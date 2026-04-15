Son esposas y se enfrentaron por primera vez en un partido de rugby del Seis Naciones: su historia de amor

Claudia Moloney-MacDonald, nacida en Inglaterra, y Cliodhna Moloney-MacDonald, en Irlanda, son pareja -más bien esposas ya-, y compañeras de equipo en el club inglés de rugby Exeter Chiefs. La curiosidad se dio durante el último fin de semana cuando se convirtieron en rivales por primera vez, cada una para su selección, en el torneo de Seis Naciones, con la victoria de las Red Roses por 33-12. En un partido que contó con 77 mil espectadores, Claudia se coronó como ganadora, aunque la historia de vida de ambas trascendió en las redes sociales.

A pesar de la rivalidad entre selecciones, Claudia y Cliodhna sonrieron tras disputar el encuentro que tuvo como ganador a Inglaterra

Claudia y Cliodhna se conocieron en el año 2018 en un viaje de pretemporada a Francia con el Wasps Rugby Football Club. Por ese entonces, el trato era cordial y respetuoso, sin pensar siquiera en la posibilidad de un acercamiento amoroso. Con el paso de los días, las charlas comenzaron a fluir y lo que parecía un mero trato entre colegas, se convirtió en algo más cuando, de manera intempestiva, se canceló el vuelo de retorno a Inglaterra.

Fue ahí donde el club distribuyó a las jugadoras en diferentes vuelos y Claudia y Cliodhna quedaron seleccionadas en el mismo. Desde ese momento, se comenzó a gestar un matrimonio que se formalizaría en el año 2025.

Claudia y Cliodhna comparten plantel en el club Exeter

“​​No hay palabras para describirlo. Fue un día mágico y perfecto con nuestra hermosa familia y amigos. ¡Todavía no puedo creerlo!“, expresó Claudia sobre una celebración que se dio en el salón del restaurante Kyma Beach de Grecia.

La pareja se conoció jugando al rugby y se casó en 2025

Las fotos de aquel 14 de mayo de 2025 muestran a la pareja en un estado de felicidad absoluta, bailando y compartiendo momentos junto a sus seres queridos y amigos. “Las palabras no le hacen justicia. Este fue el día más perfectamente mágico con nuestra hermosa familia y amigos”, expresó la nacida en Inglaterra.

El video del casamiento entre Cliodhna y Claudia en Grecia

En diferentes entrevistas con medios de comunicación, Claudia se refirió a este momento tan especial en su vida: “No quiero que otra pequeña Claudia crezca sin poder hacer lo que quiere porque no conoce a nadie que se parezca a ella, ni que sienta lo mismo que ella”.

Claudia y Cliodhna compartieron un momento único con sus seres queridos

Unidas por el rugby, Cliodhna es una reconocida hooker que fue elegida la Jugadora del Año según la revista Players Ireland y formó parte del Equipo de la Década del rugby femenino irlandés; Claudia, de posición ala, dio sus primeros pasos con su selección en 2018 y se coronó campeona mundial en el mismo año que se casó con su pareja. En la actualidad, ambas son pilares de Exeter Chiefs y constituyeron un hito al enfrentarse en el torneo Seis Naciones.

La felicidad de las jugadoras tras contraer matrimonio

A pesar del amor y la historia que las une, las jugadoras debieron medirse frente a frente en un partido histórico por los 77 mil espectadores, una cifra histórica para el rugby femenino.

Claudia lleva la pelota, mientras su esposa intenta derribarla

“Sentí mucho orgullo. Luego suena el silbato y es sorprendentemente natural meterse en el partido sin pensar en quién hay enfrente, aunque sea tu esposa”, expresó Claudia, quien quedó ubicada en el bando ganador.

El beso de las jugadoras de rugby tras el partido entre Inglaterra e Irlanda

Por su parte, Cliodhna, cerró: “Lo raro llegó cuando salí a la cancha. Después estaba tan concentrada que no pensaba en ello. En la previa fue una situación muy peculiar”. Pese a la rivalidad, el partido se cerró con un beso que demostró que la única victoria dentro del campo fue la del amor.