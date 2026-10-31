CASI vs. Hindú, EN VIVO: el minuto a minuto de la segunda semifinal del Top 14 de la URBA

Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi dispusieron el siguiente equipo titular: Juan Akemeier; Santiago David, Jerónimo Solveyra, Benjamín Belaga y Tomás Phelan; Felipe Hileman y Joaquín Sánchez; Eugenio Sartori, Luis Briatore (capitán) y Joaquín Sáenz de Miera; Ignacio Larrague y Leo Mazzini; Joaquín Domínguez, Juan Bautista Torres Obeid y Facundo Scaiano.

Los suplentes serán Alejo Lavayén, Eliseo Roger, Benito Paolucci, Ignacio Torrado, Salvador Ochoa, Hugo García, Félix Paolucci y Juan Ignacio Albareda.