Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el GP de Mónaco

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llegará con el próximo Gran Premio, el de Mónaco, a su primer tercio, aunque se desarrollaron cinco de las siete carreras previstas porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente.

La octava fecha del certamen que domina el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) con cuatro victorias en cinco pruebas será en el tradicional circuito callejero de Montecarlo el primer fin de semana de junio, es decir entre el viernes 5 y domingo 7.

Lando Norris ganó la última carrera en Mónaco, la de 2025 CHRISTOPHE SIMON - AFP

Últimos cinco ganadores del GP de Mónaco

2025: Lando Norris (McLaren).

2024: Charles Leclerc (Ferrari).

2023: Max Verstappen (Red Bull Racing).

2022: Sergio Pérez (Red Bull Racing).

2021: Max Verstappen (Red Bull Racing).

Antonelli lidera la tabla de posiciones de pilotos por sobre su compañero George Russell. El italiano tiene 131 puntos en la general y le lleva 43 al británico. Tercero figura el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) con 75 unidades, tres más que su compañero Lewis Hamilton. Los McLaren Lando Norris y Oscar Piastri siguen en la general y Max Verstappen (Red Bull) está séptimo con apenas 43 tantos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se ubicó sexto en el GP de Canadá en Montreal el fin de semana pasado y logró su mejor actuación en la F1 porque superó el séptimo lugar que había logrado en Miami. Así, sumó ocho puntos y tiene 15 en total, por lo que se ubica undécimo en la tabla de posiciones de pilotos.

Con sus tantos y los 20 que acumula Pierre Gasly, la escudería francesa tiene 35 en la tabla de constructores y está en el quinto lugar. El puntero es Mercedes con 219 gracias a las grandes producciones de Antonelli y Russell.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

El Gran Premio de Mónaco en Montecarlo será el primero de los nueve seguidos que se realizarán en Europa en lo que viene del calendario. Después de pasar por el tradicional circuito del Principado, habrá GPs en Barcelona y Austria en junio; Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

A fines de septiembre, la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá una prueba en Singapur y, luego, otra en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias serán en fines de semana consecutivos y se decidirá el campeón, si es que el certamen no se resuelve de antemano. El sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.