El Mundial de rugby Francia 2023 comenzará este viernes con la etapa de grupos. La instancia inicial consta de 40 partidos que se programaron para desarrollarse entre el 8 de septiembre y 8 de octubre. En ese mes los 20 seleccionados jugarán cuatro partidos cada uno en sus respetivas zonas con el objetivo de lograr el primer o segundo puesto que les posibilite avanzar a cuartos de final.

El duelo inaugural, que tendrá lugar luego de la ceremonia de apertura, será entre el local y los All Blacks en el Stade de France ubicado en la comuna Saint-Denis en las afueras de París, una de las nueve sedes de la Copa del Mundo, y corresponderá a la primera fecha del grupo A. En el último día de actividad de la primera fase, en tanto, se desarrollarán tres cotejos: Tonga vs. Rumania en Lille; Fiji vs. Portugal en Toulouse; y los Pumas vs. Japón en Nantes.

El Stade de France, en Saint-Denis, es la sede del partido inaugural y de la final del Mundial de rugby 2023 World Rugby

Entre medio habrá cruces muy interesantes. En la zona B Sudáfrica enfrentará a Irlanda y Escocia y en la última fecha los países británicos definirán quién clasifica a la próxima etapa. En la C sobresale Gales vs. Australia mientras que en la D el choque entre los Pumas e Inglaterra del próximo sábado se roba la atención del público albiceleste.

La cita ecuménica de rugby es el tercer evento deportivo más importante del planeta por detrás del de fútbol y los Juegos Olímpicos por audiencia global, asistencia a los estadios, flujo turístico y los millones de dólares que circulan alrededor. Es, a la vez, el que más se extiende en el tiempo porque abarca casi dos meses de un año a raíz del lapso de recuperación que necesitan los seleccionados entre un partido y otro. Francia 2023 no es la excepción y los 48 partidos -luego de la primera etapa habrá seis cotejos de eliminación directa más el duelo por el tercero puesto y la final- se programaron dentro de un lapso de 50 días.

Fixture de la etapa de grupos del Mundial 2023

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Grupo A

Fecha 1

Francia vs. Nueva Zelanda - Viernes 8 de septiembre a las 16.15 en Saint-Denis.

Italia vs. Namibia - Sábado 9 de septiembre a las 8 en Saint-Étienne.

Fecha 2

Francia vs. Uruguay - Jueves 14 de septiembre a las 16 en Lille.

Nueva Zelanda vs. Namibia - Viernes 15 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Fecha 3

Italia vs. Uruguay - Miércoles 20 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Francia vs. Namibia - Jueves 21 de septiembre a las 16 en Marsella.

Fecha 4

Uruguay vs. Namibia - Miércoles 27 de septiembre a las 12.45 en Lyon.

Nueva Zelanda vs. Italia - Viernes 29 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 5

Nueva Zelanda vs. Uruguay - Jueves 5 de octubre a las 16 en Lyon.

Francia vs. Italia - Viernes 6 de octubre a las 16 en Lyon.

Grupo B

Fecha 1

Irlanda vs. Rumania - Sábado 9 de septiembre a las 10.30 en Bordeaux.

Sudáfrica vs. Escocia - Domingo 10 de septiembre a las 12.45 en Marsella.

Fecha 2

Irlanda vs. Tonga - Sábado 16 de septiembre a las 16 en Nantes.

Sudáfrica vs. Rumania - Domingo 17 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Fecha 3

Sudáfrica vs. Irlanda - Sábado 23 de septiembre a las 16 en Saint-Denis.

Escocia vs. Tonga - Domingo 24 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Fecha 4

Escocia vs. Rumania - Sábado 30 de septiembre a las 16 en Lille.

Sudáfrica vs. Tonga - Domingo 1 de octubre a las 16 en Marsella.

Fecha 5

Irlanda vs. Escocia - Sábado 7 de octubre a las 16 en Saint-Denis.

Tonga vs. Rumania - Domingo 8 de octubre a las 12.45 en Lille.

Irlanda y Escocia protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la primera etapa Jane Barlow - PA

Grupo C

Fecha 1

Australia vs. Georgia - Sábado 9 de septiembre a las 13 en Saint-Denis.

Gales vs. Fiji - Domingo 10 de septiembre a las 16 en Bordeaux.

Fecha 2

Gales vs. Portugal - Sábado 16 de septiembre a las 12.45 en Niza.

Australia vs. Fiji - Domingo 17 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 3

Georgia vs. Portugal - Sábado 23 de septiembre a las 9 en Toulouse.

Gales vs. Australia - Domingo 24 de septiembre a las 16 en Lyon.

Fecha 4

Fiji vs. Georgia - Sábado 30 de septiembre a las 12.45 en Bordeaux.

Australia vs. Portugal - Domingo 1 de octubre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Fecha 5

Gales vs. Georgia - Sábado 7 de octubre a las 10 en Nantes.

Fiji vs. Portugal - Domingo 8 de octubre a las 16 en Toulouse.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra vs. Argentina - Sábado 9 de septiembre a las 16 en Marsella.

Japón vs. Chile - Domingo 10 de septiembre a las 8 en Toulouse.

Fecha 2

Samoa vs. Chile - Sábado 16 de septiembre a las 10 en Bordeaux.

Inglaterra vs. Japón - Domingo 17 de septiembre a las 16 en Niza.

Fecha 3

Argentina vs. Samoa - Viernes 22 de septiembre a las 12.45 en Saint-Étienne.

Inglaterra vs. Chile - Sábado 23 de septiembre a las 12.45 en Lille.

Fecha 4

Japón vs. Samoa - Jueves 28 de septiembre a las 16 en Toulouse.

Argentina vs. Chile - Sábado 30 de septiembre a las 10 en Nantes.

Fecha 5

Inglaterra vs. Samoa - Sábado 7 de octubre a las 12.45 en Lille.

Japón vs. Argentina - Domingo 8 de octubre a las 8 en Nantes.