
Juan Akemeier acertó su segundo penal de la tarde, después de haber fallado un intento desde larga distancia. CASI reduce la diferencia a siete puntos, aunque Hindú continúa al frente en la Catedral.
Akemeier acerca con un penal al CASI.— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 31, 2026
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🦓 6-13 🐘🇺🇦
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¡Try de Hindú! El Elefante se escapa 13-3
Tras una tarjeta amarilla a Juan Bautista Torres Obeid, de CASI, Hindú aprovechó la superioridad numérica y llegó al ingoal con Santino Amaya, su número 6. Bautista Farisé acertó la conversión y amplió la ventaja a 13-3 en la Catedral.
¡Potencia made in Don Torcuato!— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 31, 2026
Nicolás Amaya fue pegado a la formación y apoyó el primer try de la semifinal para Hindú.
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🦓3 -13 🐘🇺🇦
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¡Akemeier falló un penal e Hindú sigue arriba!
Juan Akemeier tuvo la oportunidad de empatar el partido, pero su remate desde larga distancia, casi desde la mitad de la cancha, no encontró los postes. Hindú mantiene la ventaja por 6-3 ante CASI en la Catedral.
¡Otro penal de Farisé! Hindú pasa al frente 6-3
Bautista Farisé convirtió su segundo penal de la tarde, tras una nueva infracción de CASI frente a los postes. Hindú da vuelta el marcador y se impone por 6-3 en la Catedral.
¡FARISE PONE ARRIBA A HINDÚ! 🎯🇺🇦🐘— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 31, 2026
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Partido disputado en la Catedral
CASI e Hindú empatan 3-3 cuando se acerca la mitad del primer tiempo. Ambos equipos consiguieron sus puntos mediante penales, en una semifinal pareja y muy disputada.
Try anulado a CASI
CASI llegó al ingoal de Hindú y parecía conseguir el primer try del partido, pero el árbitro anuló la conquista por una obstrucción previa en el desprendimiento del maul. El marcador sigue 3-3 en la Catedral.
¡Penal de Farisé! Hindú empató 3-3
Tras un tackle alto sobre Ramón Fernández Miranda, apertura de Hindú, el árbitro sancionó falta frente a los postes. Bautista Farisé se encargó de la ejecución penal y acertó para establecer el 3-3 ante CASI en la Catedral.
Bautista Farise igualó la semifinal con un penal para Hindú.— ScrumRugby (@ScrumESPN) October 31, 2026
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¡Penal de Akemeier! CASI se pone 3-0
Juan Akemeier, máximo goleador de la competencia, convirtió un penal y anotó los primeros puntos de la segunda semifinal del Top 14 de la URBA. CASI se adelanta 3-0 ante Hindú en la Catedral.
¡Se juega! CASI e Hindú buscan un lugar en la final
Comenzó la segunda semifinal del Top 14 de la URBA en la Catedral, en San Isidro. CASI e Hindú se enfrentan por el último lugar en la definición del campeonato, donde ya espera Newman.
Un clásico moderno con antecedentes de alto impacto
CASI e Hindú construyeron una intensa rivalidad en las últimas décadas, con varios cruces decisivos. En 2005, la Academia eliminó al Elefante en una semifinal con un try de Pablo Gambarini en la última jugada. Hindú se tomó revancha en 2008 y volvió a imponerse en la final de 2009. Esta temporada se enfrentaron dos veces en Don Torcuato: Hindú ganó el primer duelo por 15-12 y CASI se impuso en el segundo por 29-8.
La formación de CASI para enfrentar a Hindú
Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi dispusieron el siguiente equipo titular: Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Tomás Phelan; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Luis Briatore (capitán) y Joaquín Sáenz de Miera; Ignacio Larrague y Leo Mazzini; Joaquín Domínguez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano.
Los suplentes serán Alejo Lavayén, Eliseo Roger, Benito Paolucci, Ignacio Torrado, Salvador Ochoa, Hugo García, Félix Paolucci y Juan Ignacio Albareda.
Los 15 titulares de Hindú para buscar la final
Santiago Fernández, Gonzalo Amaya y Lucas Camacho eligieron esta formación: Pascal Senillosa; Sebastián Cancelliere, Santino Trivellini, Bautista Farisé y Martín Cancelliere; Ramón Fernández Miranda y Felipe Ezcurra (capitán); Lautaro Bávaro, Nicolás Amaya y Santino Amaya; Elías Banach y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.
Como suplentes estarán Tomás Amher, Lisandro Rodríguez, Lucas Fernández Miranda, Tomás Scallan, Juan Comolli, Ramiro Herrera, Juan Ignacio Martínez Sosa y Facundo Gattas.
Newman espera en la final tras una gran remontada ante Alumni
El vigente campeón se convirtió el viernes en el primer finalista del Top 14 de la URBA al derrotar a Alumni por 25-20 en La Catedral. Newman perdía 20-10 al descanso, pero reaccionó en el segundo tiempo y consiguió la victoria con un try decisivo de Fermín Perkins, convalidado después de una revisión que generó controversia. El conjunto de Benavídez, que terminó primero en la etapa regular con 110 puntos, buscará defender su título el próximo sábado 7 de noviembre, frente al ganador de CASI-Hindú.
¿Cómo llegan CASI e Hindú a la semifinal?
CASI terminó segundo en la etapa regular, con 90 puntos, producto de 20 victorias y seis derrotas en 26 partidos. Hindú finalizó tercero, con 89 unidades, tras conseguir 19 triunfos y sufrir siete caídas. La Academia vuelve a disputar una semifinal después de haber cortado en 2025 una ausencia de 16 años en esta instancia, mientras que el Elefante regresa a los playoffs tras quedar afuera en las últimas dos temporadas.
Bienvenidos a la cobertura de CASI vs. Hindú, por la segunda semifinal del Top 14
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la segunda semifinal del Top 14 de la URBA. Desde las 17.10, CASI e Hindú se enfrentarán en La Catedral, en San Isidro, por el segundo boleto a la final del campeonato. El partido será dirigido por Tomás Bertazza y se transmitirá por ESPN 4 y Disney+. En LA NACION seguiremos minuto a minuto el encuentro.