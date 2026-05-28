Copa Libertadores: los cuatro equipos argentinos que se clasificaron a los octavos de final, a la espera de Boca

Esta semana se completa la etapa de grupos de la Copa Libertadores, torneo que cuenta con la participación de seis argentinos: Boca, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense y Rosario Central.

Vale recordar que, desde esta temporada, la Conmebol dispuso algunos cambios reglamentarios: en la fase de grupos, el desempate entre dos o más equipos prioriza los enfrentamientos directos -lo que se conoce como desempate olímpico- en lugar de la diferencia de gol, que pasa a tener relevancia en caso de paridad en puntos.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final, mientras que los terceros se clasifican a los Playoffs de la Sudamericana. Para el sorteo de los octavos -se realizará el viernes 29 de mayo, al mediodía, en Asunción-, se generan dos tablas, con los ocho primeros reubicados del 1 al 8, y los segundos, del 9 al 16; en cada serie, el equipo con la menor numeración definirá como local.

A diferencia de la etapa de grupos, en las llaves eliminatorias ya pueden enfrentarse equipos del mismo país, o que hayan compartido grupo. No hay alargues en las duelos de octavos, cuartos y semifinales, y sólo se prevé un hipotético tiempo suplementario de 30 minutos antes de los penales en la gran final a partido único, que se jugará el 28 de noviembre próximo en el estadio Centenario, en Montevideo.

Así está la situación de cada uno de los equipos argentinos:

Estudiantes: llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón.

llegaba tercero a la última fecha del grupo A, obligado a ganarle sí o sí a Independiente Medellín para avanzar a los octavos de final. Lo consiguió de manera épica, con un cabezazo de Mikel Amondarain en tiempo de descuento. Con ese 1-0, el Pincha terminó segundo, detrás de Flamengo, el defensor del título y cómodamente clasificado en el primer escalón. Independiente Rivadavia: se clasificó a los octavos de final con una campaña formidable y con dos fechas de antelación. En la última fecha superó por 3-1 a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra -la Conmebol cambió la sede del encuentro por la crisis social e institucional que atraviesa Bolivia-, y terminó al tope de su grupo con 16 puntos. Entre los primeros, sólo lo superó Flamengo por diferencia de gol.

Boca: en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana.

en medio de una campaña irregular, el Xeneize está tercero en el grupo D, con 7 puntos. El jueves por la noche recibirá a Universidad Católica (10), con la obligación de ganar: si lo consigue, igualará a los chilenos en el puntaje, pero los superarán por el sistema de desempate olímpico. Incluso, hasta podría llegar a terminar primero, si Cruzeiro no vence al Barcelona ecuatoriano. Como contrapartida, un empate o una derrota lo mandará a los playoffs de la Copa Sudamericana. Platense: llegaba complicado a la última fecha, obligado a conseguir un resultado positivo ante San Pablo frente a Corinthians, ya clasificado como líder del Grupo E. ¿Cómo lo resolvió? Con otro triunfo histórico -ya le había ganado a Peñarol en Montevideo-, por 2-0. Así, terminó segundo, detrás del Timão y por delante de Santa Fe de Colombia. Una campaña inolvidable del Calamar en su temporada de estreno copero.

Franco Zapiola celebra uno de sus goles en San Pablo para el histórico éxito del Calamar (AP Photo/Andre Penner) Andre Penner - AP

Lanús: el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino.

el campeón vigente de la Copa Sudamericana regresará a ese certamen. La suerte del Granate ya había quedado sellada en la quinta fecha, con la derrota en Ecuador ante Liga de Quito (0-2). El triunfo por 1-0 sobre Mirassol, en la última jornada, con gol de Agustín Medina, sólo sirvió para decorar una campaña por debajo de lo esperado para los dirigidos por Mauricio Pellegrino. Rosario Central: el Canalla, con 13 puntos en el bolsillo, llegaba como líder del grupo H a la última fecha. Pero, en el partido contra Independiente del Valle, perdió por 1-0 con un penal anotado por Sornoza. Ese fue el único gol que recibió en los seis partidos, y alcanzó para dejarlo segundo, ya que los de Quito quedaron mejor posicionados por el desempate olímpico (0-0 y 1-0).

La derrota de Central

Los clasificados a los octavos de final

Primeros

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Independiente Rivadavia

Corinthians (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Cerro Porteño (Paraguay)

Segundos

Estudiantes

Deportes Tolima (Colombia)

Fluminense

Platense

Mirassol (Brasil)

Rosario Central

Clasificados a los playoffs