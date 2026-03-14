Francia, campeón del Seis Naciones por un penal de último segundo contra Inglaterra
Una larga patada de Thomas Ramos cambió una decepción enorme por la gloria de conquistar el certamen contra su máximo adversario
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Fue infartante. Doce tries, 94 puntos, siete cambios de liderazgo. El último, por un penal de Thomas Ramos con el tiempo cumplido que decretó la victoria y el título de campeón del Seis Naciones para Francia.
El éxito por 48-46 contra el combativo Inglaterra en Saint-Denis le dio a Francia el bicampeonato y acalló los festejos que ya se anticipaban en Dublín, luego de que más temprano Irlanda venciera a Escocia para quedar puntero mientras esperaba un triunfo de los ingleses como visitantes.
Ramos se vistió de héroe en la última acción, pero es el joven wing Louis Bielle-Biarrey (22 años) aquél a quien los 80.000 franceses que poblaron el Stade de France deben rendir pleitesía, luego de que anotara cuatro tries.
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