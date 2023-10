escuchar

Prácticamente los Pumas vienen teniendo todos partidos definitorios. Lamentablemente, perdieron en el primero el derecho a equivocarse, cosa que les puso bastante presión. Hoy clasificados, la presión ha mermado y tienen todo por ganar. Además, el desempeño que tuvieron en el último encuentro fue bastante mejor que en los dos anteriores, lo que deja lugar para la ilusión de que sigan creciendo en el juego.

Es cierto y notorio que los rivales con los que se enfrentó el equipo argentino fueron de una jerarquía menor (sólo del Tier 2 en la zona, exceptuando a Inglaterra), pero logró tres victorias en los cuatro partidos y la ansiada clasificación. De todas maneras, hay que reconocer que el nivel de juego no fue bueno, ni el que se podía esperar. Sobre todo, si tenemos en cuenta el potencial y el gran recambio de calidad que posee el seleccionado. Tal vez lo único rescatable de esta primera etapa del Mundial haya sido los triunfos que propiciaron la clasificación.

Tomás Cubelli, un número 9 de juego tan físico que en defensa parece un noveno forward; su inclusión en la formación titular contra Gales es sorpresiva.

Respecto al partido con Gales, me sorprendió mucho la inclusión de Tomás Cubelli. Tal vez resultaba difícil imaginar su inclusión teniendo en cuenta cómo se venía armando el equipo, cómo venían dándose las cosas y, adicionalmente, que en los encuentros anteriores el recambio de Gonzalo Betranou no fue Tomás sino Lautaro Bazán Vélez. Es cierto que Tomy tiene bastante más experiencia que Gonzalo; es un jugador más físico e imagino que el staff evaluó diferentes aspectos del juego antes de realizar un cambio tan significativo. Seguramente su rugby físico –actúa por momentos como un noveno forward– y las coberturas frente a los kicks –ya sean los rastrones o los sombreritos que puede jugar Gales atrás de la primera línea defensiva argentina– son algunos de los parámetros considerados para tomar la decisión.

La inclusión de Facundo Isa, en cambio, era de esperar. Luego de su gran actuación frente a Chile y ante la lesión de Pablo Matera, era uno de los grandes candidatos a reemplazar al subcapitán argentino. Facundo tiene, tal vez, un perfil de jugador distinto al de Pablo, pero muy necesario hoy para el equipo. A mi entender, hoy los Pumas carecen de un “ball carrier” de sus características, que ponga constantemente la pelota adelante. Además, su inclusión podrá liberar a Juan Martín González para que desempeñe como ala, concentrándose en su movilidad, pudiendo ser el primer apoyo en ataque, ayudando a cubrir la cancha con los backs en defensa, y dejando de lado ciertas responsabilidades específicas del octavo, como manejar la base del scrum.

Facundo Isa suplirá al subcapitán Pablo Matera, que por una lesión se quedó sin Francia 2023; el santiagueño tiene la característica de ser "ball carrier", algo que necesita este seleccionado argentino. Agencia AFP - AFP

Lo que va a perder el seleccionado con la lesión de Matera es, sobre todo, liderazgo. Pablo es un jugador muy experimentado, sin dudas; un referente para todo el plantel, y una voz muy importante en los momentos clave. A pesar de que no consiguió mostrar toda su jerarquía en este mundial, es una baja importantísima. Sin embargo, creo que los Pumas poseen, quizás como nunca en su historia, un recambio de muchísima calidad. Éste permitirá a otros jugadores tener su oportunidad y mostrar si están como para ser protagonistas en partidos de este calibre. Es un hermoso desafío el que tienen por delante...

