Así quedó la tabla de posiciones de la etapa final del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas 7s

Los Pumas 7s lograron un valioso segundo puesto en el Seven de Hong Kong al caer este domingo en la final ante Sudáfrica 35 a 7 en el Kai Tak Sports Park y se ubican entre los líderes de la tabla de posiciones del SVNS World Championship del Circuito Mundial de Seven 2025-2026.

El conjunto nacional disputó su primera definición en la temporada en curso en la misma ciudad donde consiguió su último título, en 2025. En la primera etapa conformó el Grupo A y venció a España 38 a 14 y a 40 a 19. En la tercera jornada no pudo con los sudafricanos 38 a 0. En cuartos su víctima fue Fiji 24 a 17 mientras que en las semifinales le volvió a ganar a los españoles 19 a 12.

El plantel de la albiceleste, con Santiago Gómez Cora de head coach, lo conformaron Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Para la etapa final del Circuito Mundial de Seven, la clasificación se reinició en relación a cómo se ubicaron en la primera instancia y el campeón será el que más puntos sume al término de los tres torneos. Además, los últimos cuatro de la general descenderán a la segunda división.

Marcos Moneta, una de las figuras que tienen los Pumas Seven Prensa UAR

Con el segundo lugar, la albiceleste cosechó 18 unidades y se ubica por detrás de Sudáfrica, líder con 20. Tercero está España con 16 y cuarto, Nueva Zelanda con 14. Fiji tiene 12 tantos y Australia, 10.

Fixture, resultados de los Pumas 7s y tabla de posiciones del SVNS World Championship

Seven de Hong Kong - 2°

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones de la etapa final del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el segundo lugar

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputaron seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada, y fueron la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se vieron las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

Ahora hay otras tres etapas finales denominadas SVNS World Championship, a las cuales se sumaron los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, que fueron Uruguay, Alemania, Estados Unidos y Kenia. Primero se jugó en Hong Kong y el torneo seguirá en Valladolid (España) y en Bordeaux (Francia). El campeón se dará a conocer, justamente, al término del último fin de semana de actividad.

Los Pumas derrotaron a España en Hong Kong en dos oportunidades, en su debut y en semifinales Zach Franzen - Prensa UAR

Todas las medallas de los Pumas en el Circuito Mundial

Oro (12) : Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025.

: Los Ángeles 2004, San Diego 2009, Vancouver 2022, Hamilton 2023, Vancouver 2023, Londres 2023, Ciudad del Cabo 2023, Perth 2024, Vancouver 2024, Perth 2025, Vancouver 2025 y Hong Kong 2025. Plata (19) : Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026.

: Santiago de Chile y Singapur 2002; Cardiff 2003, Hong Kong y Singapur 2004; Wellington y Los Ángeles 2005; George 2006, Ciudad del Cabo 2016, Ciudad del Cabo y Las Vegas 2018; Málaga 2022, Sídney 2023, Singapur 2023, Toulouse 2023, Dubái 2024 y Madrid 2024; Ciudad del Cabo 2025; y Hong Kong 2026. Bronce (24): París 2000, Durban 2001, Mar del Plata 2002, Dubai y Londres 2004; George y Londres 2005; Singapur 2006, Edimburgo 2007, George y Londres 2008; George, Wellington y Adelaida 2009; George, Adelaida y Londres 2010; Sydney 2018, Dubai I y II 2021; Sevilla 2022; Dubai 2024; Singapur 2025; y Nueva York 2026.

Todas las finales de los Pumas 7s en el Circuito Mundial

Desde la creación del circuito mundial, el seleccionado argentino llegó al encuentro decisivo en 31 oportunidades y en 12 obtuvo la victoria.

05/01/2002 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Santiago (Chile).

21/04/2002 - Argentina 17 vs. Nueva Zelanda 21 - Seven de Singapur.

1/06/2003 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 35 - Seven de Cardiff (Escocia).

04/04/2004 - Argentina 19 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Singapur.

15/02/2004 - Argentina 21 vs. Nueva Zelanda 12 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

28/03/2004 - Argentina 12 vs. Inglaterra 22 - Seven de Hong Kong.

05/02/2005 - Argentina 7 vs. Nueva Zelanda 31 - Seven de Wellington (Nueva Zelanda).

13/02/2005 - Argentina 5 vs. Nueva Zelanda 34 - Seven de Los Angeles (Estados Unidos).

10/12/2005 - Argentina 19 vs. Fiji 21 - Seven de George (Sudáfrica).

15/02/2009 - Argentina 19 vs. Inglaterra 14 - Seven de San Diego (Estados Unidos).

13/12/2015 - Argentina 14 vs. Sudáfrica 29 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

10/12/2017 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 38 - Seven de Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

04/03/2018 - Argentina 0 vs. Estados Unidos 28 - Seven de Las Vegas (Estados Unidos).

23/01/2022 - Argentina 17 vs. Sudáfrica 24 - Seven de Málaga (España).

17/04/2022 - Argentina 29 vs. Fiji 10 - Seven de Vancouver (Canadá).

22/01/2023 - Argentina 14 vs. Nueva Zelanda 10 - Seven de Hamilton (Nueva Zelanda).

29/01/2023 - Argentina 12 vs. Nueva Zelanda 22 - Seven de Los Ángeles (Estados Unidos).

05/03/2023 - Argentina 33 vs. Francia 21 - Seven de Vancouver (Canadá).

09/04/2023 - Argentina 17-19 Nueva Zelanda - Seven de Singapur.

14/05/2023 - Argentina 19-24 Nueva Zelanda - Seven de Toulouse (Francia).

21/05/2023 - Argentina 35-14 Fiji - Seven de Londres (Inglaterra).

03/12/2023 - Argentina 7-12 Sudáfrica - Seven de Dubái.

10/12/2023 - Argentina 45-12 Australia - Seven de Ciudad del Cabo.

28/1/2024 - Argentina 30-5 Australia - Seven de Perth.

25/2/2024 - Argentina 36-12 Nueva Zelanda - Seven de Vancouver.

2/6/2024 - Argentina 5-19 Francia - Gran Final de Madrid.

26/1/2025 - Argentina 41-5 Australia - Seven de Perth.

23/2/2025 - Argentina 19-12 Sudáfrica - Seven de Vancouver.

30/3/2025 - Argentina 12-10 Francia - Seven de Honk Kong.

08/12/2025 - Argentina 19-21 Sudáfrica - Seven de Ciudad del Cabo.

19/04/2026 - Argentina 7-35 Sudáfrica - Seven de Hong Kong.

*Con información de la Unión Argentina de Rugby (UAR).