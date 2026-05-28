Copa Libertadores: los cuatro equipos argentinos que se clasificaron a los octavos de final, a la espera de Boca
Se completa la etapa de grupos, con excelentes actuaciones de los conjuntos de nuestro país
- 4 minutos de lectura'
Esta semana se completa la etapa de grupos de la Copa Libertadores, torneo que cuenta con la participación de seis argentinos: Boca, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense y Rosario Central.
Vale recordar que, desde esta temporada, la Conmebol dispuso algunos cambios reglamentarios: en la fase de grupos, el desempate entre dos o más equipos prioriza los enfrentamientos directos -lo que se conoce como desempate olímpico- en lugar de la diferencia de gol, que pasa a tener relevancia en caso de paridad en puntos.
Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, mientras que los terceros se clasifican a los Playoffs de la Sudamericana. Para el sorteo de los octavos -se realizará el viernes 29 de mayo, al mediodía, en Asunción-, se generan dos tablas, con los ocho primeros reubicados del 1 al 8, y los segundos, del 9 al 16; en cada serie, el equipo con la menor numeración definirá como local.
A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 28 de noviembre próximo en el estadio Centenario, en Montevideo.
Así está la situación de cada uno de los equipos argentinos:
- Estudiantes: llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón.
- Independiente Rivadavia: se clasificó a los octavos de final con una campaña formidable y con dos fechas de antelación. En la última fecha superó por 3-1 a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra -la Conmebol cambió la sede del encuentro por la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia-, y terminó al tope de su grupo con 16 puntos. Entre los primeros, sólo lo superó Flamengo por diferencia de gol.
- Boca: en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana.
- Platense: llegaba complicado a la última fecha, obligado a conseguir un resultado positivo ante San Pablo frente a Corinthians, ya clasificado como líder del Grupo E. ¿Cómo lo resolvió? Con otro triunfo histórico -ya le había ganado a Peñarol en Montevideo-, por 2-0. Así, terminó segundo, detrás del Timão y por delante de Santa Fe de Colombia. Una campaña inolvidable del Calamar en su temporada de estreno copero.
- Lanús: el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.
- Rosario Central: el Canalla, con 13 puntos en el bolsillo, llegaba como líder del grupo H a la última fecha. Pero, en el partido contra Independiente del Valle, perdió por 1-0 con un penal anotado por Sornoza. Ese fue el único gol que recibió en los seis partidos, y alcanzó para dejarlo segundo, ya que los de Quito quedaron mejor posicionados por el desempate olímpico (0-0 y 1-0).
La derrota de Central
Los clasificados a los octavos de final
Primeros
- Flamengo (Brasil)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Independiente Rivadavia
- Corinthians (Brasil)
- Liga de Quito (Ecuador)
- Independiente del Valle (Ecuador)
- Cerro Porteño (Paraguay)
Segundos
- Estudiantes
- Deportes Tolima (Colombia)
- Fluminense
- Platense
- Mirassol (Brasil)
- Rosario Central
Clasificados a los playoffs
- Independiente Medellín (Colombia)
- Nacional (Uruguay)
- Bolívar (Bolivia)
- Santa Fe (Colombia)
- Lanús
- Universidad Central (Venezuela)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Copa Libertadores
El ídolo enmascarado. "Mi lugar en el mundo": a los 38 años, el Toro argentino arrasa en Chile y va a la caza de la Bombonera
Fue 2-0 en Brasil. Platense sorprendió a Corinthians y se clasificó a los octavos de la Libertadores
Blooper y tumultos. Central perdió por primera vez en la Copa Libertadores y recibió el primer gol: se clasificó segundo
- 1
Lionel Messi no tendrá la preparación ideal para el Mundial 2026: cómo cambiará su puesta a punto después de la lesión
- 2
Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Argelia, Austria y Jordania, por el Mundial 2026
- 3
Scaloni prepara una lista ampliada de la selección argentina para los amistosos previos al Mundial: a quiénes convocará
- 4
Boca Juniors vs. Universidad Católica, por la Copa Libertadores 2026: día, horario, TV y cómo ver online