En la última columna comparé a Gales con Inglaterra, debido a que creo que, en general, los equipos anglosajones suelen parecerse en algunos aspectos. Por ejemplo: al igual que la inglesa, la defensa galesa es bastante organizada y procura subir rápidamente para cortar espacios, tiempo y circuitos exteriores de sus adversarios. Desde la llegada del entrenador Warren Gatland ha tenido un notorio progreso en este aspecto y, por momentos, es muy difícil jugarle a Gales. También, como Inglaterra, tiende a salir de su campo usando del pie, tomándose su tiempo, de forma ordenada y claramente planificada, planteando una disputa aérea, e intentando recuperar la pelota con cargas claras y específicas...

Dan Biggar, el cerebral y temperamental apertura de un Gales que desempeñará un juego muy estratégico, con patadas para salir de su campo y bombas al aire para cargar. Jan Kruger - Getty Images Europe

Luego del partido inicial –lamentablemente no jugamos correctamente contra los ingleses– vimos una interesante mejora en la cobertura de las carreras por parte de los forwards argentinos, para evitar que los contrarios lleguen cómodos a generarles disputas a los encargados de recibir ese tipo de pelotas. ¡Debemos repetir eso este sábado!

Para el partido anuncian una posible lluvia. Habría que ver en favor de quién jugaría ese clima. Es cierto que los galeses están bastante acostumbrados a actuar en esa condición. Pero prefiero imaginar que sería una gran oportunidad para el equipo y el pack argentinos. Creo en el gran potencial de nuestros forwards y no me caben dudas de que es bastante más experimentado, técnico y fuerte que el galés. Entonces, tomaría un entorno lluvioso como una ventaja para nuestros Pumas.

El entrenador Warren Gatland mejoró notoriamente a un Gales al que pocos consideraban candidato importante para la Copa del Mundo; la defensa del Dragón progresó bajo la planificación del neozelandés. Adam Pretty - World Rugby - World Rugby

Una linda manera de jugarle a Gales sería someterlo con los forwards. Los galeses no están acostumbrados a afrontar un rugby tan físico y cerrado como el que pueden proponerles los Pumas. Ya contra Japón los argentinos mostraron que pueden dominar y avanzar muchos metros utilizando su maul y siendo frontales con el juego agrupado. Creo que ése es un factor como para seguir aprovechando contra el equipo del Dragón; en caso de seguir en ese camino se puede llegar a causarle bastante daño.

El mismo día se va a jugar Irlanda vs. Nueva Zelanda. ¡Tremendo! Va a ser un partidazo: el número 1 del ranking, invicto en 17 partidos, contra nada menos que los All Blacks, que a pesar de que no están tan afilados como los últimos mundiales, siempre son de temer. A los AB’s nunca podemos darlos por muertos, así que va a ser un encuentro espectacular. Además, recordemos que al último choque entre estos dos equipos lo ganó Irlanda. Escuché declaraciones de ciertos jugadores neozelandeses en las que decían que tenían eso en la cabeza y no querían que se repitiera. Me parece que fue un lindo desafío que lanzaron hacia los irlandeses, que, por su parte, suelen ser muy orgullosos... Es un partido que promete mucho. ¡El ambiente va a ser una fiesta! Seguramente el Stade de France estará repleto de irlandeses, y todos conocemos la reputación que tienen: la de hacer una fiesta de este tipo de partidos.

La esperanza de un país: Antoine Dupont jugará desde el comienzo en Francia vs. Sudáfrica, uno de los dos partidazos de los cuartos de final del Mundial. David Rogers - Getty Images Europe

Y el domingo, ¡otro partidazo! Antoine Dupont será de la partida frente a Sudáfrica. Estuve leyendo varios medios franceses en los que parecía un asunto de Estado la presencia de Dupont en este cuarto de final. Toda Francia estaba movilizada para que Dupont jugara este partido. Por otro lado, ni bien me enteré de su lesión, no me cabían dudas de que siendo tan importante para el equipo y fanático como lo es, Dupont iba a hacer todo lo posible para volver rápidamente y jugar como fuera. Sin dudas, anímicamente será muy importante para Francia, no sólo por lo que aporta en la cancha, sino también por lo que transmite y genera en sus compañeros.