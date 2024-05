Cambian los nombres, pero Alumni no pierde su esencia

Escuchar

El presente le sonríe a Alumni. El conjunto de Tortuguitas mantiene su invicto, ganó todos sus compromisos y ante Newman, otro de los favoritos naturales, dio un salto en el juego. El 37-26 sobre el Cardenal, con punto bonus, lo ubica como el único puntero del rugby de Buenos Aires. Aun con varias bajas del equipo finalista en el 2023, no resiente su estructura y el recambio está a la altura. “La base con la que trabajamos es la misma, pero están apareciendo nombres nuevos en la primera porque algunos se fueron y sufrimos algunos lesionados. Estamos contentos que los que entran también cumple”, resaltó Tomás Bivort, capitán y uno de los puntos altos de Alumni para trepar a la punta.

Siete de los jugadores que arrancaron la final del torneo en noviembre del año pasado no estuvieron en la tarde de Tortuguitas por diversos factores. Casi medio equipo con respeto a la agónica caída ante el SIC, con un penal de Joaquín Lamas en la última jugada. No obstante, se las arreglan para estar otra vez en la pelea. Uno de los jugadores sobresalientes en este recambio es Ramón Fuentes, que venía de marcarle un try para ganar en la última jugada a Regatas y este sábado se despachó con dos conquistas. “Tenemos jugadores con mucha experiencia, como Rete González Iglesias, Franco Battezzati, Tobías Moyano, que vivieron mucho en este club y que tratan de transmitirlo a los que somos más nuevos”, explicó el wing, que lleva cuatro tries en el torneo, sólo por detrás de Tomás Bacca Castex, de Champagnat, que acumula siete.

URBA Top 12: Alumni recibe a Newman Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Con 21 años, Fuentes está reemplazando a Santiago Pernas, figura de su club en el 2023 y trymen del Súper Rugby Américas en este 2024 con la camiseta de Pampas (lleva nueve en diez partidos). También lucha por un lugar con dos jugadores de mucha experiencia en el club como los hermanos Sábato. “Pernas es muy amigo mío, me banca a muerte. Siempre fue una competencia sana y gracias a él también subo el nivel, porque en algún momento va a volver. Somos muchos los wingers, también están Luca y Franco Sábato, que son dos históricos. Hoy me toca estar a mí y me dan toda la confianza para disfrutar”.

En la otra punta, Cruz González Bibolini también dejó su marca en el ingoal, con una genialidad: tomó la pelota detrás de mitad de cancha, rompió dos tackles y corrió más de 50 metros para apoyar pegado a la bandera, a los siete minutos del primer tiempo. Dos minutos antes, Federico Lucca había marcado el suyo en un arranque vibrante y cambiante; Justo Ortiz Basualdo descontó para Newman, Fuentes sumó el primero en su cuenta luego de una gran combinación de primera fase y Gonzalo Gutierrez Taboada aportó tres puntos para Newman, que se fue abajo al descanso 19-8.

Además de las buenas combinaciones entre los backs, Alumni trabajó muy bien con su pack de forwards, con Manuel Mora y Juan Patricio Anderson robando lines importantes y un scrum que forzó tres penales a favor. “A diferencia de otros años, fuimos sumando más primeras líneas y tenemos mucho recambio. El que entra supera al que está adentro. Trabajamos mucho el scrum y es muy lindo ver cuando se dan los resultados”, admitió Bivort, clave durante los 80 minutos para imponerse en esa formación. Juan Alvariñas, reemplazante de Tobías Moyano con la camiseta 8, fue otro de los destacados en el contacto, junto a Ignacio Cubilla.

Alumni se afirma como líder Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Newman tuvo muchas lagunas en su juego y no se pudo aferrar a algo para remontar el partido. Mejoró en el traslado de la pelota y en la segunda etapa apoyó dos buenos tries por intermedio de Leandro Leivas y Justo Ortiz Basualdo, pero no mostró firmeza en defensa ni en la recepción de las salidas. A pesar de sufrir algunos sobresaltos y desperdiciar puntos con el pie, el local se llevó el punto bonus ofensivo gracias a las conquistas de Fuentes y otra de Tomás Corneille en la última pelota del partido. “Fuimos más regulares y mantuvimos la intensidad. Newman arrancó un poco más dormido y les metimos dos tries que quizás no se esperaban. En el segundo tiempo fueron más frontales y se pusieron a tiro, pero nos pudimos mantener firmes”, explicó el wing.

El Cardenal, un habitué entre los protagonistas en la última década, por ahora navega en la irregularidad. Lleva dos triunfos en cinco fechas, ambos contra los dos clubes que aún no sumaron triunfos (CUBA y Atlético del Rosario). En un campeonato largo, tiene margen para mejorar y apuntar a las semifinales. Alumni mantiene su andar ganador antes del duelo contra el CASI, otro de los animadores.

Lo mejor del triunfo de Alumni ante Newman

La síntesis de Alumni 37 vs. Newman 26

Alumni: Tomás Corneille; Ramón Fuentes, Alejo González Chávez, Franco Battezzati y Cruz González Bibolini; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Juan Alvariñas, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Exequiel Oliva, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

por Lucca, y 23, Santiago Ambroa por Passerotti. Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Ballatore.

Newman: Francisco Pasman; Leandro Leivas, Silvestre Casa, Tomás Keena y Justo Ortiz Basualdo; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Félix Branca; Rodrigo Díaz de Vivar, Joaquín De la Vega y Miguel Urtubey; Paul Cardinal y Alejandro Urtubey (capitán); Luciano Borio, Rodrigo Pueyrredón y Miguel Prince.

Entrenadores: Alfredo Cordone, Marcelo Torres y Javier Urtubey.

Primer tiempo: 5 minutos gol de Díaz Luzzi por try de Lucca (A); 7, try de González Bibolini (A); 17, try de Ortiz Basualdo (N); 21, gol de Díaz Luzzi por try de Fuentes (A), y 30, penal de Gutiérrez Taboada (N). Resultado parcial: Alumni 19 vs. Newman 8.

: Damián Schneider. Cancha: Alumni.