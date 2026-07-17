Los Pumas vs. Inglaterra, por el Nations Championship 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Las selecciones de la Argentina e Inglaterra se volverán a enfrentar, pero esta vez no será por el Mundial de fútbol 2026 sino por el Nations Championship de rugby, el nuevo torneo internacional que reúne a las 12 selecciones más importantes del planeta.

El partido correspondiente a la tercera fecha disputará el próximo sábado 18 de julio a las 16.10 (hora argentina) en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.

Santiago Carreras volverá a ser el fullback de los Pumas Marcelo Aguilar - LA NACION

La selección argentina marcha tercera en la tabla de posiciones del Hemisferio Sur con seis puntos producto de un triunfo y una caída, por detrás de Sudáfrica y Nueva Zelanda. En su debut, perdió con Córdoba con Escocia 47 a 38 y una semana después, el sábado pasado, doblegó a Gales 35 a 21 en San Juan.

De cara el compromiso venidero, el head coach Felipe Contepomi hace dos modificaciones en la alineación inicial con respecto a la que comenzó vs. los galeses: Mayco Vivas por Boris Wenger y Matías Moroni por Lucio Cinti. Es así que comenzarán Vivas, el capitán Julián Montoya, Tomás Rapetti, Guido Petti, Matías Alemanno, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Justo Piccardo, Moroni, Bautista Delguy y Santiago Carreras. Esperarán en el banco de suplentes Ignacio Ruiz, Wenger, Pedro Delgado, Efraín Elías, Pablo Matera, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz y Cinti.

Juegan 23, alienta un país. 🇦🇷



¡Todos juntos el sábado! 🏉



🏉 Nations Championship

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📅 18 de julio

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades

🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/ycXawx3CVl — Los Pumas (@lospumas) July 16, 2026

La Rosa, por su parte, también perdió en su debut vs. Sudáfrica 45 a 21 y, luego, le ganó a Fiji 73 a 8. El equipo que concentró en la Ciudad de Buenos Aires y se alojó a metros de Obelisco, donde vivió en carne propia los festejos de los hinchas argentinos por el triunfo de la selección de fútbol sobre su par inglés.

Al igual que los Pumas, Inglaterra también anunció su formación inicial con Ellis Genge, el capitán Jamie George, Joe Heyes, Alex Coles, George Martin, Ollie Chessum, Guy Pepper, Ben Earl, Jack van Poortvliet, Fin Smith, Immanuel Feyi-Waboso, Seb Atkinson, Henry Slade, Tommy Freeman y Marcus Smith. Serán relevos Luke Cowan-Dickie, Emmanuel Iyogun, Asher Opoku-Fordjour, Tom Curry, Henry Pollock, Ben Spencer, Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori.

Inglaterra acumula un triunfo y una derrota en el Nation Championship Naomi Baker - RFU - The RFU Collection

Ambos equipos se enfrentaron por última vez en noviembre pasado en Twickenham, donde prevaleció el combinado inglés 27 a 23 en un juego vibrante. El historial tiene 31 partidos con apenas cinco victorias albicelestes, 24 de la Rosa y dos empates.

Específicamente en Santiago del Estero, los Pumas jugaron dos veces y ganaron: en 2022 superaron a Escocia 34 a 31 y en 2024 a Sudáfrica 29 a 28.

El nuevo Nations Championship promedia su desarrollo y la presentación de la Argentina en el norte del país significará la despedida del equipo como local porque posteriormente jugará tres fechas como visitante: frente a Irlanda, Italia y Francia. En caso de avanzar a la definición, tendrá lugar el estadio de Twickenham, en Londres.

Fixture, resultados y tabla de posiciones de los Pumas en el Nations Championship

Los Pumas 38-47 Escocia.

Los Pumas 35-21 Gales.

Los Pumas vs. Inglaterra – Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero.

– Sábado 18 de julio a las 16 en Santiago del Estero. Irlanda vs. Los Pumas – Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín.

– Viernes 6 de noviembre a las 17:10 en Dublín. Italia vs. Los Pumas – Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova.

– Sábado 14 de noviembre a las 8:40 en Génova. Francia vs. Los Pumas – Sábado 21 de noviembre a las 17:10 en París.

Las tablas de posiciones de los hemisferios Norte y Sur, con los Pumas

El Nations Championship fue creado por las uniones del Seis Naciones y Sanzaar y se celebra cada dos años, en los pares, para no interferir con el Mundial ni con la gira de los Lions. La Argentina es una de las representantes del Hemisferio Sur junto a Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica. Del Norte, en tanto, están Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia. Fiji y Japón participan como invitados.

Cada equipo disputa seis partidos en la primera etapa, todos contra rivales del Hemisferio opuesto. Tres son de local y otros tres, de visitante. Al concluir la instancia, los líderes de cada región jugarán por el título en un “evento sin precedentes en el rugby internacional”, tal fue anunciado por la Unión Argentina de Rugby (UAR), en el estadio de Twickenham en Londres con tres días consecutivos de dos partidos diarios.